Леонид Слуцкий возглавит китайский клуб.

Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина» уже договорился о контракте с «Шанхай Шэньхуа», сообщает инсайдер Иван Карпов.

Вместе с тренером на работу в Суперлигу отправятся и . До конца декабря они вылетят в Китай.

уже работал за границей – в «Халле» и «Витессе». После вылета из Премьер-лиги с «Рубином» в мае 2022-го он не работал тренером.

«Шанхай Шеньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая-2023.

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