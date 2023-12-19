Слуцкий возглавит «Шанхай Шэньхуа». В Китай с ним едут Василий Березуцкий и Яровинский (Иван Карпов)

Теги Василий Березуцкий Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Олег Яровинский Футбол

Леонид Слуцкий возглавит китайский клуб.

Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина» уже договорился о контракте с «Шанхай Шэньхуа», сообщает инсайдер Иван Карпов.

Вместе с тренером на работу в Суперлигу отправятся Олег Яровинский и Василий Березуцкий. До конца декабря они вылетят в Китай.

Слуцкий уже работал за границей – в «Халле» и «Витессе». После вылета из Премьер-лиги с «Рубином» в мае 2022-го он не работал тренером.

«Шанхай Шеньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая-2023.

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98 комментариев
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Ну так нельзя, 該死!
+131
-3
+128
Вот это нихуахуа!
+73
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+72
Ответ Сади Самедов
Дзюбу тоже в помощники взять надо
У него и имя подходящее Дзю Ба.
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Ответ Сади Самедов
Дзюбу тоже в помощники взять надо
Будет его правой рукой, ты про это?
+38
-3
+35
завтра ждём очередную реплику Царя)
+35
-1
+34
В один день: и выдвинут ЛДПР кандидатом на пост президента, и принял предложение возглавить клуб из Китая. Геополитик, стратег, отец нации!
+30
-1
+29
это китайцам за то что мне сломанный тостер отправили!!!
+26
-3
+23
Дзюбу тоже в помощники взять надо
+20
-4
+16
Ответ Алексей Зимин
завтра ждём очередную реплику Царя)
Тысячу начеканит лишний раз со злости)
+17
-1
+16
После своего неудачного ютаб-шоу это определенно повышение.
+21
-7
+14
Обалдеть, там играют Хаоянг Ксю, Юндинг Чао и даже Яксинг Бао. С такими мастерами можно швейную мастерскую открывать.
+14
-3
+11
Нишэньхуа себе!
+10
0
+10
Ответ a2wai
После своего неудачного ютаб-шоу это определенно повышение.
Так, может, шоу потому и закрылось, что Леонид контракт с китайцами подписал.
+9
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+9
Тренировал я Женьхуа, не получилось #####!
+6
0
+6
Еще только вторник, а Карпов уже неплохо так водочки дерябнул
+4
0
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Знаете, раньше бы за эту компашку болели бы. Но в свете всех их выкрутасов - нахуа им и дорога.
+5
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+2
Зачем в Китае ещё один Винни Пух?
+3
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+2
Слуцкий будет тренировать клуб уровня Суперлиги, но есть нюанс.
+2
0
+2
С Зубаревым стриметь будет
+4
-2
+2
Вот бы Заболотного за соточку лямов купил по дружбе.
+2
0
+2
Ответ Максим Семин
Зачем в Китае ещё один Винни Пух?
Панда-Пух
+2
0
+2
Если только с Зубаревым ютуб раскачивать
+1
0
+1
Просто в Китае Ютуба нет
+1
0
+1
Нихао!
+2
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Забыли дзю прихватить
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+1
а мостовой останется чеканить и участвовать в шапито😂😂😂😂
+1
0
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Шеньхуа себе
+1
0
+1
На время клуб будет называтся Шанхай КВН Шеньхуа, чтоб Леониду было конфортнее в Поднебесной.
+2
-1
+1
шеньхуя Слуцкого
+3
-2
+1
Когда Слуцкий вёл на YouTube свое шоу с Дзюбой, казалось это конец. Что ему до тренерской должности после этого "как до Китая раком". О как в итоге получилось
+2
-1
+1
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