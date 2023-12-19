Слуцкий возглавит «Шанхай Шэньхуа». В Китай с ним едут Василий Березуцкий и Яровинский (Иван Карпов)
Леонид Слуцкий возглавит китайский клуб.
Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина» уже договорился о контракте с «Шанхай Шэньхуа», сообщает инсайдер Иван Карпов.
Вместе с тренером на работу в Суперлигу отправятся Олег Яровинский и Василий Березуцкий. До конца декабря они вылетят в Китай.
Слуцкий уже работал за границей – в «Халле» и «Витессе». После вылета из Премьер-лиги с «Рубином» в мае 2022-го он не работал тренером.
«Шанхай Шеньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая-2023.
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