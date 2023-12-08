Российские спортсмены должны будут выступать на Олимпиаде-2024 в белой или однотонной форме
Россияне должны будут выступать на Олимпиаде-2024 в белой или однотонной форме.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
«Форма нейтральных атлетов (для соревнований, разминки, церемоний награждения и так далее) должна быть полностью белой или однотонной, за исключением случаев, когда это невозможно осуществить в связи с правилами международных федераций.
На экипировке может быть использована эмблема AIN (индивидуальные нейтральные атлеты), утвержденная МОК, и/или аббревиатура AIN», – сообщили в МОК.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Начиная от ,,лучшего друга российских физкультурников" , воров при законе : Мытыцинах , Терюшковых, Поздняковых..
И примкнувшим к ним узбеком Умаром Луллупаевым , тьфу фамилия его Кремлев и очень многих ,, достойных людей"