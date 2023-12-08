Российские спортсмены должны будут выступать на Олимпиаде-2024 в белой или однотонной форме

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 стиль Легкая атлетика

Россияне должны будут выступать на Олимпиаде-2024 в белой или однотонной форме.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Форма нейтральных атлетов (для соревнований, разминки, церемоний награждения и так далее) должна быть полностью белой или однотонной, за исключением случаев, когда это невозможно осуществить в связи с правилами международных федераций.

На экипировке может быть использована эмблема AIN (индивидуальные нейтральные атлеты), утвержденная МОК, и/или аббревиатура AIN», – сообщили в МОК.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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33 комментария
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Да в полосатой тюремной тогда уж, самое то.
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в международной федерации сейчас сидят и думают, мы уже и то сделали и так, и вот так их унизили, неужели в этой стране есть манкурты которые еще собирается поехать на ОИ...что бы нам еще придумать, может заставить их на открытии идти с белым флагом, а мы будем в них отходами бросать...может тогда они не приедут на ОИ
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разве не ублюдки?
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Может еще что-то типа звезды Давида прицепить... Фашизм ползет по миру
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А спортсмены из Израиля в какой форме будут выступать!? А, ну да, это же другое!
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А флаг тоже белый заставят нести?
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сделайте однотонно красную, типа СССР, вот бомбанет у многих
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Неужели найдутся такие,кто согласится туда поехать.
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Да серый балахон и колокольчик на шею, чоуштам. А после старта никаких контактов - сразу в лепрозорий.
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И стартовать через 10 секунд после выстрела. И на пьедестал взойти только если другие призёры разрешат. Можно что-нибудь ещё придумать.
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Ответ David Rigert
Комментарий удален модератором
Так это слово в обиходе как раз у фашистов...
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Ответ David Rigert
да, это другое
Для нацистов это конечно другое!
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Ответ serginn
Да в полосатой тюремной тогда уж, самое то.
ещё нужен колокольчик в нос и пусть с почтением приседают когда к ним подходит полноценный человек.
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В желтой
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спасибо, что не в радужной
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К августу 2024 Париж будет наш
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Фехтование негодует(((
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Ответ Сергей Лепехин
Может еще что-то типа звезды Давида прицепить... Фашизм ползет по миру
чувак, ты про слово фашизм из телека узнал что-ли? или из учебника истории имени профессора мединского?
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Ответ G.H.O.S.T.
И стартовать через 10 секунд после выстрела. И на пьедестал взойти только если другие призёры разрешат. Можно что-нибудь ещё придумать.
Куда стартовать? Ни л/атлетов, ни пловцов, ни велосипедистов НЕ БУДЕТ.
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Ответ Сергей Лепехин
Может еще что-то типа звезды Давида прицепить... Фашизм ползет по миру
Комментарий удален модератором
Ответ serginn
Да в полосатой тюремной тогда уж, самое то.
С удоаольствим бы посмотрел в этой форме нашу ,,сборную чиновников от спорта" которые его уничтожили
Начиная от ,,лучшего друга российских физкультурников" , воров при законе : Мытыцинах , Терюшковых, Поздняковых..
И примкнувшим к ним узбеком Умаром Луллупаевым , тьфу фамилия его Кремлев и очень многих ,, достойных людей"
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А чё раскудактались?Не хотите-не выступайте.
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Какая альтернатива? Бойкот может? Или снова унижаться, чтобы пустили за барский стол?
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Да хоть голыми. Ребята должны там быть и показывать себя, это дело их жизни
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может еще что нибудь типа звезды давида им прилепите?чего уж там мелочиться
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