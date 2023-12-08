Камила Валиева станет ведущей на Кубке Первого канала среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выступит в роли ведущей на Кубке Первого канала среди юниоров.
Об этом сообщается в фан-группе спортсменки. Соревнования пройдут в Калуге 9 декабря.
Также Валиева исполнит показательный номер.
Кто если не она? 💪
Камиле желаю удачи!
И сразу хочется пойти и купить GJ.
Такая лучезарность и простота у поцелованного богом человека.
Верю, что Камила сама знает, как распределить свои способности. Вероятно, не делают больших спортивны планок на этот сезон из-за взросления . У Лизаветы Туктика тоже был в карьере период, когда она просто тащила фк на минималках. Потом воспряла.
Будем надеяться. у Камилы такой же временный перерыв в соревнователтном рвении.
Или Щербакова?
Они карьеру закончили ,а у Камилы куча проблем с ПП ,тренироваться бы надо на льду.
Хотя лично меня лично устраивают больше всего речевые способности Слуцкой