Камила Валиева станет ведущей на Кубке Первого канала среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выступит в роли ведущей на Кубке Первого канала среди юниоров.

Об этом сообщается в фан-группе спортсменки. Соревнования пройдут в Калуге 9 декабря.

Также Валиева исполнит показательный номер.