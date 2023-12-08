Камила Валиева станет ведущей на Кубке Первого канала среди юниоров

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева выступит в роли ведущей на Кубке Первого канала среди юниоров.

Об этом сообщается в фан-группе спортсменки. Соревнования пройдут в Калуге 9 декабря.

Также Валиева исполнит показательный номер.

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55 комментариев
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Не удивлюсь, если в новогоднюю ночь меня вместо президента поздравит с Новым Годом К.Валиева.
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она могла бы рекламировать "дедушкино лекарство", которое помогло ей выигрывать. рекламный слоган : "спасибо деду за победу!"
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Похоже пора проводить турнир лучший ведущий первого канал , а то ведущих скоро будет больше чем действующих фигуристов .
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Ведущими нынче делают любой сброд без образования, опыта, таланта и прочего. А когда то для этого было необходимо как минимум профильное образование и грамотная четкая речь.
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Вроде Туктамышева планировалсь 😏
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Ответ victoire
А разве диплом не нужен, чтобы работать на Первом?
с другой татарки диплом тоже не спросили
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в такое проблемное для спортсменки время, перед ГС сезона, так распыляются
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Удачи Камиле!
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у валией подготовка к шоу, а не к чемпионату россии, потом будит на льду воляться с заоблочными баллами.как будто у нас нет туктамышевой,медведевой, загитовой, щербаковой.....которые могут вести это шоу
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Камила ещё на тренировках. Интересно, что там делает тренер Траньков со вчерашнего дня, если соревнования только завтра начнутся. Посветил лицом перед камерами на открытии и слинял)
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Ответ КВАД
Не удивлюсь, если в новогоднюю ночь меня вместо президента поздравит с Новым Годом К.Валиева.
У нас тут собрание жильцов было. Тоже решили Камилу Валиеву сделать председателем нашего ТСЖ.

Кто если не она? 💪
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Ответ КВАД
Не удивлюсь, если в новогоднюю ночь меня вместо президента поздравит с Новым Годом К.Валиева.
вы это что к чему ? вы считаете что действующая фигуристка Валиева не в тему и не к месту в Кубке фигурного катания ? вы так рассуждаете как будто Валиеву пригласили поучаствовать в совещании Путина с министрами , тогда бы , да, ваше не удивлюсь (с) было логичным
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Пусть Валиева подзаработает до 12 февраля за свои многолетние детские труды.Все понимают это кто на местах.
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я ждала Лизы в этой роли, но что-то видимо пошло не так, грустно
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Ответ Angry_bear
Лучше Вайц. То-то будет яду...
Ей - подготовиться. Без команды - не плевать!
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Отличный выбор!
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Ответ buturlinomo
это все к тому, что Камилу пристраивают, скорее всего мы ее как спортсмена не увидим
О том, что мы Камилу как спортсмена не увидим хейтеры орут с прошлогодних открытых прокатов. Камила никуда не уходит. Она тренируется. У неё есть свободное время. Вести кпк, если будет ведущей, она будет в свободное от тренировок время. В свой выходной
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Ответ Plusha2112
вы это что к чему ? вы считаете что действующая фигуристка Валиева не в тему и не к месту в Кубке фигурного катания ? вы так рассуждаете как будто Валиеву пригласили поучаствовать в совещании Путина с министрами , тогда бы , да, ваше не удивлюсь (с) было логичным
это все к тому, что Камилу пристраивают, скорее всего мы ее как спортсмена не увидим
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Большинство девочек Этери становятся знаменитыми после побед. Если не все. Ничего плохого в этом нет. Камиле удачи.
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Ответ garovatat
Прекрасно, рада за Ками! с удовольствием посмотрю как у нее получится! А то лучшая ведущая уже достала проявляться. Единственное - волнительно за ЧР, надеюсь не помешает подготовке...
да что ей этот ЧР? в январе уже завершит выступления
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Ответ Plusha2112
вы это что к чему ? вы считаете что действующая фигуристка Валиева не в тему и не к месту в Кубке фигурного катания ? вы так рассуждаете как будто Валиеву пригласили поучаствовать в совещании Путина с министрами , тогда бы , да, ваше не удивлюсь (с) было логичным
все явно понимают, что ее дисквалифицируют. Также все понимают,ЧТО произошло и КТО виноват. Именно поэтому Ками пиарят как не в себя. Везде Камила, просто везде. У нее активностей ВНЕ спорта, гораздо больше, чем в спорте. А она по сути кто? Процентов на 100% НЕ олимпийская чемпионка, процентов на 50% не Чемпионка Европы (скорее всего эту медаль у нее тоже заберут), уже даже НЕ чемпионка России. У нее просто не останется значимых медалей среди взрослых. Зато пиара и вложенных денег от государства, как будто она всемирно-известная звезда, Катарина Витт не иначе. А она всемирно известная, вот только допингом.
+4
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+1
А разве диплом не нужен, чтобы работать на Первом?
+8
-7
+1
Ответ Вадим Соловьев
Ногами пошевелит красиво и ладно
одна д/у/р/а сказала глупость , такие же неумные как вы подхватили , да еще и мужчина, не позорьтесь ! или возьмите женский ник с бабками на лавке сидеть
+11
-10
+1
Зачем это всё
+7
-6
+1
Ответ Джефф Лебовски
Выпускайте Иоланду.
Лучше Вайц. То-то будет яду...
+5
-4
+1
Замечательно, когда человек востребован. Это на много, на много лучше, чем взрослому человеку с мужским ником писать в очередной - стотысячный раз глупую шутку про стакан и деда. Представляю уровень развития такого человека, если он только на эти шутки столько скоротечного времени потерял.
Камиле желаю удачи!
+2
-1
+1
Смотрю сейчас рекламу юниорского гран-при и рекламы GJ - Камила прекрасна в любом воплощении.
И сразу хочется пойти и купить GJ.
Такая лучезарность и простота у поцелованного богом человека.
Верю, что Камила сама знает, как распределить свои способности. Вероятно, не делают больших спортивны планок на этот сезон из-за взросления . У Лизаветы Туктика тоже был в карьере период, когда она просто тащила фк на минималках. Потом воспряла.
Будем надеяться. у Камилы такой же временный перерыв в соревнователтном рвении.
+11
-10
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Ответ КВАД
Не удивлюсь, если в новогоднюю ночь меня вместо президента поздравит с Новым Годом К.Валиева.
Ногами пошевелит красиво и ладно
+9
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0
А где Алина?
Или Щербакова?
Они карьеру закончили ,а у Камилы куча проблем с ПП ,тренироваться бы надо на льду.
Хотя лично меня лично устраивают больше всего речевые способности Слуцкой
+7
-7
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Ответ Непристойное предложение
она могла бы рекламировать "дедушкино лекарство", которое помогло ей выигрывать. рекламный слоган : "спасибо деду за победу!"
Ахах 🤣 как смешно ахах
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Ответ Montenegro Serbian
У нас тут собрание жильцов было. Тоже решили Камилу Валиеву сделать председателем нашего ТСЖ. Кто если не она? 💪
Поддерживаю. Абсолютно правильное решение. Больше некому.
+4
-4
0
Выпускайте Иоланду.
+5
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никак Черносвитова не угомонится верно служит своей подружайке.
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Ответ КВАД
Не удивлюсь, если в новогоднюю ночь меня вместо президента поздравит с Новым Годом К.Валиева.
Лучше валиеву послушать чем мелкого блевотника
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0
Ответ Irina037
А где Алина? Или Щербакова? Они карьеру закончили ,а у Камилы куча проблем с ПП ,тренироваться бы надо на льду. Хотя лично меня лично устраивают больше всего речевые способности Слуцкой
Алина не должна была там ничего вести. Анонсировали Транькова с Туктамышевой. У Алины там свои обязанности
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Ответ Беглый*
Просто вам нужно принять тот факт, что Туктамышева вне спорта никому не нужна и не интересна. Пусть лучше мужа ищет, рожает детей и обустраивает свой послекарьерный быт.
именно по этой причине сразу как только стало известно про юкпк она была объявлена ведущей . логика супер, мне нравится 👍
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Ответ Maria L
именно по этой причине сразу как только стало известно про юкпк она была объявлена ведущей . логика супер, мне нравится 👍
Была объявлена, потому что другие отказались. Но как только Валиева нашла время (к сожалению), Лизу скинули. И не поморщились.
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