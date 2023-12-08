Бучневич о «Зените»: «Не трогали бы Сергеева, ставили чаще – забил бы не меньше этого Кассьерры! Лиги чемпионов нет – зачем напривозили 550 иностранцев?»

Теги Зенит Сент-Луис премьер-лига Россия НХЛ Павел Бучневич Матео Кассьерра Иван Сергеев Спорт-Экспресс Хоккей

Павел Бучневич задался вопросом, зачем «Зенит» «напривозил 550 иностранцев».

Хоккеист ответил на вопросы об интересе к футболу.

– За футболом следите, интересуетесь?

– Да. И сам играю.

В межсезонье ездил в Европу, четыре футбольных матча зацепил в Испании, Италии и Турции. «Севилья» – «Ювентус», «Барселона» – «Реал Сосьедад», «Рома» с каким-то аутсайдером и «Фенербахче» с кем-то.

В Севилье атмосфера на стадионе очень понравилась, болельщики здорово команду поддерживают.

Наш череповецкий парень играет и забивает в «Зените» – Ванька Сергеев. Молодец!

Не трогали бы пацана, ставили чаще – забил бы не меньше этого Кассьерры! Сейчас такая ситуация, что Лиги чемпионов нет – зачем напривозили 550 иностранцев?

– С Сергеевым лично знакомы?

– Да. Скромный, тихий, хороший парень. О футболистах сложился стереотип – модные, на дорогих машинах.

Он совсем другой, такой простой! Приятный в общении, работяга. С ним интересно общаться. В футбол с ним летом даже играли.

– В РПЛ за кого-то болеете?

– Да вот за Сергеева.

Знаю, что они всегда играют по выходным, – захожу, чтобы узнать, забил ли он. Если да – обязательно смотрю гол, радуюсь. А за команды не болею, – сказал нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис» Павел Бучневич.

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36 комментариев
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"Этот Кассьерра! Напривозили иностранцев!"
заявил легионер клуб НХЛ.
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+36
Сергеев - это, по-моему, самый милый игрок РПЛ. Он как хомячок, его все любят. Ваня действительно какой-то скромный, добрый и дарящий улыбку только при одном взгляде на него :)
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Ответ леннорыч-абрамович
"Этот Кассьерра! Напривозили иностранцев!" заявил легионер клуб НХЛ.
Ещё и в НХЛ!
В которой Лиги Чемпионов нет)
P. S. А если серьёзно, то как раз Бучневич играет в аналоге футбольной АПЛ/ЛЧ в каком-то смысле и тут себе не противоречит
А нынешняя РПЛ по уровню , ну, что-то вроде хоккейного чемпионата Беларуси.
Играть умеют, кто-то иногда уходит на повышение, но на этом всё
+7
-3
+4
Ответ Hola Hola
Если этой логикой руководствоваться, то возникает вопрос: зачем НХЛ столько европейцев, в частности русских, наприглашала?
Потому что это - коммерческая лига как АПЛ. Там играют только лучшие из лучших.
+4
-2
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Ответ kutavlik
Как зачем "напривозили" - звездочки зарабатывать. Ведь со своими воспитанниками газпрому ничего не светит...
Кому светит со всеми воспитанниками?
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Не забил бы…
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наверно потому что они делают разницу и значительно выше классом и мастерством для борьбы за чемпионство, ну не слепить только из россиян команду чемпиона
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Сергеев получает достаточно времени на поле
И использует его на всю катушку
Очень сильный нападающий. В своем роде уникальный.
И что за слова: «напривозили», «этого Кассьеры».
Чемпионат России непростой, здесь много своей специфики.
Кассьера «этот» большой молодец , кстати, не сломался после бледного первого сезона.
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Ответ Trash Talking
Сергеев - это, по-моему, самый милый игрок РПЛ. Он как хомячок, его все любят. Ваня действительно какой-то скромный, добрый и дарящий улыбку только при одном взгляде на него :)
и голы красивые забивает)
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+1
Ответ Hola Hola
Если этой логикой руководствоваться, то возникает вопрос: зачем НХЛ столько европейцев, в частности русских, наприглашала?
Прежде чем спрашивать, подумай. А ответ простой: НХЛ, НБА, европейские футбольные лиги это коммерческие чемпионаты. Бизнес платит свои деньги, чтобы получить прибыль, прибыль зависит от результата, результат приносят игроки, поэтому бизнес приглашает иностранцев. И даже в такой конкуренции, европейские клубы заигрывают своих воспитанников, вплоть до Барселоны

Какой смысл в бразильских победах Зенита в чемпионате в текущий момент?! Потешить самолюбие газпромовских боссов? В Зените наименьшее количество россиских игроков сборной за всю его современную историю. Клуб полностью убыточный. Академия не работает. Если завтра Газпром по какой-то причине уйдет (питерское руководство смениться на какое-то другое), то от клуба ничего не останется, даже стадион принадлежит городу.
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Ответ Trash Talking
Сергеев - это, по-моему, самый милый игрок РПЛ. Он как хомячок, его все любят. Ваня действительно какой-то скромный, добрый и дарящий улыбку только при одном взгляде на него :)
Он приходил в СБГ-шоу.
Классный парень. Хочется таких видеть у себя в окружение)
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Ответ Титюля
Никому не советую приезжать в Череповец.
Почему ?
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Ответ Verziloff
Ну а по сути, что он не прав? Да и говорит он в контексте отсутствия Лиги Чемпионов. Ну и кроме того, если НХЛ перестанет интересовать весь мир, тогда и Бучневичей туда звать не будут
ну вот неизвестно, когда нас разбанят
Фенер, когда банили на 5 лет от еврокубков, все также боролся за чемпионство
также можно сказать про английские клубы в конце 80-ых
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Ответ леннорыч-абрамович
"Этот Кассьерра! Напривозили иностранцев!" заявил легионер клуб НХЛ.
Ну а по сути, что он не прав? Да и говорит он в контексте отсутствия Лиги Чемпионов. Ну и кроме того, если НХЛ перестанет интересовать весь мир, тогда и Бучневичей туда звать не будут
+6
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Это говорит лишь об одном, все следят за игрой Зенита. Никому не нужна Москва
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Папа у Бучневича хорошо в низших лигах попылил. Для череповецкого футбола знаковый игрок.
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Это в хоккее можно стоять на пятачке, клюшку пол шайбу подставить и ты Фил Эспозито, а в футболе нужно немножко больше..., чтобы быть основным форвардом чемпиона страны.
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