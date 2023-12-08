Бучневич о «Зените»: «Не трогали бы Сергеева, ставили чаще – забил бы не меньше этого Кассьерры! Лиги чемпионов нет – зачем напривозили 550 иностранцев?»
Павел Бучневич задался вопросом, зачем «Зенит» «напривозил 550 иностранцев».
Хоккеист ответил на вопросы об интересе к футболу.
– За футболом следите, интересуетесь?
– Да. И сам играю.
В межсезонье ездил в Европу, четыре футбольных матча зацепил в Испании, Италии и Турции. «Севилья» – «Ювентус», «Барселона» – «Реал Сосьедад», «Рома» с каким-то аутсайдером и «Фенербахче» с кем-то.
В Севилье атмосфера на стадионе очень понравилась, болельщики здорово команду поддерживают.
Наш череповецкий парень играет и забивает в «Зените» – Ванька Сергеев. Молодец!
Не трогали бы пацана, ставили чаще – забил бы не меньше этого Кассьерры! Сейчас такая ситуация, что Лиги чемпионов нет – зачем напривозили 550 иностранцев?
– С Сергеевым лично знакомы?
– Да. Скромный, тихий, хороший парень. О футболистах сложился стереотип – модные, на дорогих машинах.
Он совсем другой, такой простой! Приятный в общении, работяга. С ним интересно общаться. В футбол с ним летом даже играли.
– В РПЛ за кого-то болеете?
– Да вот за Сергеева.
Знаю, что они всегда играют по выходным, – захожу, чтобы узнать, забил ли он. Если да – обязательно смотрю гол, радуюсь. А за команды не болею, – сказал нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис» Павел Бучневич.
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заявил легионер клуб НХЛ.
В которой Лиги Чемпионов нет)
P. S. А если серьёзно, то как раз Бучневич играет в аналоге футбольной АПЛ/ЛЧ в каком-то смысле и тут себе не противоречит
А нынешняя РПЛ по уровню , ну, что-то вроде хоккейного чемпионата Беларуси.
Играть умеют, кто-то иногда уходит на повышение, но на этом всё
И использует его на всю катушку
Очень сильный нападающий. В своем роде уникальный.
И что за слова: «напривозили», «этого Кассьеры».
Чемпионат России непростой, здесь много своей специфики.
Кассьера «этот» большой молодец , кстати, не сломался после бледного первого сезона.
Какой смысл в бразильских победах Зенита в чемпионате в текущий момент?! Потешить самолюбие газпромовских боссов? В Зените наименьшее количество россиских игроков сборной за всю его современную историю. Клуб полностью убыточный. Академия не работает. Если завтра Газпром по какой-то причине уйдет (питерское руководство смениться на какое-то другое), то от клуба ничего не останется, даже стадион принадлежит городу.
Классный парень. Хочется таких видеть у себя в окружение)
Фенер, когда банили на 5 лет от еврокубков, все также боролся за чемпионство
также можно сказать про английские клубы в конце 80-ых