Бучневич о «Зените»: «Не трогали бы Сергеева, ставили чаще – забил бы не меньше этого Кассьерры! Лиги чемпионов нет – зачем напривозили 550 иностранцев?»

Павел Бучневич задался вопросом, зачем «Зенит» «напривозил 550 иностранцев».

Хоккеист ответил на вопросы об интересе к футболу.

– За футболом следите, интересуетесь?

– Да. И сам играю.

В межсезонье ездил в Европу, четыре футбольных матча зацепил в Испании, Италии и Турции. «Севилья» – «Ювентус», «Барселона» – «Реал Сосьедад», «Рома» с каким-то аутсайдером и «Фенербахче» с кем-то.

В Севилье атмосфера на стадионе очень понравилась, болельщики здорово команду поддерживают.

Наш череповецкий парень играет и забивает в «Зените» – Ванька Сергеев. Молодец!

Не трогали бы пацана, ставили чаще – забил бы не меньше этого Кассьерры! Сейчас такая ситуация, что Лиги чемпионов нет – зачем напривозили 550 иностранцев?

– С Сергеевым лично знакомы?

– Да. Скромный, тихий, хороший парень. О футболистах сложился стереотип – модные, на дорогих машинах.

Он совсем другой, такой простой! Приятный в общении, работяга. С ним интересно общаться. В футбол с ним летом даже играли.

– В РПЛ за кого-то болеете?

– Да вот за Сергеева.

Знаю, что они всегда играют по выходным, – захожу, чтобы узнать, забил ли он. Если да – обязательно смотрю гол, радуюсь. А за команды не болею, – сказал нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис» Павел Бучневич.

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