Тен Хаг – лучший тренер АПЛ в ноябре. У «МЮ» 3 победы с общим счетом 5:0

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Андони Ираола рейтинги Роб Эдвардс Эдди Хау Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг признан лучшим тренером АПЛ по итогам ноября.

В прошлом месяце «МЮ» выиграл все три матча в АПЛ – против «Фулхэма» (1:0), «Лутона» (1:0) и «Эвертона» (3:0).

На приз также претендовали Роб Эдвардс («Лутон»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Андони Ираола («Борнмут»).

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46 комментариев
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Мага игрок мемяца, Тен Хаг - тренер. Осталось Онане получить "Сейв месяца" и эту АПЛ можно закрывать.
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-3
+73
Ответ Anton Gura
Мага игрок мемяца, Тен Хаг - тренер. Осталось Онане получить "Сейв месяца" и эту АПЛ можно закрывать.
Гарначо гол месяца))
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Лучший тренер месяца по версии апл, худший тренер месяца по версии пользователей sports
+30
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Вот это парадокс))
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+13
После этой новости в комментах спортса начался сущий кошмар
+10
-1
+9
Ответ S100 Winner
Награду месяца за отскоки в ноябре? Унай Эмери, Эдди Хау, Артета и Де Дзерби же ярко показали себя в том месяце
Ньюкасл проиграл Борнмуту, а Астон Вилла ноттингему. Так как ни у кого каких-то супер перформансов не было, дали просто за статистику.
+5
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Хейтеры подавятся. особенно Морган
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Ответ Сикарио
Ахахахаххахахаха))
Я аж в окно глянул, подумал, что первое апреля
+5
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+3
Для наглядности...
Спартак в трех матчах месяца обыгрывает Пари НН, Балтику и Факел.
Абаскаль становится лучшим тренером месяца в РПЛ, а Дуарте лучшим игроком лиги.

Вот это сейчас случилось в АПЛ.
+6
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+3
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Считаю эта ситуация - всё что нужно знать об уровне аналитики местных "экспертов", у которых и Гвардиола после пары неудач становится физруком
Эта новость не новость ( уровень диванных экспертов спортс)
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качать гения! дайте 7Хагу поработать
+3
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Черный день для хейтеров
+2
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Ну справедливости ради, эти матчи (Фулхэм, Лутон и Эвертон) МЮ провел хорошо, особенно в защите.
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Нам не понять. Чисто английский юмор )))
+2
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+1
У людей радость, а у нас вот кое кто дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. 😔 😔 😔
+3
-2
+1
Ответ Anton Gura
Мага игрок мемяца, Тен Хаг - тренер. Осталось Онане получить "Сейв месяца" и эту АПЛ можно закрывать.
Вот Онане сложно будет получить награду - все же он конкурирует с полузащитниками ))
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0
+1
Невзирая ни на что. Прессу, 😭 раздевалку. О как бывает
+3
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Ответ CyberUnited
Гарначо гол месяца))
Так и будет 100%)
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В Онана перчатка года.
+1
0
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А команды соперники все как на подбор «топы»
+4
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Ответ Spaten
Три очка между Манчестерами, вот это заруба!
Если бы меня в начале сентября спросили бы, хочу ли я, чтобы в начале декабря отрыв МС от МЮ будет всего три очка, я бы сразу сказал бы "ДА!". Но я не думал бы, что МС будет на 4 месте...
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Ответ CyberUnited
Гарначо гол месяца))
Скорее всего всего сезона )
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Ответ REDDEVIL
Лучший тренер месяца по версии апл, худший тренер месяца по версии пользователей sports
Считаю эта ситуация - всё что нужно знать об уровне аналитики местных "экспертов", у которых и Гвардиола после пары неудач становится физруком
+9
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Ответ CyberUnited
Гарначо гол месяца))
Там как бы не нового десятилетия.
Год Руни же признали таковым?
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Ответ Собака-буддист
Вот это парадокс))
"Нету у вас методов против Кости Сапрыкина!"
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Хейтеры что с лицом? Он еще даже не начинал.
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Ну всё правильно - трёх грандов разгромил!
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Новости из рубрики "И такое бывает". Все 3 победы очень неубедительные, но стата есть стата.
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И пусть отдаст этот приз Мактоминею и Магуайру
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как же он доминирует!!
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ахахаха, вот это поворот)))
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Три очка между Манчестерами, вот это заруба!
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Шах и мат скейтеры:)
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Полку лысых шарлатанов прибыло!
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Ещё бы ЛЧ так было
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мда
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Сладкий ноябрь
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