Тен Хаг – лучший тренер АПЛ в ноябре. У «МЮ» 3 победы с общим счетом 5:0
Эрик тен Хаг признан лучшим тренером АПЛ по итогам ноября.
В прошлом месяце «МЮ» выиграл все три матча в АПЛ – против «Фулхэма» (1:0), «Лутона» (1:0) и «Эвертона» (3:0).
На приз также претендовали Роб Эдвардс («Лутон»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Андони Ираола («Борнмут»).
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Спартак в трех матчах месяца обыгрывает Пари НН, Балтику и Факел.
Абаскаль становится лучшим тренером месяца в РПЛ, а Дуарте лучшим игроком лиги.
Вот это сейчас случилось в АПЛ.
Год Руни же признали таковым?