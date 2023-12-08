Тен Хаг – лучший тренер АПЛ в ноябре. У «МЮ» 3 победы с общим счетом 5:0

Эрик тен Хаг признан лучшим тренером АПЛ по итогам ноября.

В прошлом месяце «МЮ» выиграл все три матча в АПЛ – против «Фулхэма» (1:0), «Лутона» (1:0) и «Эвертона» (3:0).

На приз также претендовали Роб Эдвардс («Лутон»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Андони Ираола («Борнмут»).

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!