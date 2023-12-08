Роналду набрал 24 (16+8) очка за 15 матчей сезона в саудовской лиге
Криштиану Роналду лидирует в лиге Саудовской Аравии по результативным действиям.
Сегодня форвард «Аль-Насра» забил сам и ассистировал хавбеку Отавио в матче против «Аль-Рияда» (2:0, перерыв).
Суммарно на счету 38-летнего португальца 16 голов и 8 голевых передач за 15 матчей в чемпионате.
24 результативных действия – лучший результат в турнире. За Роналду следуют Александар Митрович («Аль-Хилаль») и Жорж-Кевин Нкуду («Дамак») – по 17 очков.
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Плей-офф ЛЧ с 1/4
1. Роналду 47 голов
2. Месси 18 голов.
Пуууф!
Скажи в январе 2023, что будут по 2-3 новости по стате из 78-ой лиги мира выкладывать на главку - не поверил бы даже я. Вахахах. Gracias.
И честно сидел бы до конца сезона в запасе, не сломайся аж в апреле месяце Кроос.
Действительно так странно почему лавочник, а не индивидуально сильнейший игрок Баварии, очень странно.)
Месси тоже с титулом чемпиона Испании(а так же куда лучшей статой в сезоне 12-13) должен был быть безусловно выше португальской пиар-игрушки, просравшей всё вплоть до группы квалификационной Кержакову сотоварищи. Это да.
1. Месси 13+9/5+2 в плей-офф ЧМ/7+3 на ЧМ-2022
2. Роналду 8+1/0+0 в плейофф ЧМ/1+0 на ЧМ-2022