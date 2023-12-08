Роналду набрал 24 (16+8) очка за 15 матчей сезона в саудовской лиге

Криштиану Роналду лидирует в лиге Саудовской Аравии по результативным действиям.

Сегодня форвард «Аль-Насра» забил сам и ассистировал хавбеку Отавио в матче против «Аль-Рияда» (2:0, перерыв).

Суммарно на счету 38-летнего португальца 16 голов и 8 голевых передач за 15 матчей в чемпионате.

24 результативных действия – лучший результат в турнире. За Роналду следуют Александар Митрович («Аль-Хилаль») и Жорж-Кевин Нкуду («Дамак») – по 17 очков.

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