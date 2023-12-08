Роналду набрал 24 (16+8) очка за 15 матчей сезона в саудовской лиге

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Александар Митрович Отавио Жорж-Кевин Нкуду Дамак Аль-Рияд Футбол

Криштиану Роналду лидирует в лиге Саудовской Аравии по результативным действиям.

Сегодня форвард «Аль-Насра» забил сам и ассистировал хавбеку Отавио в матче против «Аль-Рияда» (2:0, перерыв).

Суммарно на счету 38-летнего португальца 16 голов и 8 голевых передач за 15 матчей в чемпионате.

24 результативных действия – лучший результат в турнире. За Роналду следуют Александар Митрович («Аль-Хилаль») и Жорж-Кевин Нкуду («Дамак») – по 17 очков.

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65 комментариев
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«Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в мировом футболе, я отвечу: Роналду забивает пачками, а месси подарили очередную липовую цацку»
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Везде номер 1
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Величайший🐐
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Ответ rigobersong
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Просто напишу это здесь и сотру в клочья одним махом легонесси:
Плей-офф ЛЧ с 1/4
1. Роналду 47 голов
2. Месси 18 голов.
Пуууф!
+16
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+5
Ответ Роман
Только не в украденных ЗМ. Там более явный фаворит.
Нуууу, Рибери другого мнения
+9
-4
+5
Если это не очередной ЗМ меси, то не знаю что
+13
-8
+5
Ответ S. A.
Тошнит от комментов под новостями про Роналду или Месси. Их фанатики такие...
И зачем ты каждый раз сюда заходишь, лол?
+6
-2
+4
Тошнит от комментов под новостями про Роналду или Месси. Их фанатики такие...
+9
-6
+3
Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
Везде номер 1
Только не в украденных ЗМ. Там более явный фаворит.
+30
-27
+3
Традиционно Siiii
+4
-1
+3
как обычно забивает кому угодно но не лидерам))) в прошлом матче забыл на поле выйти??))) Чемпионство все равно уже не светит
+8
-5
+3
И в который раз мессибои придут на ветку Рона и расскажут как им пофигу на эти голы
+12
-9
+3
Круто, не снижает планку, хотя и возраст солидный.
+5
-3
+2
Так как спортс конечно кринжового мало кто унижает.
Скажи в январе 2023, что будут по 2-3 новости по стате из 78-ой лиги мира выкладывать на главку - не поверил бы даже я. Вахахах. Gracias.
+7
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оба классные игроки, за обоими классно следить. Какая разница кто лучше, кто хуже. Мне вот Ибрагимович всегда нравилсяи пусть он не лучший в мире.
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-1
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ну Рон молодцом продолжает радовать ценителей футбола))
+6
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Ответ Гномович!
«Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в мировом футболе, я отвечу: Роналду забивает пачками, а месси подарили очередную липовую цацку»
писал в туалете перед фоткой Рона?😁
+4
-3
+1
Ответ Ola BP
А может хоть кто-то объяснить, почему Рибери, а не Роббен? И, как бы, Лео второе место занял, но к нему, почему то, вопросов нет, да?)
Ну наверное потому что Роббен в 2012-2013 вообще был лавочником опальным после лузерства в 2012-ом.
И честно сидел бы до конца сезона в запасе, не сломайся аж в апреле месяце Кроос.
Действительно так странно почему лавочник, а не индивидуально сильнейший игрок Баварии, очень странно.)

Месси тоже с титулом чемпиона Испании(а так же куда лучшей статой в сезоне 12-13) должен был быть безусловно выше португальской пиар-игрушки, просравшей всё вплоть до группы квалификационной Кержакову сотоварищи. Это да.
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Ответ Leganessi
Просто напишу это здесь и сотру в клочья одним махом легонесси: Плей-офф ЛЧ с 1/4 1. Роналду 47 голов 2. Месси 18 голов. Пуууф!
гол+пас на ЧМ
1. Месси 13+9/5+2 в плей-офф ЧМ/7+3 на ЧМ-2022
2. Роналду 8+1/0+0 в плейофф ЧМ/1+0 на ЧМ-2022
+4
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+1
Ответ Гномович!
«Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в мировом футболе, я отвечу: Роналду забивает пачками, а месси подарили очередную липовую цацку»
Цацки дарят за трофеи, а Роналду 3-й год без трофеев, хотя забивает пачками. Набиватель статистики, не более.
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Ответ Kanonir152
Оба кто? Тут только про Роналду написано
зато 90% комментариев кто лучше Месси или Роналду
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Ответ maks677
И в который раз мессибои придут на ветку Рона и расскажут как им пофигу на эти голы
Я бегала за Вами три дня, чтобы сказать о том, как вы мне безразличны...
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Ответ Leganessi
Просто напишу это здесь и сотру в клочья одним махом легонесси: Плей-офф ЛЧ с 1/4 1. Роналду 47 голов 2. Месси 18 голов. Пуууф!
А вы всё РоМеськами мерятесь 😄
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Ответ Имя Фамилия
Король Криштиану тащит аль насру к чемпионству 💪
Ну Аль-Хиляль вполне ощутили
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Ответ АБДЭЛЬ МАТЬ ЕГО КАДЕР
перерос. пора в Европу
В Европу?.. Хе.. Его уже даже Фареры не возьмут.. Поезд ушёл, и баранов съели.. 😀..
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Ответ Leganessi
Дубль в финале Аль Хилалю и единственный трофей Аль Насра благодаря Королю. Реви, малышок))
этот трофей даже не официальный ,а потом фаны кринжа смеются с трофея Месси с Интером , когда тот официальный
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Ответ Приятного Покура
Не в матче с Аль-Хилялем. В принципе, Кристина не решает в топовых матчах. Только аутсайдерам может забивать ,по-типу:Лихтенштен,Литва и т.п. Отсюда и стата у него
ага, только аутсайдерам, Барсе, Атлетико, Сити, Юнайтед, Ювентус, Милан, Ливерпуль, Баварии, ПСЖ
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Ну что сказать здесь? Мастер, он и на Аравийском полуострове -мастер!!!
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не надоело ему в пустыне позориться?
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Обойдет на этой неделе Кучерова?)
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