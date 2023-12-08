Шоу Слуцкого и Дзюбы «‎Ну так нельзя, ###» закроют. Его запустили в апреле

Теги Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Роман Евгеньев брань Футбол

Шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы «‎Ну так нельзя, ###» закроют.

«Финальный босс #НуТакНельзя🤬— Роман Евгеньев. 

Сегодняшний гость — самый первый в истории формата. Выпуск с ним мы снимали еще в марте этого года, но забыли имя этого нападающего, поэтому долго не могли найти материал. 

Внутри все по классике, кроме одного: это последний выпуск с гостем. Мы прислушались к вашему мнению, поэтому решили закрыть проект», – сообщили в телеграм-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, шоу Слуцкого и Дзюбы запустили в апреле. Гостями проекта были Василий и Алексей Березуцкие, Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев, Роман Павлюченко, Денис Дорохов и другие футболисты.

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47 комментариев
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Да и *** с ним, ни одного выпуска не видел.
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Ушла эпоха… на которую всем было по***.
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Ну наконец-то, ###!
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Вот так можно, ***!
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Ответ Bill Zapulil
Вот так можно, ***!
Только так и нужно, ###!
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Ответ damondiamond
это просто байт, не ведитесь) сейчас праздники и отпуск, никто не будет снимать новые выпуски, в феврале вернутся
ахахах, дадад, а потом напишут "ну вы так сильно просили в комментариях вернуть что мы не могли отказаться"
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Вообще пофиг, что было оно, что не было. Не понимаю радости в комментах. Если реально шоу не смотрели, то вот ли не все равно, открыли его или закрыли.
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это просто байт, не ведитесь) сейчас праздники и отпуск, никто не будет снимать новые выпуски, в феврале вернутся
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Ура, ###!
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Ясен ###! Сделали шоу про юмор, но забыли позвать людей с нормальным чувством юмора. Сидят и поливают друг друга, как пятиклашки. Один раз включил и чуть не сгорел от стыда испанского
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Я люблю всякую чушь смотреть на ютубе, даже типа ЧБД иногда, но это ни разу не смотрел. Что-то останавливало, видел только нарезку здесь, как Слуцкий Дзюбу изображал за рукоблудием. Там всё в таком стиле было? Если да, то чуйка на полнейшую чушь и маразм у меня работает на отлично)
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Слуцкий опять облажался. Осталось только в "Аншлаг" податься.
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правильно, ибо шоу дичь
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Денис Дорохов и другие футболисты:)
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Ответ Lev Kondratchik
Ушла эпоха… на которую всем было по***.
а кто те 500 тыс человек, которые смотрели выпуски?)
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Алилуя. После просмотра первого выпуска словил дичайший фейспалм, больше не включал.
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Походу Леню взяли в медиалигу тренировать Boys next door из ПГТ Фистингово
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Чем же займется Леонид?
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всегда думал, что Слуцкий выше уровнем, чем он оказался, ведя эту передачу...
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Пошумели, подзаработали на рекламе - миссия выполнена.
Главный плюс шоу - показали настоящих людей, какие они есть. Не красивую картинку, не выдуманные пиарщиками интервью. А реальность.
Мне вот Дзагоев, Акинфеев, Самедов как-то больше стали нравиться после этого шоу. А Губерниев еще меньше. Разве что Пав не удивил)
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Ответ guizzy
и что? Слуцкий опять будет искать работу тренером? Где его ждать, ваши мнения )
Слуцкий в Балтику, Черчесов в Сочи.
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"Денис Дорохов и другие футболисты"
Что?)
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Ответ sabur
Чем же займется Леонид?
тем же, чем и Дзюба занимался
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Первый раз слышу про это шоу)
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Хоть одна хорошая новость за сегодня.
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Позор уже в том, что его в принципе запустили! Просто кошмар, что такие известные люди как Слуцкий и Дзюба подписались на это дно. В цивилизованном обществе это позор и потеря репутации
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Другими словами их послали в сторону названия
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Думаю, просто требование Лиги Ставок, дабы не рекламировать конкурентов
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Ни одного выпуска не смотрел) были интересные?)
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###, ну так же нельзя,почему ###
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Новое шоу будет теперь: Да как так то ....дь
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Потому что ну так нельзя, *****!
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Мне кажется это просто был байт на комменты под видео. Вроде много просмотров набирало
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Пора Лёне звонить Абрамовичу. Может снова поможет с трудоустройством... в Турции, на этот раз.
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Надо это обмыть, ###
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Скорбящих нет)
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Так там уровень остроты упал сразу после первого выпуска, а они еще полгода выпускали)
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