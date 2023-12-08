Шоу Слуцкого и Дзюбы «Ну так нельзя, ###» закроют. Его запустили в апреле
Шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы «Ну так нельзя, ###» закроют.
«Финальный босс #НуТакНельзя🤬— Роман Евгеньев.
Сегодняшний гость — самый первый в истории формата. Выпуск с ним мы снимали еще в марте этого года, но забыли имя этого нападающего, поэтому долго не могли найти материал.
Внутри все по классике, кроме одного: это последний выпуск с гостем. Мы прислушались к вашему мнению, поэтому решили закрыть проект», – сообщили в телеграм-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, шоу Слуцкого и Дзюбы запустили в апреле. Гостями проекта были Василий и Алексей Березуцкие, Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев, Роман Павлюченко, Денис Дорохов и другие футболисты.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Главный плюс шоу - показали настоящих людей, какие они есть. Не красивую картинку, не выдуманные пиарщиками интервью. А реальность.
Мне вот Дзагоев, Акинфеев, Самедов как-то больше стали нравиться после этого шоу. А Губерниев еще меньше. Разве что Пав не удивил)
Что?)