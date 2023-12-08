ESPN и Disney снимут сериал и документальный фильм о жизни Бриттни Грайнер в российской тюрьме

Теги УГМК жен Финикс женская НБА НБА ESPN Бриттни Грайнер Disney Баскетбол

ESPN и Disney объявили о заключении соглашения с баскетболисткой женской НБА Бриттни Грайнер, в рамках которого будут созданы документальный фильм и художественный сериал.

«Документальный фильм от ESPN Films расскажет о необыкновенной истории Грайнер. В феврале 2022 года Грайнер была арестована в московском аэропорту за хранение марихуаны и приговорена к девяти годам лишения свободы. Несмотря на возмущение международного спортивного сообщества и признание правительством США ее незаконно задержанной, Грайнер содержалась в суровых условиях и почти год не имела возможности общаться со своей семьей.

В документальном фильме представлены эксклюзивные кадры и записи, сделанные во время пребывания Грайнер в тюрьме: от обстоятельств, заставивших ее играть за пределами США, несмотря на то что она была одним из лучших игроков планеты, до ужасающего заключения и непоколебимой решимости добиться ее освобождения. <...>

В фильме будут показаны эксклюзивные кадры и редкие архивные материалы, чтобы рассказать историю Грайнер, включая обстоятельства, которые привели ее к игре за границей, содержание под стражей и разлуку с женой, борьбу за свободу, а также ее выступления за освобождение других несправедливо задержанных», – говорится в анонсе ESPN.

Химкинский городской суд в прошлом августе приговорил олимпийскую чемпионку к 9 годам колонии общего режима по делу о контрабанде наркотических средств. В декабре 2022 года спортсменку обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США в 2012 году на 25 лет по нескольким пунктам обвинения.

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45 комментариев
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...и у нас есть победитель Оскара!
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+38
Ответ Владимир Быков
интересно хоть кто-нибудь будет белым традиционной ориентации?
Да, он будет злым, в шапке ушанке, на привязи будет медведь
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+34
Ну тут прям комбо на Оскар. Черная лесбиянка, угнетенная кровавым варварским режимом, не ломается и возвращается в свободный мир из ада. Надо добавить щепотку унижений от тупых белых охранников-мужиков и перебить этот пахучий букет будет в принципе невозможно.
+29
-1
+28
интересно хоть кто-нибудь будет белым традиционной ориентации?
+20
-3
+17
странно, что не Нетфликс... они такое любят
+20
-3
+17
Ответ Сергей Григорьев
странно, что не Нетфликс... они такое любят
Так героиня и так черная лесбиянка. Ничего менять не надо. Вот была бы белой - другое дело.
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+8
Давно клюквенной сов... ой, русской тюрьмы не видно было от голливудских киноделов. Побольше шапок-ушанок, водки и лютых морозов.
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+7
Ответ Сергей Павлов
Да, он будет злым, в шапке ушанке, на привязи будет медведь
и оба будут пьяные с балалайками
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Тему гомосексуализма в мордовской женской колонии раскроют, наверно.

Ну и на Дисней+, детишек порадовать героиней
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наколет план тюрьмы на спине, соблазнит медсестру и...а нет такое уже было
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Ответ rh-creep
...и у нас есть победитель Оскара!
если бы сценарий написал "хороший" русский дали бы и нобелевку по лит-ре.
за "ценный" вклад и описание "плохих" русских.
+5
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+3
Я уже знаю первую сцену, первой серии.
Какие ваши доказательства?
Кокаинум!
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бута надо было менять на пола уилана, но администрации бидона чернокожие лесбиянки важнее конечно
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Будет таким же распиаренным мусором, как слово пацана
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Вроде какой-то американский морпех-шпион сидит в нашей тюрячке уже несколько лет, он наверное очень рад за Бриттни и сочувствует ее "ужасающим" условиям содержания
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лучше бы нетфликс снимал. Грайнер - высокорослый кореец трансгендер попадает на российскую зону
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Леонида Каневского уже позвали?

(c) но это уже совсем другая история
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Если в сценарии нет сцены со шваброй - даже не предлагайте мне это смотреть
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Дисней раньше : Добрые, поучительные мультики , с отличным сюжетом и прописанными персонажами и историями.
Дисней сейчас : нужно больше толерантности , белые будут главными злодеями, черные будут героями , не будем заморачиваться с сюжетом, ведь главное бабки бабки бабки ( голосом Козловского)
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Vecher v hatu! Kak govoritsya

Уже вижу инклюзивность в мордовской колонии: геи-вертухаи, трансгендерный начальник колонии с портретом Путина/Сталина в кабинете, а за забором чёрные бабки продают семки на развес и pirozhki, белым гетеросексуалом будет только прокурор.
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Ответ velosipedin
бута надо было менять на пола уилана, но администрации бидона чернокожие лесбиянки важнее конечно
100%
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Ответ Сергей Галынский
Пригласите Бондарчука режиссером и Безрукова в роли Бута Тогда посмотрим
Безруков должен сыграть Грайтнер, а то давно поистине достойных карьерных вызовов не прослеживается....
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дайте угадаю, главная героиня будет черная
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бриттни грайнер сыгрет гармаш)
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Прикольный наверно будет сериал. В соответствии с повесткой жителей России будут играть негры и практически все жители России обязательно должны быть нетрадиционной ориентации и непонятно какого пола.
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Ответ rh-creep
...и у нас есть победитель Оскара!
Шутку украл!
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😂😂😂😂😂
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ой, что там может быть интересного? она же не на обычной зоне сидела, под присмотром. сценаристы из пальца будут высасывать, туману и драмы нагонят.
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Фильм будет называться: "Большая Бритни" С отсылкой на Большого Стэна
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Пригласите Бондарчука режиссером и Безрукова в роли Бута
Тогда посмотрим
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