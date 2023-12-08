ESPN и Disney объявили о заключении соглашения с баскетболисткой женской НБА Бриттни Грайнер, в рамках которого будут созданы документальный фильм и художественный сериал.

«Документальный фильм от ESPN Films расскажет о необыкновенной истории . В феврале 2022 года Грайнер была арестована в московском аэропорту за хранение марихуаны и приговорена к девяти годам лишения свободы. Несмотря на возмущение международного спортивного сообщества и признание правительством США ее незаконно задержанной, Грайнер содержалась в суровых условиях и почти год не имела возможности общаться со своей семьей.

В документальном фильме представлены эксклюзивные кадры и записи, сделанные во время пребывания Грайнер в тюрьме: от обстоятельств, заставивших ее играть за пределами США, несмотря на то что она была одним из лучших игроков планеты, до ужасающего заключения и непоколебимой решимости добиться ее освобождения. <...>

В фильме будут показаны эксклюзивные кадры и редкие архивные материалы, чтобы рассказать историю Грайнер, включая обстоятельства, которые привели ее к игре за границей, содержание под стражей и разлуку с женой, борьбу за свободу, а также ее выступления за освобождение других несправедливо задержанных», – говорится в анонсе ESPN.

Химкинский городской суд в прошлом августе приговорил олимпийскую чемпионку к 9 годам колонии общего режима по делу о контрабанде наркотических средств. В декабре 2022 года спортсменку обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США в 2012 году на 25 лет по нескольким пунктам обвинения.