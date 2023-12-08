МОК примет решение о гимне для церемоний награждения с участием россиян на Олимпиаде-2024 позднее
МОК примет решение о гимне для церемоний награждения с участием россиян позднее.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
«Гимны России и Беларуси не должны исполняться во время проведения мероприятия на любой официальной площадке или любой другой территории, контролируемой оргкомитетом Олимпиады‑2024.
Для медальных церемоний с участием индивидуальных нейтральных спортсменов будет исполняться нейтральный гимн (отличный от олимпийского гимна). Решение о том, какой гимн будет исполняться, будет принято МОК позднее», – сообщили в МОК.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
прям представляю, как ОИ так и пытается унизить Медведева, Рублева и Касаткину
Может быть, какие-то наглухо запропагандированные мозги вылечит.