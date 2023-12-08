МОК примет решение о гимне для церемоний награждения с участием россиян на Олимпиаде-2024 позднее

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 музыка Единоборства

МОК примет решение о гимне для церемоний награждения с участием россиян позднее.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Гимны России и Беларуси не должны исполняться во время проведения мероприятия на любой официальной площадке или любой другой территории, контролируемой оргкомитетом Олимпиады‑2024.

Для медальных церемоний с участием индивидуальных нейтральных спортсменов будет исполняться нейтральный гимн (отличный от олимпийского гимна). Решение о том, какой гимн будет исполняться, будет принято МОК позднее», – сообщили в МОК.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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8 комментариев
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Ответ Егор Арефьев
Никакой гимн не примут, потому что этих спортсменов, которые согласятся ехать, где их ждут, и без того будут засуживать и унижать по самое не балуй, пользуясь их беспомощным опущенным положением, и до медали, а уж тем более до победы дело не дойдёт. Предателей не любят нигде и никто.
те, кто поедут добиваться своей мечты после годов тренировок - точно никакие не предатели

прям представляю, как ОИ так и пытается унизить Медведева, Рублева и Касаткину
+5
0
+5
Ответ Daniel
Жалко скорее всего не дадут Чайковского оставить.. Звучал он очень красиво
Может "Лебединное озеро" разрешат😁
+4
0
+4
Ответ Егор Арефьев
Никакой гимн не примут, потому что этих спортсменов, которые согласятся ехать, где их ждут, и без того будут засуживать и унижать по самое не балуй, пользуясь их беспомощным опущенным положением, и до медали, а уж тем более до победы дело не дойдёт. Предателей не любят нигде и никто.
Что хуже-предатель или людоед?
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Ой у лузі червона калина...😀
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Предлагаю Imagine Леннона.
Может быть, какие-то наглухо запропагандированные мозги вылечит.
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