8 российских спортсменов квалифицировались на Олимпиаду-2024 на данный момент
8 российских спортсменов квалифицировались на Олимпиаду-2024 на данный момент.
Об этом сообщает Международный олимпийский комитет (МОК).
Также отбор прошли три белорусских спортсмена.
«Индивидуальные нейтральные спортсмены будут приглашены МОК и соответствующими международными федерациями. Только очень ограниченное число спортсменов пройдет отбор по существующим квалификационным системам международных федераций», – заявили в МОК.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Российских спортсменов, прошедших квалификацию в своих видах спорта, допустят до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
(с) В.Карпин