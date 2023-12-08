8 российских спортсменов квалифицировались на Олимпиаду-2024 на данный момент.

Об этом сообщает Международный олимпийский комитет ( ).

Также отбор прошли три белорусских спортсмена.

«Индивидуальные нейтральные спортсмены будут приглашены МОК и соответствующими международными федерациями. Только очень ограниченное число спортсменов пройдет отбор по существующим квалификационным системам международных федераций», – заявили в МОК.

Олимпийские игры в пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Российских спортсменов, прошедших квалификацию в своих видах спорта, допустят до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе