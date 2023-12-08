8 российских спортсменов квалифицировались на Олимпиаду-2024 на данный момент

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная Беларуси Париж-2024 сборная Беларуси жен Легкая атлетика

8 российских спортсменов квалифицировались на Олимпиаду-2024 на данный момент.

Об этом сообщает Международный олимпийский комитет (МОК).

Также отбор прошли три белорусских спортсмена.

«Индивидуальные нейтральные спортсмены будут приглашены МОК и соответствующими международными федерациями. Только очень ограниченное число спортсменов пройдет отбор по существующим квалификационным системам международных федераций», – заявили в МОК.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Российских спортсменов, прошедших квалификацию в своих видах спорта, допустят до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
4 теннисиста и 4 теннисистки?
+25
-4
+21
Ответ And-Rover
Комментарий скрыт
Потому что всем будет плевать на этот "возможный" ультиматум
+11
-2
+9
Ответ selso99
4 теннисиста и 4 теннисистки?
Нет конечно, почти вся квалификация в теннисе будет по июньскому рейтингу следующего года
+5
0
+5
А поименно кто? Вроде бы из дзюдо и тхэквондо, у теннисистов еще не было квалификации
+3
0
+3
Ответ Елена Бабушкина
А поименно кто? Вроде бы из дзюдо и тхэквондо, у теннисистов еще не было квалификации
у теннисистов никакой специальной квалификации нет. все по рейтингу плюс от ITF несколько мест
+3
0
+3
Ну еще 3 и можно будет собрать футбольную команду, о задаче выхода которой на олимпиаду говорил некий предпенсионер.
+9
-7
+2
Ответ selso99
4 теннисиста и 4 теннисистки?
У теннисистов срез позже
+2
0
+2
Огласите весь список, пжалста!
+1
0
+1
борцы и тхэквондисты
+1
0
+1
Ответ Елена Бабушкина
А поименно кто? Вроде бы из дзюдо и тхэквондо, у теннисистов еще не было квалификации
В борьбе лицензии через ЧМ 2023 получены, но их меньше 8
+1
0
+1
Отобрались, ладно.. но неужели поедут на таких унизительных условиях? За таких и болеть то никто из нормальных людей не станет.
+1
-1
0
Любой каприз за свои деньги.
+1
-1
0
я бы не поехал.
0
0
0
И это все? Кроме этого загадочного октета, кто-то еще может отобраться на игры? А то у Гвинеи-Бисау и то побольше спортсменов будет.
0
0
0
Ответ selso99
4 теннисиста и 4 теннисистки?
...нет,три танкиста и собака..)
0
0
0
Ответ And-Rover
Комментарий скрыт
Ну РФ сейчас не в том состоянии чтобы кому то ультиматум ставить.
0
0
0
Ответ ДаняЖигулёвск
он давно пенсионер
К большому сожалению - нет.
+1
-1
0
Ответ Бромка
К большому сожалению - нет.
пенсионер, это когда назначается пенсия, а не дома сидят на пенсии...к сожалению. он получается пенсионер, продолживший трудовую деятельность
0
0
0
Ответ Елена Бабушкина
А поименно кто? Вроде бы из дзюдо и тхэквондо, у теннисистов еще не было квалификации
Вроде ещё и что-то со шпагой или саблей было с частичным допуском
0
0
0
бред сумасшедшего
(с) В.Карпин
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий