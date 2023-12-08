ЭСК решила, что Бериша правильно не удален: «Прыжок нельзя расценивать как попытку использования чрезмерной силы или жестокости в отношении Абаскаля»
ЭСК решила, что судья правильно не удалил Бернарда Беришу в матче со «Спартаком».
«По правилам игры, игрок наказывается предупреждением, если он совершает провокационные или подстрекательские действия при праздновании забитого гола вне зависимости от места, где он производит эти действия
Члены комиссии не считают действия игрока «Ахмата» агрессивными, так как его прыжок нельзя расценивать как попытку использования чрезмерной силы или жестокости в отношении главного тренера команды «Спартак» Гильермо Абаскаля:
– прыжок не был направлен очевидно в сторону официального лица команды;
– прыжок был произведен на расстоянии от главного тренера «Спартака».
Комиссия единогласно поддерживает решение судьи [Евгения Кукуляка] ограничиться вынесением предупреждения игроку «Ахмата» за неспортивное поведение в данном эпизоде», – говорится в заявлении.
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Считаю Адам Кадыров должен вручить медаль Берише "За особые математические заслуги", за идеально выверенный расчет расстояния во время прыжка, не позволяющее получить дисквалификацию от членов ЭСК
Все ждут уже лет 10 чтобы за нырок давали матчей 10, но о чем мы говорим, если правила вар не в состоянии привести уже лет 5-6?
Действия Бериши можно оценить как провокация,которая могла привести к массовой драке
Настоящий позор России!!!
РФС реально пробивает дно.