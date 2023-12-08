ЭСК решила, что Бериша правильно не удален: «Прыжок нельзя расценивать как попытку использования чрезмерной силы или жестокости в отношении Абаскаля»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат Бернард Бериша Евгений Кукуляк ЭСК РФС Гильермо Абаскаль Футбол

ЭСК решила, что судья правильно не удалил Бернарда Беришу в матче со «Спартаком».

«По правилам игры, игрок наказывается предупреждением, если он совершает провокационные или подстрекательские действия при праздновании забитого гола вне зависимости от места, где он производит эти действия

Члены комиссии не считают действия игрока «Ахмата» агрессивными, так как его прыжок нельзя расценивать как попытку использования чрезмерной силы или жестокости в отношении главного тренера команды «Спартак» Гильермо Абаскаля:

– прыжок не был направлен очевидно в сторону официального лица команды;

– прыжок был произведен на расстоянии от главного тренера «Спартака». 

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи [Евгения Кукуляка] ограничиться вынесением предупреждения игроку «Ахмата» за неспортивное поведение в данном эпизоде», – говорится в заявлении.

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108 комментариев
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Это очередной позор от ЭСК :)
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-9
+222
Клоуны.
+139
-5
+134
Это из разряда - когда убьют, тогда и приходите.)
+128
-2
+126
Предлагаю все голы в ворота зенита праздновать вертушкой рядом с носом Семака.
+57
-6
+51
Крови нет, что докопались?
+47
-2
+45
Газпром, уйди пожалуйста из нашего футбола. Сжалься над умирающим.
+58
-21
+37
"прыжок был произведен на расстоянии от главного тренера «Спартака»"

Считаю Адам Кадыров должен вручить медаль Берише "За особые математические заслуги", за идеально выверенный расчет расстояния во время прыжка, не позволяющее получить дисквалификацию от членов ЭСК
+37
-2
+35
Вот что интересно.. Соболев яйца чесал ведь тоже на расстоянии от лица Роши... Это была очевидная провокация, а не грубость... За что там красная?)
+32
-1
+31
Можно замахнуться, показать что почти сделал плевок, смеяться в лицо над проигравшим, всячески вымораживать соперника и получить только жёлтую, а вот соперник, который огрызнулся, получит красную. К сожалению, правила унылые и убогие, как и с варом, как и везде есть старые хрыщи, которые будут тратить время молодых и оттягивать современные реалии.
Все ждут уже лет 10 чтобы за нырок давали матчей 10, но о чем мы говорим, если правила вар не в состоянии привести уже лет 5-6?
+31
-1
+30
Ответ Caerly
Комментарий скрыт
Как минимум спросить за неспортивное и неадекватное поведение можно. У нас же дети на стадион теперь ходят, видят все это
+25
-3
+22
Ответ arspurs9
Это очередной позор от ЭСК :)
Точнее не скажешь.
+23
-2
+21
я не уверен, что завтра Спартак забьет гол) но внутри команды нужно договориться так же прыгнуть в сторону Осинькина. к нему вопросов нет, он мужик нормальный. но прецедент нужен
+23
-3
+20
в связи с этим, самое время расформировать зенит-позор российского футбола.
+16
-1
+15
Стыдно за тех людей, которые заседают в ЭСК. Они не просто себя дискредитируют, они здравый смысл позорят.
+15
0
+15
Ответ Caerly
Комментарий скрыт
То ли дело взять себя за промежность!
+16
-3
+13
Когда Кордоба хватался за свое достоинство, он тоже был на расстоянии, а доказать, что адресовалось это официальному лицу матча они не могут.
+13
-1
+12
Ответ utsh44psmr
Крови нет, что докопались?
Прыжок был ниже уровня рукава и без акцентированного продавливания
+11
0
+11
Пока ЭСК фактически оценивает сами себя так и будет.
Действия Бериши можно оценить как провокация,которая могла привести к массовой драке
+10
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+10
теперь официально развязали руки тем, кто празднует в подобном стиле...надеюсь, наши игроки непременно воспользуются подобной опцией без удаления...)
+9
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+9
То есть прыжки в стиле Лю Кэнга у технической зоны тренера противоположной команды караются только желтой, будем знать
+8
0
+8
Надеюсь это недоразумение вылетит в пердив, вместе со своим сынком орденоносцем.
Настоящий позор России!!!
+7
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Понятно, что Абаскалю не нужно так реагировать. В сторону отошел бы и всё. Он как будто поводы специально дает, чтобы его уже наконец уволили. Но поступок Бериши должен заслуживать красную. Это провокация, которая могла закончиться массовой дракой.
+8
-1
+7
"прыжок не был направлен очевидно в сторону официального лица команды" - давненько не слышал столь грубой лжи от официального органа.
РФС реально пробивает дно.
+7
-1
+6
В смысле ? Это не расценивает как опасный момент, прыгнуть в сторону тренера Команды против которой играешь в его зоне это просто так , да Абаскаль не сдержался на эту провокацию , но не расценивать это как угрозу. Ужасное судейство. Просто слов нет , я бы на месте игроков Спартака, вышиб бы на поле этого игрока.
+7
-1
+6
Ну всё, щас соболев со всеми рядом прыгать будет.
+7
-1
+6
Рядом с Кадыровым также можно прыгать значит?
+5
0
+5
Это просто цирк.
+4
0
+4
заведомая провокация от игрока с такой историей карточек осталась без наказания - странное, на мой взгляд, решение.
+4
0
+4
клоуны
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+4
ЭСК, молодец ты, дон
+4
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+4
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