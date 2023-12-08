ЭСК решила, что Бериша правильно не удален: «Прыжок нельзя расценивать как попытку использования чрезмерной силы или жестокости в отношении Абаскаля»

ЭСК решила, что судья правильно не удалил Бернарда Беришу в матче со «Спартаком».

«По правилам игры, игрок наказывается предупреждением, если он совершает провокационные или подстрекательские действия при праздновании забитого гола вне зависимости от места, где он производит эти действия

Члены комиссии не считают действия игрока «Ахмата» агрессивными, так как его прыжок нельзя расценивать как попытку использования чрезмерной силы или жестокости в отношении главного тренера команды « » :

– прыжок не был направлен очевидно в сторону официального лица команды;

– прыжок был произведен на расстоянии от главного тренера «Спартака».

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи [ ] ограничиться вынесением предупреждения игроку « » за неспортивное поведение в данном эпизоде», – говорится в заявлении.

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