У «Ювентуса» 8 побед и 2 ничьих за последние 10 матчей. Команда Аллегри опередила «Интер» на 1 очко, проведя на игру больше

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» продлил серию без поражений до 10 матчей.

Команда Массимилиано Аллегри одолела «Наполи» (1:0) в 15-м туре чемпионата Италии.

В последний раз «бьянконери» уступали 23 сентября – «Сассуоло» (2:4). С тех пор они победили в восьми матчах и сыграли вничью еще в двух. В семи из этих встреч туринцы не пропустили.

На данный момент «Ювентус» лидирует в Серии А, опережая «Интер» на одно очко – 36 против 35. При этом миланцы провели на матч меньше. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Решающим моментом матча стал, на мой взгляд, промах Хвичи в первом тайме при счёте 0-0. В радиусе 20 метров никого из соперников, но грузин сыграл как пижон, и был наказан вместе с командой. Все знают, как Юве умеет отстоять 1-0, с его классной защитой, сегодня ещё и Данило вернулся и всё зацементировал.
+12
0
+12
этот автобус не доедет до Скудетто
+14
-9
+5
Просто ради интереса включил посмотреть последние 10 минут игры , поглядеть не изменилось ли чего у Аллегри, оказалось нет , это все так же невозможно смотреть для стороннего зрителя. При этом стало в разы меньше ярких исполнителей, звезд по типу Кьеллини, Буффон, Тевес, Дибала, Игуаин и т.д.просто нет
+7
-5
+2
Молодцы 👏 ребята пока другой тренер ненадо
+2
0
+2
Интер возмёт эту Серию А с разницей в 5 очков , а в след. сезоне уже сам Юве выиграет оторвавшись от 2 места на 10 очков. Вот таков вот мой никому не нужный прогноз)
+3
-1
+2
Ответ LaffyTaffy
Интер обоссал эту помойку в гостях 3-0, а Юве еле еле дома 1-0 побеждает… мда
и что? В чем прикол?))
+3
-1
+2
Пора картону напрягать админресурс и новый штраф рожать. А то чего доброго стapуха так и чемпионом станет ..
+19
-17
+2
Ответ Hans Castorp
Просто ради интереса включил посмотреть последние 10 минут игры , поглядеть не изменилось ли чего у Аллегри, оказалось нет , это все так же невозможно смотреть для стороннего зрителя. При этом стало в разы меньше ярких исполнителей, звезд по типу Кьеллини, Буффон, Тевес, Дибала, Игуаин и т.д.просто нет
Полностью согласен, это было очень уныло, особенно после гола - Юве и так не очень то владеющий мячом, тупо поставил автобус. Ну так нельзя бл!))
+3
-2
+1
Ответ La victoria es nuèstrà
как действующий чемпион Италии может быть помойкой?
Легко
+1
0
+1
Ответ Vakhore
Аллегри аут, кричали они! С составом уровня Вильярреала или Эвертона лидирует в Серии А
Ну не с таким составом уж точно. Всë очень просто! Когда выигрывает команда, то выигрывает команда. Когда проигрывает команда, то виноват тренер.
+1
0
+1
честно говоря, против юве ничего не имею, но не хотелось бы возвращения их на трон, опять будут нагибать лигу 10 лет. италия стала в стократ смотрибельнее, за чемпионство борются..
удачи конечно старушке, но не хочу что бы сериа а становилась опять чемпионатом одной команды, надеюсь интер, милан и другие не оплошают
+2
-1
+1
Я так понимаю у старой сеньоры ни каких еврокубков и всего остального отвлекающего от 1 2 или 3 места в серии А ?
0
0
0
Вот этот Юве незаметно подобрался к Интеру.
Но Интер сейчас конечно лучше.
0
0
0
Ответ Павел Макаров
Решающим моментом матча стал, на мой взгляд, промах Хвичи в первом тайме при счёте 0-0. В радиусе 20 метров никого из соперников, но грузин сыграл как пижон, и был наказан вместе с командой. Все знают, как Юве умеет отстоять 1-0, с его классной защитой, сегодня ещё и Данило вернулся и всё зацементировал.
Да, промах Хвичи сильно повлиял на игру, вот только сыграл он в этом моменте не как пижон, а как даже не любитель, но уж точно не профи. А на счёт того как Юве 1-0 умеют держать, Монца в прошлом туре показала. Но к сожалению жизнь не учит. Какая защита не будь, банальный рикошет или пас Щесного и беги Гати, спасай команду.
+2
-2
0
Ответ Павел Макаров
Решающим моментом матча стал, на мой взгляд, промах Хвичи в первом тайме при счёте 0-0. В радиусе 20 метров никого из соперников, но грузин сыграл как пижон, и был наказан вместе с командой. Все знают, как Юве умеет отстоять 1-0, с его классной защитой, сегодня ещё и Данило вернулся и всё зацементировал.
Решающим моментом стало, что Аллегри работает водителем автобуса.
0
0
0
Ответ Nekrasen
не забей Хвича, а уйдя в перерыв 0-1 для начала. При таком раскладе игра была бы другой, но тогда Ювентус навалился бы со своими стандартами и забросами верхом поэтому непонятно, но моменты отыграться точно были бы. А насчет Монцы это чушь полнейшая! Исключение, где Ювентус пропустил 1 мяч из 8 последних туров. 1 из 8! Может надо было серию из 14 матчей для Вас на 0 предоставить? Кто-то обороняется в контроле мяча а-ля тика-така и боится обреза, а кто-то прессингует и рискует получить за шиворот или разрезающую с выходом 1 на 1. Глубокая оборона черевата рикошетами или попаданием мяча в руку. Монца забила откровенного "дурака" и это любой человек скажет кто разбирается в футболе. Просто нельзя на 0 играть весь сезон! Иногда и такое залетает.
Из вашего развёрнутого комментария я понял только, что у вас проблемы с арифметикой. Лучше изучите статистику пропущенных Юве мячей и яснее изложить свою мысль. И лучше с утра, а то вечер, пятница.
0
0
0
Ответ Юрий Богданов
Из вашего развёрнутого комментария я понял только, что у вас проблемы с арифметикой. Лучше изучите статистику пропущенных Юве мячей и яснее изложить свою мысль. И лучше с утра, а то вечер, пятница.
Мне арифметика 17 лет уже как не требуется. Если в какой то игре был пропущен 1 мяч, то это не повод вам с утра писать. По факту это одна из лучших оборон Европы на данный момент, а смотреть весь матч никто не заставляет. Смотрите хайлайты и всë будет замечательно)
0
0
0
Ответ Кефтеме
Интер возмёт эту Серию А с разницей в 5 очков , а в след. сезоне уже сам Юве выиграет оторвавшись от 2 места на 10 очков. Вот таков вот мой никому не нужный прогноз)
Может быть и так, но уверен никто намеренно "сливать" борьбу не станет) В этом Италия и хороша, что за топ4 и топ1 борьба до последнего тура.
0
0
0
Физрук опять всех обыграл, как так?
+2
-2
0
Ответ LaffyTaffy
Юве слабые, не смогли помойке накидать хотя бы 3 гола
как действующий чемпион Италии может быть помойкой?
+1
-1
0
Почему я дурак 100 рублей в августе на победу в сериале не поставил? Выиграл бы на летние билеты в Тайланд) А сейчас на носки дай бог....
+1
-1
0
Ответ La victoria es nuèstrà
как действующий чемпион Италии может быть помойкой?
Так исторически сложилось
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий