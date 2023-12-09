У «Ювентуса» 8 побед и 2 ничьих за последние 10 матчей. Команда Аллегри опередила «Интер» на 1 очко, проведя на игру больше
«Ювентус» продлил серию без поражений до 10 матчей.
Команда Массимилиано Аллегри одолела «Наполи» (1:0) в 15-м туре чемпионата Италии.
В последний раз «бьянконери» уступали 23 сентября – «Сассуоло» (2:4). С тех пор они победили в восьми матчах и сыграли вничью еще в двух. В семи из этих встреч туринцы не пропустили.
На данный момент «Ювентус» лидирует в Серии А, опережая «Интер» на одно очко – 36 против 35. При этом миланцы провели на матч меньше.
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удачи конечно старушке, но не хочу что бы сериа а становилась опять чемпионатом одной команды, надеюсь интер, милан и другие не оплошают
Но Интер сейчас конечно лучше.