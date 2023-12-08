Роналду забил 49-й гол в 2023 году и сравнялся с Кейном и Мбаппе. Лишь у Холанда больше – 50
Только Эрлинг Холанд забил в 2023 году больше голов, чем Криштиану Роналду.
Форвард «Аль-Насра» сегодня открыл счет в игре с «Аль-Риядом», воспользовавшись навесом вингера Садьо Мане на 31-й минуте матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
За текущий календарный год португалец забил 49 голов в составе клуба и национальной сборной. По этому показателю он сравнялся с Харри Кейном («Бавария», сборная Англии) и Килианом Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции).
Лидирует Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии) – 50 голов.
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Фаны Роналду как обычно живут в своём мире самообмана.
На ферме верблюдов обслуживал?
Я спрашиваю, где он был?
Где?
Верблюд лига - 60+ лига мира
Можешь дальше вопить
😂😂😂
• голы: Месси – 22, Криштиану – 21;
• ассисты: Месси – 12, Криштиану – 1;
• победы: Месси – 16, Криштиану – 11;
• призы игроку матча: Месси – 13, Криштиану – 1.
Статистику не обманешь...
Это кубок имени короля Салмана!
Сам для себя кубок создал)