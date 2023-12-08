Роналду забил 49-й гол в 2023 году и сравнялся с Кейном и Мбаппе. Лишь у Холанда больше – 50

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Только Эрлинг Холанд забил в 2023 году больше голов, чем Криштиану Роналду.

Форвард «Аль-Насра» сегодня открыл счет в игре с «Аль-Риядом», воспользовавшись навесом вингера Садьо Мане на 31-й минуте матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

За текущий календарный год португалец забил 49 голов в составе клуба и национальной сборной. По этому показателю он сравнялся с Харри Кейном («Бавария», сборная Англии) и Килианом Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции).

Лидирует Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии) – 50 голов.

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143 комментария
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Там чел в чемпионате Бутана забил 36 мячей за 18 игр. Может о нём ещё опубликуете инфу? Не, в целом публиковать инфу о Роналду это очевидный байт на актив, но для чего приплетать игроков из топ-5 чемпионата это загадка
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Больше 10 лет мы наблюдаем в комментах одних и тех же людей, которые пишут, как же им неинтересен КР7.
+69
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+47
Ригоберка ни одну новость с Роналду не пропускает)
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Ответ S1rAlex
Стату Месси печатали, хотя Лео уже давно в топ-5 не играет. Лига 1 уже седьмая. И что? Никто не ныл. Наслаждайся последними годами карьеры величайшего )
Франция 5 в таблице кэфов УЕФА, Нидерланды 6, Португалия 7.

Фаны Роналду как обычно живут в своём мире самообмана.
+13
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Фантастика. Играть в условиях песчаных бурь в окружении пустынь и конкурировать с футболистами из более благоприятных климатических условий (где много зелени, лесов и рек) ...Просто фантастика.
+17
-8
+9
Ответ Блуждающий странник
Там чел в чемпионате Бутана забил 36 мячей за 18 игр. Может о нём ещё опубликуете инфу? Не, в целом публиковать инфу о Роналду это очевидный байт на актив, но для чего приплетать игроков из топ-5 чемпионата это загадка
Причем посмотрел, этому японскому игроку 43 года:) И это только голы в чемпионате:))
+11
-5
+6
Ответ Maks_tm
Когда тот бутанец будет выиграть столько титулов как КР7, и про него начнут опубликовать инфу
Что лишний раз доказывает, что это все ради байта на комменты.
+6
0
+6
вы бы еще лигу какого-нибудь 5 дивизиона приплели
+12
-7
+5
Ответ &_Bishep_&
Фантастика. Играть в условиях песчаных бурь в окружении пустынь и конкурировать с футболистами из более благоприятных климатических условий (где много зелени, лесов и рек) ...Просто фантастика.
И это в 533646363 лет )
+6
-2
+4
Ответ S1rAlex
Стату Месси печатали, хотя Лео уже давно в топ-5 не играет. Лига 1 уже седьмая. И что? Никто не ныл. Наслаждайся последними годами карьеры величайшего )
Когда Месси был в ПСЖ этот клуб был в топ-5. И сейчас Франция в топ-5 фактически, сезон ещё не закончен, могут вернуться туда.
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Ответ Гномович!
Классика: Роналду голы, Месси липовые цацки.
сутками здесь?!))))))
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Сколько же 🤮 комментов от фанатиков покорителя Люксембургов и Аль-Ахдудов (где его тима даже не на первом месте)
+7
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+3
Ответ Bestman
А этот чел является лучшим бомбардиром отборочного этапа Евро?
Лучшим бомбардиром с большим отрывом стал Лукаку.
+3
0
+3
Это то соревнование, где рекорд Месси - 91 мяч?
+5
-2
+3
А где бездарь был с Аль Хилалем?
На ферме верблюдов обслуживал?
Я спрашиваю, где он был?
Где?
+6
-3
+3
Ответ grek087
МЛС на каникулах
МЛС - 40+ лига мира
Верблюд лига - 60+ лига мира
Можешь дальше вопить
+5
-2
+3
и это в стопитцот лет!
+5
-2
+3
Ответ Илья Мурашов
Это когда? Хотя тот, кто коверкает имя явно ребенок, с которым нет смысла говорить.
и ещё когда коверкает имя специально, то уже это злобный ребёнок
+3
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Ответ Иван Лапин
ну вот меся как-то смог
Это когда? Хотя тот, кто коверкает имя явно ребенок, с которым нет смысла говорить.
+3
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Ответ хавбек+
один выиграл
Местный Кубок Ауди не в счет. Это товарищеский турнир. В феврале еще один товарищеский турнир будет. Если Роналду выиграет, тоже считать будете?
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Ответ Родя Раскольников
Ирония в том, что у Месси и ЗБ больше всех с отрывом. Вот уж надарили челу цацек.
Месси номер1 по поджиганию жоп у хейтеров , выкусите скейтеры
+2
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Ответ Leganessi
Роналду Топище Англии, Испании, Италии, Португалии и Саудовской лиги. Месси вне барсы - уу---ааааааааа, ууууу-аааааааааааааааааааааааааа ( слезы Тома, у которого забрали кусок ветчины из М/Ф Том и Джерри ) Никогда не сравнивайте локального котенка месси, который опозорился в слабейшей фермер и бургер лигах с Королем футбола - самым совершенным футболистом в истории - Криштиану Роналду!
Красиво лижешь , наверное учился у Гномовича и др.
😂😂😂
+2
0
+2
Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
😂+
И это говорит чел который каждый раз плачет, о том что Месси дают золотые мячи. Не плачь больше тогда , плакса "Роман" вакса 😂
+2
0
+2
Ответ dodovtimurr
Ригоберка ни одну новость с Роналду не пропускает)
Конечно не пропускает,это же не человек,а нейросеть!
+5
-3
+2
Очное соперничество между Роналду и Месси:

• голы: Месси – 22, Криштиану – 21;

• ассисты: Месси – 12, Криштиану – 1;

• победы: Месси – 16, Криштиану – 11;

• призы игроку матча: Месси – 13, Криштиану – 1.

Статистику не обманешь...
+5
-3
+2
Эрлинга сложно будет кому-либо переплюнуть, т.к. в Англии под НГ всегда начинается футбольная свистопляска с кучей игр
+2
0
+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ хавбек+
один выиграл
Это не официальный трофей!
Это кубок имени короля Салмана!
Сам для себя кубок создал)
+3
-1
+2
Ответ Гномович!
Классика: Роналду голы, Месси липовые цацки.
Ирония в том, что у Месси и ЗБ больше всех с отрывом. Вот уж надарили челу цацек.
+4
-2
+2
Ответ Krauvec Cool
А Месси то где? А? Где же он?
Он отдыхает , дал детям шанс побадаться
+2
0
+2
Ответ Пацанчик реальный
Ты иди голы с офсайда считай!ты же сказал голы с офсайда неотъемлемая часть кринжа!было такое?или это не твои слова??я хочу знать какое количество голов от общего количества голов Роналду было забито из вне игры!ты же за слова отвечаешь или ты так,ляпнуть и все?
Вся инфа есть в открытом доступе
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