Роналду забил 49-й гол в 2023 году и сравнялся с Кейном и Мбаппе. Лишь у Холанда больше – 50

Только Эрлинг Холанд забил в 2023 году больше голов, чем Криштиану Роналду.

Форвард « » сегодня открыл счет в игре с « », воспользовавшись навесом вингера на 31-й минуте матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

За текущий календарный год португалец забил 49 голов в составе клуба и национальной сборной. По этому показателю он сравнялся с Харри Кейном (« », сборная Англии) и («ПСЖ», сборная Франции).

Лидирует Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии) – 50 голов.

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