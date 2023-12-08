КХЛ предложила клубам провести сезон-2024/25 с 5 сентября по 15 мая

КХЛ может изменить сроки проведения чемпионата.

8 декабря в Санкт-Петербурге прошло совещание руководителей клубов, на котором обсудили возможные изменения в регламенте лиги.

Сообщается, что на голосование клубов будет вынесен проект изменения структуры календаря, который подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая.

Отмечается, что эта структура продлит регулярный чемпионат на 10 игровых дней, позволив сделать календарь более ритмичным при сохранении 68 матчей для каждой команды. Проведение Матча Звезд КХЛ будет перенесено на начало февраля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, КХЛ предложила клубам завершить сезон 15 мая.

Нынешний сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартовал 1 сентября. Розыгрыш Кубка Гагарина-2024 пройдет с 29 февраля по 29 апреля.