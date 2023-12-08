КХЛ предложила клубам провести сезон-2024/25 с 5 сентября по 15 мая

Теги КХЛ Кубок Гагарина Матч звезд КХЛ календарь ТАСС Хоккей

КХЛ может изменить сроки проведения чемпионата.

8 декабря в Санкт-Петербурге прошло совещание руководителей клубов, на котором обсудили возможные изменения в регламенте лиги.

Сообщается, что на голосование клубов будет вынесен проект изменения структуры календаря, который подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая.

Отмечается, что эта структура продлит регулярный чемпионат на 10 игровых дней, позволив сделать календарь более ритмичным при сохранении 68 матчей для каждой команды. Проведение Матча Звезд КХЛ будет перенесено на начало февраля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, КХЛ предложила клубам завершить сезон 15 мая.

Нынешний сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартовал 1 сентября. Розыгрыш Кубка Гагарина-2024 пройдет с 29 февраля по 29 апреля.

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14 комментариев
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Ответ Bansly
Толку то? Они тупо плей-офф растянут, а регулярка всего лишь на 15 дней дольше продлится, а точнее на 10, учитывая что начнут с 5го а не 1го как в этом году
+10 дней к регулярке, ПО остаётся таким же в два месяца. С одной стороны больше отдыха у команд, с другой – в НХЛ куда более насыщенных график и не слышно жалоб.
+16
0
+16
Уже что-то.
+11
0
+11
Ответ Jet 89
Уже что-то.
Толку то? Они тупо плей-офф растянут, а регулярка всего лишь на 15 дней дольше продлится, а точнее на 10, учитывая что начнут с 5го а не 1го как в этом году
+8
-1
+7
давно пора,а не гнать и делать мтчи через день и выезд команды по 8матчей через день с выездом н Дальний Восток.
Даже Рома недоволен календаре.
+5
-2
+3
Ну это логичнее и лучше. А матчей сколько планируется? Так же 68?!
+2
0
+2
Отлично! И формат матча звёзд КХЛ в формате Россия против Легионеров Лиги. Ну и матчи топовые и дерби надо подумать по возможности разнести на разное время и в выходные...
+2
0
+2
лучше 72 матча в регулярке
+2
0
+2
А с контрактами что? Они же все до 30 апреля/1 мая
0
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0
ничего не поменялось в итоге 🙆
+1
-1
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Милая перенеси закаказ путевок на Гаваи на 10 дней , сезон затягивается тчк
̶Р̶о̶т̶ ( фамилия неразборчива)
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Гуд
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Решающие матчи будут в теплое время, кайф!
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Ответ Caniball
Ну это логичнее и лучше. А матчей сколько планируется? Так же 68?!
да
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Ответ Фёдор Кузнецов
А с контрактами что? Они же все до 30 апреля/1 мая
Так в чем проблема продлить их действие до 1 июня? Ничего страшного же
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