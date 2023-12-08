Гуллит ставит Анчелотти выше Гвардиолы и Фергюсона: «Карло – король королей, он лучше всех»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Руд Гуллит Пеп Гвардиола Футбол

Руд Гуллит считает, что Карло Анчелотти выше уровнем, чем Пеп Гвардиола.

«Я думаю, что Анчелотти немного выше, чем Алекс Фергюсон и Пеп, из-за его побед в Лиге чемпионов. Он высококлассный специалист, король европейского успеха.

И сэр Алекс, и Пеп вошли в историю, но давайте посмотрим, чего добился Анчелотти. Он король королей, он лучше всех. Я горжусь им», – сказал бывший партнер итальянца по «Милану».

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84 комментария
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Разница лишь в том, что Пеп и Фергюсон были гегемонами в своих лигах на протяжении долгих лет. Где Анчелотти был гегемоном? С топовым Миланом занимал 5 места, с ПСЖ уступал Монпелье, с Челси был уволен после одного чемпионства и полного провала по ходу сезона, в первый заход в Реале уступил Энрике и Симеоне, во втором заходе его обставил молодой Хави, в Наполи опять же ничего не сделал. Да, брал ЛЧ, но у него были такие коллективы, что он тупо не мешал им побеждать.

Что сделал Гвардиола? Создал лучшую команду в истории футбола, которая сметала всех и вся. Ни разу не опускался в чемпионатах ниже 3 места и не был уволен. Стал гегемоном АПЛ и оформил 2 требла.

Что сделал Ферги? Создал монструозный Абердин, который прервал доминацию Рейнджерса и Селтика, взял с ними Кубок Кубков обыграв Реал в финале(последнее поражение Мадрида в финалах еврокубка), а потом взял и Суперкубок обыграв топовый на тот момент Гамбург. Сделал из МЮ супербренд, оформил с ними требл преимущественно с воспитанниками в составе, взял аж 13 титулов АПЛ. Ни разу за всю историю АПЛ не опускался ниже 3 места

Вот это и есть гегемония
+107
-31
+76
Анчелотти худший топ тренер в истории футбола по части чемпионатов.
Его команды откровенно говоря днище на дистанции, учитывая какими ресурсами он обладал по ходу тренерской карьеры.
Все до сих пор вспоминают тот великолепный звездный Милан, а он взял аж 1 чемпионство за 9 лет с Анчелотти.

Задача Анчелотти не мешать звездам - «в атаке пошире, в защите поуже, вперед вперед парни, собрались».
В этом он мастер, хороший психолог, так как сам играл на высоком уровне. Зидан его прямой наследник.
Такие тренера хороши в турнирах на вылет. Думаю Анчи и в сборных бы успеха добился, там вообще психология решает почти все.
+31
-12
+19
Ответ scaryclown/
ну и чего добился Анчеллоти?стал личной тряпкой Хави? ну выиграл он 4ЛЧ,Пеп перебьет это за более короткий срок.
3й кубок спустя только 12 лет, при этом тренируя «Барсу», «Баварию» и «Сити». У Анчелотти их 4
Более того, Папа Карло - единственный в истории, кто выиграл все топ-5 чемпионатов Европы
И да, писать «чего добился Анчелотти» - это верх невежества
+31
-14
+17
Ответ QWertY
Разница лишь в том, что Пеп и Фергюсон были гегемонами в своих лигах на протяжении долгих лет. Где Анчелотти был гегемоном? С топовым Миланом занимал 5 места, с ПСЖ уступал Монпелье, с Челси был уволен после одного чемпионства и полного провала по ходу сезона, в первый заход в Реале уступил Энрике и Симеоне, во втором заходе его обставил молодой Хави, в Наполи опять же ничего не сделал. Да, брал ЛЧ, но у него были такие коллективы, что он тупо не мешал им побеждать. Что сделал Гвардиола? Создал лучшую команду в истории футбола, которая сметала всех и вся. Ни разу не опускался в чемпионатах ниже 3 места и не был уволен. Стал гегемоном АПЛ и оформил 2 требла. Что сделал Ферги? Создал монструозный Абердин, который прервал доминацию Рейнджерса и Селтика, взял с ними Кубок Кубков обыграв Реал в финале(последнее поражение Мадрида в финалах еврокубка), а потом взял и Суперкубок обыграв топовый на тот момент Гамбург. Сделал из МЮ супербренд, оформил с ними требл преимущественно с воспитанниками в составе, взял аж 13 титулов АПЛ. Ни разу за всю историю АПЛ не опускался ниже 3 места Вот это и есть гегемония
💯. Стоит отдать должное Анчелотти, но в то же время надо быть объективным, Пеп и Ферги на вершине всего тренерского цеха.
+19
-8
+11
Папа единственный взял все топ5чемпов. больше всех лч
больше всех финалов лч. единственный, кто играл в 3 финалах лч с 3 разными клубами из 3 разных стран
+21
-13
+8
Ответ Martin Naceri
Посмотри сколько тратит Пеп И сколько тратил Карло в Реале
А сколько Карло тратил денег Берла не хочешь посмотреть? Да и Реалу прибедняться)
+8
0
+8
Гуллит всего лишь высказал своё мнение, а местные эксперты тут же порвались ахаха
+11
-4
+7
Ответ Rokamadur
Папа единственный взял все топ5чемпов. больше всех лч больше всех финалов лч. единственный, кто играл в 3 финалах лч с 3 разными клубами из 3 разных стран
С кем он играл в финале ЛЧ, кроме Реала и Милана? Я либо забыл, либо ты ошибся
+9
-2
+7
Ответ QWertY
Разница лишь в том, что Пеп и Фергюсон были гегемонами в своих лигах на протяжении долгих лет. Где Анчелотти был гегемоном? С топовым Миланом занимал 5 места, с ПСЖ уступал Монпелье, с Челси был уволен после одного чемпионства и полного провала по ходу сезона, в первый заход в Реале уступил Энрике и Симеоне, во втором заходе его обставил молодой Хави, в Наполи опять же ничего не сделал. Да, брал ЛЧ, но у него были такие коллективы, что он тупо не мешал им побеждать. Что сделал Гвардиола? Создал лучшую команду в истории футбола, которая сметала всех и вся. Ни разу не опускался в чемпионатах ниже 3 места и не был уволен. Стал гегемоном АПЛ и оформил 2 требла. Что сделал Ферги? Создал монструозный Абердин, который прервал доминацию Рейнджерса и Селтика, взял с ними Кубок Кубков обыграв Реал в финале(последнее поражение Мадрида в финалах еврокубка), а потом взял и Суперкубок обыграв топовый на тот момент Гамбург. Сделал из МЮ супербренд, оформил с ними требл преимущественно с воспитанниками в составе, взял аж 13 титулов АПЛ. Ни разу за всю историю АПЛ не опускался ниже 3 места Вот это и есть гегемония
Посмотри сколько тратит Пеп
И сколько тратил Карло в Реале
+11
-5
+6
Ответ Антон Фалафель
Дай Пепке тот Неаполь и Тот Эвертон, посмотрели бы чего бы он добился. Чел чисто на безлимитной карте сидит.
Ахах , Анчи тренировал их , не из-за того что он хотел доказать что-то , а из-за того что кроме них он не был нужен (после этого он и пришёл в Реал)
+6
0
+6
Ответ GuruFutbola
5 чемпионств за 30 лет - король чушпанов
4 ЛЧ - рекорд среди тренеров))
+7
-2
+5
Ответ AmazingN
С кем он играл в финале ЛЧ, кроме Реала и Милана? Я либо забыл, либо ты ошибся
Это фантазии, да. Достаточно посмотреть на команды, которые тренировал Анчелотти за пределами Италии и Испании:

1) ПСЖ (Максимум с Анчелотти - вылет в 1/4)
2) Челси (Максимум Анчелотти - вылет в 1/4)
3) Бавария (Максимум Анчелотти - вылет в 1/4)
4) Эвертон (в ЛЧ не играли)
+5
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+4
Ответ #SharkTeam
Проигрыш чемпионата Хави, тренируя Реал
Ох, как рвётся фен мансити
+6
-3
+3
Напомню еще что Карло участник двух великих камбэков ЛЧ с обратной стороны) Влет депору после 4-1 кто-то помнит?
+5
-2
+3
И рядом с Пепом не валялся.
Гвардиола за 14 лет практики в 2 с лишним раза больше нац.чемпионств закрыл и почти уже обогнал по ЛЧ.

За 14 лет. Против почти 30 лет у папы Буратино.
Несопоставимые фигуры.

Это еще качество и содержательность футбола их команд опустим. Выдающиеся тренерские машины шедевральные против потугов сыграть на скилле звезд без вменяемого стиля и рисунка игры, с кучей отскоков на фарте в кубковых турнирах(на дистанциях длинных косячность всплывала закономерно и он почти всегда обсирался).

А уж чтобы Пеп слил чемпионат за ПСЖ(шейховский уже) какому-то Монпелье или слил финал, ведя 3-0, или слил Депору бюджетному с 4-1 после первой игры, имея под рукой сборную мира - это абсолютно невозможный сюжет.
+9
-6
+3
Ответ Greg Jackson
Зидан как тренер выиграл 2 раза Ла Лигу и 1 раз когда сменил Беню сократил отставание с -13 до -1 очка. И по ходу тренерской карьеры помоему никогда без кубков не оставался...
Последний сезон Зидана в Реале бестрофейный
+5
-2
+3
Ответ Jacky_Shadow
> брал ЛЧ, но у него были такие коллективы, что он тупо не мешал им побеждать. когда человек приводит такой довод, и не важно, какого тренера это касается, дальше можно не читать. Абсолютно неважно, какие у вас там дальше аргументы, если вы всерьез (или в демагогических целях) пишите, что команда побеждала на высшем уровне, потому что тренер ей не мешал
Ди Маттео разве не брал ЛЧ потому что игрокам не мешал? Или он как тренер лучше того же Венгера, которому ни разу не покорилась ЛЧ?
+2
0
+2
Ответ AmazingN
С кем он играл в финале ЛЧ, кроме Реала и Милана? Я либо забыл, либо ты ошибся
В его вселенной Анчи, наверное, выводил Эвертон или ПСЖ до финала
+3
-1
+2
Ответ Greg Jackson
Юрген Клопп и Зинедин Зидан два лучших тренера на мой взгляд в этом десятилетии. Когда Пеп выиграет хоть что-то если не будет безлимитки тогда добавим и его в список
То есть, по-твоему у Зидана не было того, к чему Сити пришел только в прошлом сезоне? Такой же состав, только получше, все-таки требл, и без оффсайдных голов)
+2
0
+2
Ответ JENNINGS
3й кубок спустя только 12 лет, при этом тренируя «Барсу», «Баварию» и «Сити». У Анчелотти их 4 Более того, Папа Карло - единственный в истории, кто выиграл все топ-5 чемпионатов Европы И да, писать «чего добился Анчелотти» - это верх невежества
возраст Пепа и Карло учитывай
+2
0
+2
Ответ Nurbek Jarylkhanov
💯. Стоит отдать должное Анчелотти, но в то же время надо быть объективным, Пеп и Ферги на вершине всего тренерского цеха.
Анчелотти великий, без сомнений. Особенно если учитывать тот факт, что он и игроком был мегатоповым в свое время
+3
-2
+1
ну и бред
+8
-7
+1
Ответ #SharkTeam
та мне пофигу
Тебе так пофигу, что ты аж несколько сообщений тут написал, пытаясь доказать Гуллиту, что он не прав.
+2
-1
+1
Ответ Hugo Sanchez
Барселона Пепа-это лучшее поколение в истории с Месси во главе (с Месси!!!!). Бавария Пепа-это команда так и не взявшая ЛЧ (а чемпионствами с ней никого не удивишь). Сити Пепа-это 100 миллионные покупки каждый год. Юрген Клопп-воо лучший. Брать две бундеслиги подряд в лиге где есть Бавария-это нечто. Да еще и финал ЛЧ. Ливерпуль до Клоппа-это команда в 30 летней жуткой депрессии. Клопп сделал из нее чемпиона, обладателя КЧ и двукратного финалиста. Пеп-это великий тренер. Но все таки ему надо привести к чемпионству какую нибудь околотоповую команду (типа Тоттенхема или Ромы). Тогда да-величие абсолютное.
Опять же, Клопп создал фантастическую Боруссию, но он не смог удержать ее на вершину(я не говорю о первом месте, он тупо выпал даже из 4ки) и был в итоге уволен. С Ливерпулем классные достижения, но нужно смотреть дальше на стабильность
+2
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+1
Ответ Proper Chels
Анчелотти худший топ тренер в истории футбола по части чемпионатов. Его команды откровенно говоря днище на дистанции, учитывая какими ресурсами он обладал по ходу тренерской карьеры. Все до сих пор вспоминают тот великолепный звездный Милан, а он взял аж 1 чемпионство за 9 лет с Анчелотти. Задача Анчелотти не мешать звездам - «в атаке пошире, в защите поуже, вперед вперед парни, собрались». В этом он мастер, хороший психолог, так как сам играл на высоком уровне. Зидан его прямой наследник. Такие тренера хороши в турнирах на вылет. Думаю Анчи и в сборных бы успеха добился, там вообще психология решает почти все.
Зидан как тренер выиграл 2 раза Ла Лигу и 1 раз когда сменил Беню сократил отставание с -13 до -1 очка.
И по ходу тренерской карьеры помоему никогда без кубков не оставался...
+3
-2
+1
Ответ Владимир Голованов
В каком месте Гвардьола создал лучшую команду в истории, что за бредятина? Не слишком ли громкое заявление? Один раз ЛЧ выиграли хрен знает с какой попытки, уже лучшие стали? Достижения в АПЛ вообще никого не интересуют, Бавария ещё больше гегемон в Бундеслиге. Интересно, смог бы Пеп вообще что-то сделать из сити без постоянных неограниченных вливаний, да ещё и с сотнями нарушений? Сколько пустого пафоса, вам бы на митингах выступать. Пусть Гвардьола столько же титулов выиграет, что и Анчелотти, тогда ещё можно будет что-то обсуждать
>Пусть Гвардиола выиграет столько же титулов сколько и Анчелотти, тогда и будем обсуждать.

Гвардиола, у которого 36 трофеев против 26 Анчелотти: 🗿🤦🏻‍♂️
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конечно лучший)), дайте ему, Бернли и мы посмотрим, какой он лучший, в богатых клубах с безразмерными тратами, и Гамула себя проявит
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Ответ #SharkTeam
Напомню еще что Карло участник двух великих камбэков ЛЧ с обратной стороны) Влет депору после 4-1 кто-то помнит?
и за оба камбэка он отомстил
и депору и ливеру в 2007-ом
+1
0
+1
> но давайте посмотрим, чего добился Анчелотти

Ну давай. 1 титул за 100500 лет в кальчо, просер чемпионата Монпелье в ПСЖ
+5
-4
+1
Ответ GuruFutbola
У Пепа в его возрасте будет 10, пупсик) А у Маэстро Хави 11
ни черта у них не будет, хреновый из тебя пророк
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