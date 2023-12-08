Гуллит ставит Анчелотти выше Гвардиолы и Фергюсона: «Карло – король королей, он лучше всех»
Руд Гуллит считает, что Карло Анчелотти выше уровнем, чем Пеп Гвардиола.
«Я думаю, что Анчелотти немного выше, чем Алекс Фергюсон и Пеп, из-за его побед в Лиге чемпионов. Он высококлассный специалист, король европейского успеха.
И сэр Алекс, и Пеп вошли в историю, но давайте посмотрим, чего добился Анчелотти. Он король королей, он лучше всех. Я горжусь им», – сказал бывший партнер итальянца по «Милану».
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Что сделал Гвардиола? Создал лучшую команду в истории футбола, которая сметала всех и вся. Ни разу не опускался в чемпионатах ниже 3 места и не был уволен. Стал гегемоном АПЛ и оформил 2 требла.
Что сделал Ферги? Создал монструозный Абердин, который прервал доминацию Рейнджерса и Селтика, взял с ними Кубок Кубков обыграв Реал в финале(последнее поражение Мадрида в финалах еврокубка), а потом взял и Суперкубок обыграв топовый на тот момент Гамбург. Сделал из МЮ супербренд, оформил с ними требл преимущественно с воспитанниками в составе, взял аж 13 титулов АПЛ. Ни разу за всю историю АПЛ не опускался ниже 3 места
Вот это и есть гегемония
Его команды откровенно говоря днище на дистанции, учитывая какими ресурсами он обладал по ходу тренерской карьеры.
Все до сих пор вспоминают тот великолепный звездный Милан, а он взял аж 1 чемпионство за 9 лет с Анчелотти.
Задача Анчелотти не мешать звездам - «в атаке пошире, в защите поуже, вперед вперед парни, собрались».
В этом он мастер, хороший психолог, так как сам играл на высоком уровне. Зидан его прямой наследник.
Такие тренера хороши в турнирах на вылет. Думаю Анчи и в сборных бы успеха добился, там вообще психология решает почти все.
Более того, Папа Карло - единственный в истории, кто выиграл все топ-5 чемпионатов Европы
И да, писать «чего добился Анчелотти» - это верх невежества
больше всех финалов лч. единственный, кто играл в 3 финалах лч с 3 разными клубами из 3 разных стран
И сколько тратил Карло в Реале
1) ПСЖ (Максимум с Анчелотти - вылет в 1/4)
2) Челси (Максимум Анчелотти - вылет в 1/4)
3) Бавария (Максимум Анчелотти - вылет в 1/4)
4) Эвертон (в ЛЧ не играли)
Гвардиола за 14 лет практики в 2 с лишним раза больше нац.чемпионств закрыл и почти уже обогнал по ЛЧ.
За 14 лет. Против почти 30 лет у папы Буратино.
Несопоставимые фигуры.
Это еще качество и содержательность футбола их команд опустим. Выдающиеся тренерские машины шедевральные против потугов сыграть на скилле звезд без вменяемого стиля и рисунка игры, с кучей отскоков на фарте в кубковых турнирах(на дистанциях длинных косячность всплывала закономерно и он почти всегда обсирался).
А уж чтобы Пеп слил чемпионат за ПСЖ(шейховский уже) какому-то Монпелье или слил финал, ведя 3-0, или слил Депору бюджетному с 4-1 после первой игры, имея под рукой сборную мира - это абсолютно невозможный сюжет.
И по ходу тренерской карьеры помоему никогда без кубков не оставался...
Гвардиола, у которого 36 трофеев против 26 Анчелотти: 🗿🤦🏻♂️
и депору и ливеру в 2007-ом
Ну давай. 1 титул за 100500 лет в кальчо, просер чемпионата Монпелье в ПСЖ