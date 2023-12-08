Гуллит ставит Анчелотти выше Гвардиолы и Фергюсона: «Карло – король королей, он лучше всех»

Руд Гуллит считает, что Карло Анчелотти выше уровнем, чем Пеп Гвардиола.

«Я думаю, что немного выше, чем и Пеп, из-за его побед в Лиге чемпионов. Он высококлассный специалист, король европейского успеха.

И сэр Алекс, и Пеп вошли в историю, но давайте посмотрим, чего добился Анчелотти. Он король королей, он лучше всех. Я горжусь им», – сказал бывший партнер итальянца по «Милану».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!