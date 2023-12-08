Гол Гарначо через себя с края штрафной признан лучшим в АПЛ в ноябре – все награды месяца взяли представители «МЮ»

Гол Алехандро Гарначо «Эвертону» признан лучшим в АПЛ по итогам ноября.

На 3-й минуте игры 13-го тура защитник « » с правого фланга сделал навес в штрафную «ирисок», и аргентинский вингер ударом через себя отправил мяч в дальний верхний угол ворот соперника.

Фото: Gettyimages/Shaun Botterill / Staff

Ранее Эрик тен Хаг был признан лучшим тренером ноября в АПЛ, а Харри Магуайр – лучшим футболистом. Таким образом, все награды месяца получили представители «Манчестер Юнайтед».

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