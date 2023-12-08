Гол Гарначо через себя с края штрафной признан лучшим в АПЛ в ноябре – все награды месяца взяли представители «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия рейтинги Диогу Далот Алехандро Гарначо Футбол

Гол Алехандро Гарначо «Эвертону» признан лучшим в АПЛ по итогам ноября.

На 3-й минуте игры 13-го тура АПЛ защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот с правого фланга сделал навес в штрафную «ирисок», и аргентинский вингер ударом через себя отправил мяч в дальний верхний угол ворот соперника.

Фото: Gettyimages/Shaun Botterill / Staff

Ранее Эрик тен Хаг был признан лучшим тренером ноября в АПЛ, а Харри Магуайр – лучшим футболистом. Таким образом, все награды месяца получили представители «Манчестер Юнайтед».

Безумный гол через себя: Гарначо из «МЮ»! Точь-в-точь как Руни

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9 комментариев
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Ну тут без шансов лучший гол сезона даже
+49
-2
+47
Лучший гол сезона, уже забит. Так что, тут без вариантов.
+12
-1
+11
Ответ Durdy turkmen
Лучший игрок месяца - игрок МЮ Лучший гол месяца - игрок МЮ Что-то результаты не по статьям сер ЭТХ
Лучший тренер месяца - тренер МЮ
+10
-1
+9
Прям ноябрь удался…
+7
0
+7
Гол шедевральный. Алехандро прогрессирует от матча к матчу. И это радует
+3
0
+3
Голешник, конечно, породистый! И на фото, и на видео!
+3
-2
+1
Лучший игрок месяца - игрок МЮ
Лучший гол месяца - игрок МЮ
Что-то результаты не по статьям сер ЭТХ
+2
-1
+1
Комментарий удален модератором
Без вариантов.
0
0
0
Попал конечно шикарно.
0
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0
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