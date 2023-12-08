Медведева о женском финале Гран-при: «Расстроена уровнем. Столько лет мы поднимали уровень женского катания, и потом случилось то, что случилось»

Медведева заявила, что ее расстраивает уровень женского катания на Гран-при.

В финале в Пекине короткую программу выиграла японка .

«Я прямо даже расстроена немного. Честно. Уровнем я расстроена. Ну вот столько лет мы реально поднимали уровень женского фигурного катания.

Нас много, мы [делали] разные элементы, мы на разном уровне катались, но мы все поднимали, поднимали и поднимали. И потом случилось, что случилось. И как-то... уровней на 10.

Я немного оправдаться хочу. Я всегда очень радовалась победам Каори Сакамото – что ее первый чемпионат мира, что второй, что ее выступление на Олимпийских играх. Мне всегда очень нравилась данная фигуристка, и сейчас я тоже буду радоваться ее оценкам.

Я не говорю про Каори, она, как всегда, молодец. Но вот общее впечатление какое-то у меня соленое осталось», – сказала двукратная чемпионка мира в эфире Okko.