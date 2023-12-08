Медведева о женском финале Гран-при: «Расстроена уровнем. Столько лет мы поднимали уровень женского катания, и потом случилось то, что случилось»

Теги сборная России Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Японии женское катание Евгения Медведева Каори Сакамото Фигурное катание

Медведева заявила, что ее расстраивает уровень женского катания на Гран-при.

В финале Гран-при в Пекине короткую программу выиграла японка Каори Сакамото

«Я прямо даже расстроена немного. Честно. Уровнем я расстроена. Ну вот столько лет мы реально поднимали уровень женского фигурного катания.

Нас много, мы [делали] разные элементы, мы на разном уровне катались, но мы все поднимали, поднимали и поднимали. И потом случилось, что случилось. И как-то... уровней на 10.

Я немного оправдаться хочу. Я всегда очень радовалась победам Каори Сакамото – что ее первый чемпионат мира, что второй, что ее выступление на Олимпийских играх. Мне всегда очень нравилась данная фигуристка, и сейчас я тоже буду радоваться ее оценкам.

Я не говорю про Каори, она, как всегда, молодец. Но вот общее впечатление какое-то у меня соленое осталось», – сказала двукратная чемпионка мира в эфире Okko. 

68 комментариев
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Ответ Нурсултан Хамзаев
Комментарий скрыт
Вы явно не в курсе, что у Медведевой в свое время было 13 мировых рекордов. Так что уровень фигурного катания в свое время она поднимала.
+31
-3
+28
Ответ RRM
Комментарий скрыт
Медведева двукратная чемпионка мира.
+27
-3
+24
Согласна с Женей, уровень соревнований у девочек ниже, чем раньше
+27
-6
+21
Ответ Katerina Sunny
Комментарий скрыт
Зато было 13 мировых рекордов. И серия из 13 побед подряд.
+24
-5
+19
Согласна с Евгенией , смотреть и плакать…. В юниорском гран-при наши бы всех разнесли. Да и во взрослом вполне вероятно. Ками, Адель, Мура … а теперь если и допустят когда, то одну . Очень обидно и больно за наших девочек .
+24
-6
+18
Какие космические в этом году мужчины на ФГП и какие не космические девушки.
+19
-1
+18
Ответ RRM
Комментарий скрыт
Сейчас Женин контент (восьмилетней давности, на минуточку) ни одна из участниц финала в жизни не выкатает
+21
-4
+17
Ответ RRM
Комментарий скрыт
Такое ощущение, что вы не смотрели ФК, когда Женя соревновались и два года была непобедима
+18
-1
+17
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Согласна с Женей. Наши девочки в космос летали, а без нас они так и остались ходить по земле.
+29
-13
+16
Всё так. Позорище, а не прокаты. Просто раздача медалек слабейшим.
+21
-6
+15
Ответ RRM
Комментарий скрыт
Женя говорит, о российских фигуристках!
+16
-1
+15
Ответ RRM
Комментарий скрыт
вы шутите что ли?
+19
-4
+15
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
Вот не надо , Женя выигрывала ЧМ, показывая достойную программу, по тому времени ...а Каори выиграла чемпионат Мира с каскадом 1-3, 2-3 в ПП в прошлом году.
+17
-3
+14
Ответ Katerina Sunny
Комментарий скрыт
Она 3-3 в победных ЧМ всегда прыгала, чего нельзя сказать о Каори.
+17
-3
+14
Да, права Женя, очень грустно сегодня было смотреть короткую программу девушек на ФГП
+15
-3
+12
Все так. С каждым годом было сложнее и сложнее. Все каскады 3-3, все элементы сначала в КП во второй половине, потом в ПП во второй половине, потом лутц-ритт, потом тройной аксель, потом четверные.. С каждым годом, с каждым поколением было всё сложнее, все интереснее. Мы привыкли, что дорожки и вращения должны быть только четвертого уровня. И теперь смотрим на финал гран-при, где кроме как на Каори и смотреть не на кого
+13
-2
+11
Ответ Янтарь
Сейчас Женин контент (восьмилетней давности, на минуточку) ни одна из участниц финала в жизни не выкатает
Презентация программы у Жени всегда была шикарная. Фигурное катание это не только техника.
+12
-2
+10
Ответ unknownman
Комментарий скрыт
У Орсера в 19 лет Женя стала прыгать риттовый каскад на минуточку
+11
-1
+10
Ещё бы Евгении Медведевой не быть расстроенной.

Все девочки, которые выступали в финале, относятся по выражению Евгении к "И еще девочки, которые немножечко ниже рангом."

Если бы Медведева сейчас выступала, она бы их всех просто вынесла в одну калитку.
+15
-5
+10
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Не смотрела женское ФГП и не буду, но могу с твердой уверенностью сказать, что если бы Женю из 2016-2018 годов отправить на современные ЧМ и ФГП, то она бы и сейчас чемпионила 😃
+22
-12
+10
Ответ Янтарь
Сейчас Женин контент (восьмилетней давности, на минуточку) ни одна из участниц финала в жизни не выкатает
В юном возрасте проще усложнять программу, Женя усложняла в 19 лет
+11
-2
+9
Ответ unknownman
Комментарий скрыт
Нет, думаю, что Луна гораздо ниже, а вообще грустное сегодня было зрелище
+8
0
+8
Ответ Lana Kazakova
Какие космические в этом году мужчины на ФГП и какие не космические девушки.
Да, парни молодцы!
+8
0
+8
Полностью согласна с Женей. Очень обидно, смотреть без наших девочек не интересно.
+9
-1
+8
Ответ АннаФ
Согласна с Женей. Наши девочки в космос летали, а без нас они так и остались ходить по земле.
Так "по земле" они ходят с медалями ГС, которые им и не снились до нашего отстранения. И квады-трикселя учить не надо, каскадов 3-2 достаточно. Так что без нас им только счастье.
+12
-5
+7
Ответ Katerina Sunny
Комментарий скрыт
Катали КП, о каких ультра- си речь?
+9
-2
+7
Ответ Илларион
Да, права Женя, очень грустно сегодня было смотреть короткую программу девушек на ФГП
Надеюсь в ПП будет лучше
+7
0
+7
Женя права, и она со своими чемпионскими программами сегодня обошла бы всех, но на подходе корейские и японские юниорки, которые сегодня показали высокую технику катания, а артистизм придёт (у кореянки Чжи он уже есть).
+10
-3
+7
Действительно, поднимали, и интерес к ЖО был огромный. Дальше неизвестно что будет. Мне не интересно сейчас МС смотреть.
+6
0
+6
Согласна. До проката Каори сидела в шоке. Недокруты, отсутствие каскадов 3-3. Нина чисто, но там недокрут даже на дупеле. Изабо завалила все.
Очень упал уровень в женской одиночке в мире.
+6
0
+6
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