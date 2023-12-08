ЭСК о фоле Пиняева на Клаудиньо: «Не считаем действия игрока «Локомотива» очевидно угрожающими безопасности и поддерживаем решение о предупреждении»
ЭСК рассмотрела обращение «Зенита» по поводу судейства Алексея Сухого.
«Сергей Пиняев, вступив в единоборство с Клаудиньо («Зенит») в опасной манере и имея минимальные шансы сыграть в мяч, допустил контакт стопой в область колена соперника, не используя при этом открытых шипов.
Комиссия не считает действия игрока «Локомотива» очевидно угрожающими безопасности соперника и поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за безрассудное поведение в данном эпизоде, где игрок не думал о безопасности соперника», – сказано в решении.
ЭСК поддержала решение Сухого с неудалением Пиняева за фол на Клаудиньо. Об этом рассказал Лапочкин: «Вопиющий случай! Необъяснимое и непонятное решение»
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Я не шучу, это реально так, факты
4 КК на нем не показали, каждое нарушение может отправить надолго в лазарет, а быдлятина и дальше будет писать что он «ноет»
Там не было единоборства. Мяч катился по газону в совершенно другую сторону. А Пиняев совершенно умышленно, с разбега в прыжке, ударил в колено соперника. Это не единоборство, а попытка нанести травму. Глупая, подлая и неспортивная грязь. И естественно такие действия должны наказываться КК. А если Клауд еще и сыграть не сможет в последнем матче, то и дополнительной дисквалификацией.
Клаудиньо с локтя давали безнаказанно в челюсть, Круговому нос ломали. Все в порядке
Такого никогда не произносилось. Кашшаи объяснил тот эпизод совершенно по другому. Но ты как классический спартаковец не можешь не врать.
Мажич упрямый осел
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