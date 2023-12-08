ЭСК о фоле Пиняева на Клаудиньо: «Не считаем действия игрока «Локомотива» очевидно угрожающими безопасности и поддерживаем решение о предупреждении»

ЭСК рассмотрела обращение «Зенита» по поводу судейства Алексея Сухого.

« , вступив в единоборство с Клаудиньо (« ») в опасной манере и имея минимальные шансы сыграть в мяч, допустил контакт стопой в область колена соперника, не используя при этом открытых шипов.

Комиссия не считает действия игрока « » очевидно угрожающими безопасности соперника и поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за безрассудное поведение в данном эпизоде, где игрок не думал о безопасности соперника», – сказано в решении.

ЭСК поддержала решение Сухого с неудалением Пиняева за фол на Клаудиньо. Об этом рассказал Лапочкин: «Вопиющий случай! Необъяснимое и непонятное решение»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!