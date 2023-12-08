ЭСК о фоле Пиняева на Клаудиньо: «Не считаем действия игрока «Локомотива» очевидно угрожающими безопасности и поддерживаем решение о предупреждении»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия судьи Алексей Сухой Клаудиньо Сергей Пиняев ЭСК РФС Футбол

ЭСК рассмотрела обращение «Зенита» по поводу судейства Алексея Сухого.

«Сергей Пиняев, вступив в единоборство с Клаудиньо («Зенит») в опасной манере и имея минимальные шансы сыграть в мяч, допустил контакт стопой в область колена соперника, не используя при этом открытых шипов.

Комиссия не считает действия игрока «Локомотива» очевидно угрожающими безопасности соперника и поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за безрассудное поведение в данном эпизоде, где игрок не думал о безопасности соперника», – сказано в решении.

ЭСК поддержала решение Сухого с неудалением Пиняева за фол на Клаудиньо. Об этом рассказал Лапочкин: «Вопиющий случай! Необъяснимое и непонятное решение»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клаудиньо весь сезон уничтожают
Я не шучу, это реально так, факты
4 КК на нем не показали, каждое нарушение может отправить надолго в лазарет, а быдлятина и дальше будет писать что он «ноет»
+36
-6
+30
Ну спасибо что без "Клаудиньо недостаточно корчился от боли"
+33
-7
+26
Петтай аплодирует стоя такому решению
+25
-3
+22
"Сергей Пиняев, вступив в единоборство с Клаудиньо"

Там не было единоборства. Мяч катился по газону в совершенно другую сторону. А Пиняев совершенно умышленно, с разбега в прыжке, ударил в колено соперника. Это не единоборство, а попытка нанести травму. Глупая, подлая и неспортивная грязь. И естественно такие действия должны наказываться КК. А если Клауд еще и сыграть не сможет в последнем матче, то и дополнительной дисквалификацией.
+16
-5
+11
Эск 🤡
+12
-3
+9
Это уже занменитый газпромовский админресурс или еще нет,не могу понять.
+12
-3
+9
ЭСК - экспертно Спартаковская комиссия
+13
-5
+8
У нас прецедентное право. Клауд все равно уедет,хочу посмотреть когда он или Вильмар или Вендел так же по пройдутся по оппонентам.и пусть только попробуют вякнуть
+10
-2
+8
Если ваш соперник Зенит, то вы можете их ломать спокойно. Расшифруем обращение комиссии.
Клаудиньо с локтя давали безнаказанно в челюсть, Круговому нос ломали. Все в порядке
+14
-7
+7
Ответ Pelerin
Комментарий скрыт
"нет крови, нет нарушения"

Такого никогда не произносилось. Кашшаи объяснил тот эпизод совершенно по другому. Но ты как классический спартаковец не можешь не врать.
+9
-2
+7
Ответ fil_spb
"нет крови, нет нарушения" Такого никогда не произносилось. Кашшаи объяснил тот эпизод совершенно по другому. Но ты как классический спартаковец не можешь не врать.
Раньше Пелерин ещё как-то пытался строить из себя адеквата. Но со временем нутро вылезло наружу и он не стесняется врать и подменивать понятия. Ну собственно для таких как он это норма.
+6
0
+6
ребята из ЭСК живут видимо в своей сломанной реальности , там даже удар газовым ключём №6 по морде считается рядовым нарушением !!!
+6
0
+6
знаменитый админресурс Зенита))
+9
-3
+6
Давно не видел, чтоб так откровенно судили против одной команды, как в этом сезоне против Зенита. Прям во времена ГВК 2006 вернули или, чего хуже, в 90-е.
+12
-7
+5
Ну все..., КК теперь только по факту сломанной ноги или трансфера в реанимацию. Ну, на крайняк - конфронтационный взгляд в сторону судьи.
+5
0
+5
Они реально людей за дебилов держат ?
+9
-5
+4
ЭСК неадекваты
Мажич упрямый осел
+3
0
+3
ЭСК превзошли сами себя, поднасрали и Спартаку и Зениту. Кто бы мог подумать.
+3
0
+3
Ну в общем то после того как признали верным не удаление за удар локтем в кадык, которым вообще убить можно я уже ничему не удивляюсь.
+2
0
+2
Что они там курят
+5
-3
+2
давно пора оставить в столице один клуб, а все комиссии поселить в регионах. А так у них и заловка в Коканде, и билет лотерейный с выигрышем.
+2
-1
+1
Ерунда какая-то по каким критериям было принято это решение.
+1
0
+1
Цитата Радимова про КДК, только в адрес ЭСК
+1
0
+1
Ну да,пырятиной в мороз по коленке,это безрассудное действие,мяча там нет рядом.
avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_656f74176237487c8145c096_656f741f6237487c8145c257/scale_2400
+6
-5
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий