Депутат Журова про каток имени Овечкина в США: «Он создавал Putin Team, но это не останавливает американцев. При всем русофобском настроении он для них легенда»

Светлана Журова высказалась о том, что в США откроют каток имени Овечкина.

Каток имени может быть открыт в Вирджинии, Мэриленде или Вашингтоне.

«Овечкин для американцев тоже легенда. Если их спросить, кто самый известный спортсмен в России, конечно, они назовут Овечкина.

Он капитан команды, лучший бомбардир. Понятно, что он для них герой спорта. При всем русофобском настроении, здесь американцы демонстрируют обратное.

Овечкин создавал Putin Team, но это не останавливает американцев восхищаться им как спортсменом. Обычных американцев, которые настояли, чтобы в честь него назвали стадион. Овечкин сближает две страны, разбивает определенные стереотипы и двойные стандарты.

В России ведь сейчас тоже строится хоккейная академия Овечкина. Было бы странно, если бы в США открыли, а мы нет. Нас бы еще попрекали за это. Может, это будут даже арены-побратимы. Если Саша будет иметь к этому отношение, то наверняка», – сказала депутат Государственной думы Светлана Журова.

В США откроют каток имени Овечкина. Проведут аукцион с названием Gr802, посвященный 802 голам Александра в НХЛ

🔥 Овечкин выбил 1500 очков в НХЛ! А Кузнецов забил в 700-м матче за «Вашингтон»