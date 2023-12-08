Депутат Журова про каток имени Овечкина в США: «Он создавал Putin Team, но это не останавливает американцев. При всем русофобском настроении он для них легенда»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Светлана Журова Государственная дума Политика Хоккей

Светлана Журова высказалась о том, что в США откроют каток имени Овечкина.

Каток имени Александра Овечкина может быть открыт в Вирджинии, Мэриленде или Вашингтоне.

«Овечкин для американцев тоже легенда. Если их спросить, кто самый известный спортсмен в России, конечно, они назовут Овечкина.

Он капитан команды, лучший бомбардир. Понятно, что он для них герой спорта. При всем русофобском настроении, здесь американцы демонстрируют обратное.

Овечкин создавал Putin Team, но это не останавливает американцев восхищаться им как спортсменом. Обычных американцев, которые настояли, чтобы в честь него назвали стадион. Овечкин сближает две страны, разбивает определенные стереотипы и двойные стандарты.

В России ведь сейчас тоже строится хоккейная академия Овечкина. Было бы странно, если бы в США открыли, а мы нет. Нас бы еще попрекали за это. Может, это будут даже арены-побратимы. Если Саша будет иметь к этому отношение, то наверняка», – сказала депутат Государственной думы Светлана Журова.

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32 комментария
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Русофобия у вас в головах, а не у американцев!
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Представил себе американца в кхл создавшего байден-тим какого бы он тут катка удостоился...))))
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Хоспаде. Да американцам пофигу на Россию. Русофобию придумали у нас.
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Ну сейчас вся эта шобла будет «выжимать» максимум из факта создания катка
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все методички в одном абзаце. все что знала приплела.
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Все признаки ущербности в одном абзаце.
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Нет там никакого русофобского настроения
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кто же депутатов обделил мозгами, как они задрали, живут в выдуманном ими мире
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Русофобия Шрёдингера.
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В стране проблем немеренно, а Журову только каток в Америке интересует, поразительно)))
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Американцы разные. Как и русские. Не надо бы всех выравнивать.
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Когда эти "депутаты" поймут, что американцам глубоко положить на русских, никакой русофобии нет и не было никогда! Русские им жить не мешают в принципе
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Ответ Onion
Американцы разные. Как и русские. Не надо бы всех выравнивать.
не многие умеют разделить понятия государство и народ .
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Ответ Биомеханоид
А что будет, если он рекорд Гретцки побьёт... Из каждого утюга вещать будут, все кому не лень, все причастные окажутся. Выходным днём сделают.
Днём разбития гретцкого ореха.
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Ответ Биомеханоид
А что будет, если он рекорд Гретцки побьёт... Из каждого утюга вещать будут, все кому не лень, все причастные окажутся. Выходным днём сделают.
Сколько у этого вашего Грецки катков в Москве? А? А?
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Ответ Биомеханоид
А что будет, если он рекорд Гретцки побьёт... Из каждого утюга вещать будут, все кому не лень, все причастные окажутся. Выходным днём сделают.
Куда хуже. Скажут - что теперь Россия - уж точно великая страна и мы живем гораздо лучше американцев. Ведь их рекорд побит, как-никак. А что ещё хуже - многие искренне в это поверят и будут со своей зарплатой 30к бить себя в грудь.
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Да вы в госдуме там большие русофобы, чем любой средний американец!
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Слетелись коршуны депутатские. Лишь бы что то ляпнуть и подлизнуть.
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Ответ catcher69
Представил себе американца в кхл создавшего байден-тим какого бы он тут катка удостоился...))))
Уехал бы в другую лигу на 10 лет за экстремизм
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Ответ catcher69
Представил себе американца в кхл создавшего байден-тим какого бы он тут катка удостоился...))))
Асфальтоукладочного.
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Ответ Atsuktuvas
Днём разбития гретцкого ореха.
Каждому депутату на лбу. Флешмоб этакий. Я бы даже посмотрел на это.
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Ответ Даник Муша
Допустим, я не перевариваю Путина. Я русофоб?
ой ты ещё и ИннаАгент - тыЖ Россию не перевариваешь 😜
ведь как говорят в ГосДуме - нет Путина нет России 😜
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Ответ Биомеханоид
А что будет, если он рекорд Гретцки побьёт... Из каждого утюга вещать будут, все кому не лень, все причастные окажутся. Выходным днём сделают.
Вашингтон переименуют в Овценгтон
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Ответ Maxim Shumov
Ну сейчас вся эта шобла будет «выжимать» максимум из факта создания катка
А что будет, если он рекорд Гретцки побьёт... Из каждого утюга вещать будут, все кому не лень, все причастные окажутся. Выходным днём сделают.
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Фобия - это боязнь, страх.

Таким образом, от страха перед (русскими? русами? Россией?) янки, как бы чего не вышло, решили не злить медведя и на всякий случай открыли каток Овечкина.

К тому же, боятся - значит, уважают.
Ждём открытия катков имени Малкина, Кучерова, Василевского и Наиля Якупова.

А, нет, последнего вычеркнем. Пусть будет каток имени Шипачёва.
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Какая русофобия? Где она? Её не существует. Им пофиг на пут интим
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Даже неловко как-то. Надо в Казани, Перми или Москве открыть баскетбольный центр имени какого-нибудь выдающегося игрока НБА. Можно действующего. Ну, например, Николы Йокича. Чтобы в США понимали, что и у нас отношение к спорту "тоже" аполитичное.
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То есть, не хоккейную площадку, а именно КАТОК. Видимо, это намёк, что он фигурист.
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этож не Дагестан, где дворцы переименовывают 🤷🏼‍♂️
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Допустим, я не перевариваю Путина. Я русофоб?
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