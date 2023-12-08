ЭСК: Кукуян ошибочно удалил Карраскаля в матче «Динамо» с «Зенитом» в Кубке

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации судьи Динамо Москва Хорхе Карраскаль Павел Кукуян Вильзон Изидор ЭСК РФС Футбол

Хорхе Карраскаль не должен был получать 2-ю желтую карточку в матче с «Зенитом».

Полузащитник был удален после того, как сзади подкатился под форварда Вильзона Изидора в Фонбет Кубке России. Московский клуб попросил ЭСК оценить работу рефери Павла Кукуяна.

«Судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля Хорхе Карраскаля («Динамо») на 69-й минуте матча.

В действиях Хорхе Карраскаля («Динамо»), вступившего в единоборство за мяч с Вильзоном Изидором («Зенит»), не было безрассудства:

– скорость движения футболиста «Динамо» была средней;

– игрок сыграл в мяч, не совершая контакта с соперником.

Комиссия единогласно считает, что у судьи не было очевидных оснований для вынесения предупреждения Карраскалю и ему не следовало прибегать к вынесению дисциплинарных санкций в данном игровом эпизоде», – говорится в решении.

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19 комментариев
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Зато, не удали Кукуян Карраскаля - не увидели бы Фединого шедевра
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Ожидаемо. Кукуян нормально отсудил матч. Ошибся и ошибся. Да, неприятно(особенно дисква в ответке), но он не творил такую лютую дичь, как в матчах Динамо, бывало, Карасев.
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Эх, Кукуян... И главное, как неожиданно, никогда такого не было))
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Одним кукуяном больше, одним кукуяном меньше. Ждем справедливого судейства в ответном матче!
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Карточек ещё непоказанных, сколько?
Скажи, Кукуян , пропой.
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Зато как Изидор орал. Если бы так орал Клаудиньо, Пиняева бы точно удалили. Недоорал
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Объясните мне кто -нибудь. Если у Караскаля не было нарушения , то отменять ли дисквалификацию на следующий матч ?
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Ответ Machine Head
Объясните мне кто -нибудь. Если у Караскаля не было нарушения , то отменять ли дисквалификацию на следующий матч ?
Нет не отменят , Константин.
Этот пункт убрали из регламента в 2021 году.
И Кукуяну пальчиком погрозили((
Я бы ему " пожизненный ИЦЫХ С ГВОЗДЯМИ" присудил.
Он даже не крот а крыса с газовых болот.
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почему кукуян вообще судит в РПЛ? я такого клоуна со времён вилкова не помню
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Мужчина пытался,Зенит опять сам себе все испортил.
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Ответ Smicer
А судьи тогда кто, имея видеоповтор? Представители запрещенного в РФ, буквально накануне, ЭКСТРЕМИСТСКОГО движения? С явными признаками распространения и пропаганды.
ВАР не смотрит желтые
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Ответ Игорь Чернецов
Нет не отменят , Константин. Этот пункт убрали из регламента в 2021 году. И Кукуяну пальчиком погрозили(( Я бы ему " пожизненный ИЦЫХ С ГВОЗДЯМИ" присудил. Он даже не крот а крыса с газовых болот.
Привет, Игорь . Плохо . Ошибка была очевидная еще во врем матча. Такая же ерунда и в хоккее в пользу газовых .
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