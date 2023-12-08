ЭСК: Кукуян ошибочно удалил Карраскаля в матче «Динамо» с «Зенитом» в Кубке
Хорхе Карраскаль не должен был получать 2-ю желтую карточку в матче с «Зенитом».
Полузащитник был удален после того, как сзади подкатился под форварда Вильзона Изидора в Фонбет Кубке России. Московский клуб попросил ЭСК оценить работу рефери Павла Кукуяна.
«Судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля Хорхе Карраскаля («Динамо») на 69-й минуте матча.
В действиях Хорхе Карраскаля («Динамо»), вступившего в единоборство за мяч с Вильзоном Изидором («Зенит»), не было безрассудства:
– скорость движения футболиста «Динамо» была средней;
– игрок сыграл в мяч, не совершая контакта с соперником.
Комиссия единогласно считает, что у судьи не было очевидных оснований для вынесения предупреждения Карраскалю и ему не следовало прибегать к вынесению дисциплинарных санкций в данном игровом эпизоде», – говорится в решении.
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Скажи, Кукуян , пропой.
Этот пункт убрали из регламента в 2021 году.
И Кукуяну пальчиком погрозили((
Я бы ему " пожизненный ИЦЫХ С ГВОЗДЯМИ" присудил.
Он даже не крот а крыса с газовых болот.