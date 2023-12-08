«Отдам голос за Путина. Не вижу другого перспективного политика, который мог бы держать в управлении такую огромную страну. Нормальный вариант для россиян». Попов о выборах-2024

Алексей Попов готов поддержать Владимира Путина на выборах президента РФ.

«Если буду в России, наверное, пойду на выборы.

К выдвижению Путина отношусь положительно, не вижу на горизонте другого перспективного политика, который мог бы держать в управлении такую огромную страну. Это нормальный вариант для россиян.

Я нечасто хожу голосовать, но если пойду, то, наверное, отдам голос за », – сказал экс-защитник «Рубина».

Владимир Путин сегодня объявил, что причет участие в выборах главы государства в 2024 году.

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