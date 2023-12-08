«Отдам голос за Путина. Не вижу другого перспективного политика, который мог бы держать в управлении такую огромную страну. Нормальный вариант для россиян». Попов о выборах-2024

Теги Алексей Попов премьер-лига Россия Владимир Путин Политика Футбол

Алексей Попов готов поддержать Владимира Путина на выборах президента РФ.

«Если буду в России, наверное, пойду на выборы.

К выдвижению Путина отношусь положительно, не вижу на горизонте другого перспективного политика, который мог бы держать в управлении такую огромную страну. Это нормальный вариант для россиян.

Я нечасто хожу голосовать, но если пойду, то, наверное, отдам голос за Путина», – сказал экс-защитник «Рубина».

Владимир Путин сегодня объявил, что причет участие в выборах главы государства в 2024 году. 

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96 комментариев
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Перспективный 71-летний политик, которому к концу срока будет 77 лет.

"Не вижу на горизонте другого перспективного политика"

А как его увидеть, если делают всё, чтобы их не было. А кто появляется - те сидят или людей выгнали из страны.

"держать в управлении такую огромную страну"

У нас не средние века, нам не нужно страну "держать в управлении". Нужны демократические институты, разделение властей, местное самоуправление. И тогда не нужен тот, чтобы он кого-то или что-то "держал в управлении".
+190
-22
+168
ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России - чуть меньше 67 лет

путину 71

перспективностью так и пахнет
+78
-4
+74
Ответ Evgeny Valyaev
Перспективный 71-летний политик, которому к концу срока будет 77 лет. "Не вижу на горизонте другого перспективного политика" А как его увидеть, если делают всё, чтобы их не было. А кто появляется - те сидят или людей выгнали из страны. "держать в управлении такую огромную страну" У нас не средние века, нам не нужно страну "держать в управлении". Нужны демократические институты, разделение властей, местное самоуправление. И тогда не нужен тот, чтобы он кого-то или что-то "держал в управлении".
Полностью согласен
+49
-9
+40
Я свою фамилию буду рвать за нашего президента - добавил он
+29
-3
+26
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Алешка, а в чем, помимо новых яхт и вилл в странах злой НАТЫ у приближенных к солнцеликому, проявляется эффективность государства? В шикарных больницах и школах во всех регионах? В развитой судебной системе? Хотя, Алешка, для тебя эффективность, скорее всего - это количество ракеток на душу населения
+24
-2
+22
Ответ Amalfitano
Тут уж без вариантов. Путин должен завершить эту войну, получить Нобелевскую премию мира, а потом ездить по миру и читать лекции в университетах.
Первая лекция в Гааге?
+29
-9
+20
Откуда же им взяться, другим перспективным политикам, если всякая альтернатива Путину на корню задавлена.
+25
-5
+20
Да, вообще мессия просто, без него во тьму погрузиться. Как без него мир существовал раньше. В соседней Белоруссии такой же мессия.
+26
-7
+19
Ответ Michael Sh
ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России - чуть меньше 67 лет путину 71 перспективностью так и пахнет
Какому из них 71 их там штук 5-6
+21
-2
+19
Ответ Evgeny Valyaev
Перспективный 71-летний политик, которому к концу срока будет 77 лет. "Не вижу на горизонте другого перспективного политика" А как его увидеть, если делают всё, чтобы их не было. А кто появляется - те сидят или людей выгнали из страны. "держать в управлении такую огромную страну" У нас не средние века, нам не нужно страну "держать в управлении". Нужны демократические институты, разделение властей, местное самоуправление. И тогда не нужен тот, чтобы он кого-то или что-то "держал в управлении".
Глянул недавно статистику правления разных мировых исторических личностей и среди демократических стран Путин уверенно удерживает первое место по долгожительности на посту президента, вдумайтесь Гитлер, Сталин, Ленин даже Брежнев меньше правили
+23
-10
+13
Мы так Вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе...
+14
-2
+12
Ответ Michael Sh
ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России - чуть меньше 67 лет путину 71 перспективностью так и пахнет
Табуретка, кошка, Собянин или Мишустин и то перспективнее выглядят
+13
-2
+11
Зюганов - подающий надежды
+9
-1
+8
Подожду пока комментарии настоятся)
+11
-5
+6
Ответ Святослав Хоробре
Комментарий скрыт
Тут такая каша, что даже нет смысла объяснять, иди протрезвей дядя
+11
-6
+5
"не вижу на горизонте другого перспективного политика, который мог бы держать в управлении такую огромную страну"

Разумеется не видишь. Всё политическое поле подчищается от всех потенциальных конкурентов. Поэтому на 140 миллионов граждан гениальных политиков кроме Путина никого больше нет.
+4
0
+4
Специально нашли какого-то Попова, что бы новость добавить
+4
0
+4
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Глянул недавно статистику правления разных мировых исторических личностей и среди демократических стран Путин уверенно удерживает первое место по долгожительности на посту президента, вдумайтесь Гитлер, Сталин, Ленин даже Брежнев меньше правили
"Демократических"
+4
0
+4
напомню слова самого президента: "Я даже не думаю пойти на третий срок. Ни-ког-да."
+4
0
+4
Перспективный... Этот гражданин, видать, на Голден бое в этом году за Кокорина проголосовал бы.
+4
-1
+3
Тут уж без вариантов. Путин должен завершить эту войну, получить Нобелевскую премию мира, а потом ездить по миру и читать лекции в университетах.
+11
-9
+2
А что, даже голоса считать будут?
+2
0
+2
позор
+2
0
+2
Есть такой повёрнутый агрессивный пропагандист. Артамонов его фамилия. Он назвал Путина пассионарием. Путина, который пришел к власти в результате мутной истории и который боится выходить к живым непостановочным людям. Полная деградация политического поля и медиасферы.
+3
-1
+2
Сколько же ещё он успеет убить чужих граждан и похоронить своих за следующий срок🤦🏻🤦🏻🤦🏻
+3
-1
+2
"Запад пытается поставить Россию на колени. Он всё пытается и пытается, а она всё лежит и лежит."
Валерия Ильинична как всегда в точку.
+3
-1
+2
Откуда ему знать, что лучше для россиян?
+2
0
+2
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
я такие комментарии оставляю под постами с поражениями спартака
+3
-1
+2
Если буду в россии))) т.е возможно будешь в далеке от сврего лидера?
+2
0
+2
Ответ Бене Гессерит
Комментарий скрыт
а ты бы за литературу
+4
-2
+2
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