«Отдам голос за Путина. Не вижу другого перспективного политика, который мог бы держать в управлении такую огромную страну. Нормальный вариант для россиян». Попов о выборах-2024
Алексей Попов готов поддержать Владимира Путина на выборах президента РФ.
«Если буду в России, наверное, пойду на выборы.
К выдвижению Путина отношусь положительно, не вижу на горизонте другого перспективного политика, который мог бы держать в управлении такую огромную страну. Это нормальный вариант для россиян.
Я нечасто хожу голосовать, но если пойду, то, наверное, отдам голос за Путина», – сказал экс-защитник «Рубина».
Владимир Путин сегодня объявил, что причет участие в выборах главы государства в 2024 году.
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"Не вижу на горизонте другого перспективного политика"
А как его увидеть, если делают всё, чтобы их не было. А кто появляется - те сидят или людей выгнали из страны.
"держать в управлении такую огромную страну"
У нас не средние века, нам не нужно страну "держать в управлении". Нужны демократические институты, разделение властей, местное самоуправление. И тогда не нужен тот, чтобы он кого-то или что-то "держал в управлении".
путину 71
перспективностью так и пахнет
Как, может быть, не верили себе...
Разумеется не видишь. Всё политическое поле подчищается от всех потенциальных конкурентов. Поэтому на 140 миллионов граждан гениальных политиков кроме Путина никого больше нет.
Валерия Ильинична как всегда в точку.