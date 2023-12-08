Магуайр – лучший игрок АПЛ в ноябре. Он лидер по блокировкам и 2-й по выигранным верховым единоборствам

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия рейтинги Харри Магуайр Футбол

Харри Магуйар признан лучшим игроком АПЛ по итогам ноября.

30-летний защитник принял участие во всех трех матчах «МЮ» в ноябре, каждый из которых Харри провел целиком. В ноябре «МЮ» ни разу не пропустил в АПЛ.

Магуайр сделал наибольшее количество блокировок, он пятый по количеству выносов и на втором месте по количеству выигранных воздушных единоборств.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

53 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красавчик, без нытья и вони✊🏻кисломордым, депутатам и остальным вечно ноющим и возмущающимся стоит поучиться психологической устойчивости у этого парня😄💪🏻
+92
-7
+85
Хватит издеваться над человеком, он заслужил это своим трудом и был очень хорош в последних матчах, не каждый сможет пройти через такой хейт и не сломаться на протяжении трёх лет…

Искренне рад за него…
+74
-3
+71
ЧТО С ЛИЦОМ ХЕЙТЕРЫ?
+40
-8
+32
Хм, у человека есть стержень. Уважение
+30
-3
+27
У Магуайра больше МВП месяца, чем у КДБ за все все время в АПЛ:)
+26
-8
+18
Ответ Quinlan Scott
В Манчестер Юнайтед возможны лишь два варианта-Магвар привозит и команда играла норм или Магвар отлично играет но Манчестер Юнайтед играет плохо
Но твой Челси нормально раскатали, конечно
+18
-1
+17
шах и мат
+18
-2
+16
Ответ muse muse
Красавчик, без нытья и вони✊🏻кисломордым, депутатам и остальным вечно ноющим и возмущающимся стоит поучиться психологической устойчивости у этого парня😄💪🏻
Это все потому что он белый, приходится не ныть, а работать
+20
-5
+15
Ответ muse muse
Красавчик, без нытья и вони✊🏻кисломордым, депутатам и остальным вечно ноющим и возмущающимся стоит поучиться психологической устойчивости у этого парня😄💪🏻
холодильник включили в рязетку ))
на самом деле рад что человек справляется и борется. а не плачется в сетях
+15
-2
+13
Вот за это мы и любим спорт! Парня не шпынял разве что ленивый, а он взял и доказал, что не сломался. И критика по факту была небеспочвенной. Как нейтральный болельщик просто по-человечески рад за Магуайра.
+12
-2
+10
Только радость за Харри
Красавчик. Настоящий боец
+11
-2
+9
«Как справиться с мировым хейтом и многочисленным унизительным нарезкам и стать лучшим игроком месяца в сильнейшей лиге мира» - автор Харри Магуайр.
+10
-3
+7
Харри и Мактоминей тащат МЮ, а летом их хотел забрать Вест Хэм, вот бы Мойес сорвал джек-пот. ВХ пошумел бы знатно.

Уважаю Харри давно, его пенальти в финале Евро - это искусство и урок всем, как надо бить пенальти. Без соплей, без волнений, центральный защитник просто запулил в девять с силой огромной и без шансов, никаких там прыжков, остановок, шансов для вратаря и нытья после матча, мол ,не повезло, со всеми бывает, ошибся, ой, меня в твиттере затравили, расизм и прочее.

Сделал дело, за которое получаешь миллионы и которое тренируешь каждый день и молодец.

Харри - крутой!
+8
-1
+7
У Де Брюйне вроде 0 MVP за все время в апл)
+9
-5
+4
искренне рад за Харри
+3
0
+3
Ай, хорош!
+3
0
+3
Скажи кто буквально пару месяцев назад, что Мага станет в ноябре игроком месяца в АПЛ, и все бы покрутил пальцем у виска.
+2
0
+2
Хейтеры замативировали стать лучше тигр
+2
0
+2
Заслуженно
+2
0
+2
Магуайер это живое доказательство,что роботы скоро и в футбол людей уделают
Где уж холодильник лучшим стал
+2
-1
+1
Ответ REDDEVIL
У Де Брюйне вроде 0 MVP за все время в апл)
Забыли купить)
+5
-4
+1
В декабре лучшим будет Мактомини!:) Забавно когда играли мадридские поленья каземира и варан команда проигрывала всем, только 2х топарей 7хаг вернул в состав, так сразу же полетели вперед:)))
+7
-6
+1
Марс твой выход.
+1
0
+1
Мага красава! Не сдался и показал класс, после такой травли это - оверперформанс. Из грязи в князи так сказать)))
+4
-3
+1
Ответ ТТД Бубнова
Это все потому что он белый, приходится не ныть, а работать
какой-то невероятный уровень приплетания

тебя не белые обижают?)
0
0
0
Гангста парадайс
0
0
0
Ответ porosenochek
Мага передал свою "суперсилу" Онане...
У которого к слову лучший процент сейвов в лиге) скорее Райе передал))
0
0
0
Ответ wshnmn
всем же ясно, что это только до первых привозов ))
Судя по топ-комментам не всем, опять же начнут его помоями поливать те же, кто сейчас восхваляют)
0
0
0
Пранк, который вышел из под контроля!
+1
-1
0
Куда катится АПЛ?)
+1
-1
0
ничего, кроме слова ЛЕГЕНДА в голову не приходит
+1
-1
0
На Спортсе проснулись) Вася Уткин ещё вчера вечером об этом рассказывал
0
0
0
Мага передал свою "суперсилу" Онане...
0
0
0
Вэст Хэм кусают локти, что не доплатили жалких 10 лямов!
0
0
0
Радостно за чела
Что ненадолго присел на скамейку, отвёл внимание общественности, сам чуть отвлекся - пошло на пользу и было правильным решением
+3
-3
0
Камбэк года
+2
-2
0
🤣
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий