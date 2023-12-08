Магуайр – лучший игрок АПЛ в ноябре. Он лидер по блокировкам и 2-й по выигранным верховым единоборствам
Харри Магуйар признан лучшим игроком АПЛ по итогам ноября.
30-летний защитник принял участие во всех трех матчах «МЮ» в ноябре, каждый из которых Харри провел целиком. В ноябре «МЮ» ни разу не пропустил в АПЛ.
Магуайр сделал наибольшее количество блокировок, он пятый по количеству выносов и на втором месте по количеству выигранных воздушных единоборств.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Искренне рад за него…
на самом деле рад что человек справляется и борется. а не плачется в сетях
Красавчик. Настоящий боец
Уважаю Харри давно, его пенальти в финале Евро - это искусство и урок всем, как надо бить пенальти. Без соплей, без волнений, центральный защитник просто запулил в девять с силой огромной и без шансов, никаких там прыжков, остановок, шансов для вратаря и нытья после матча, мол ,не повезло, со всеми бывает, ошибся, ой, меня в твиттере затравили, расизм и прочее.
Сделал дело, за которое получаешь миллионы и которое тренируешь каждый день и молодец.
Харри - крутой!
Где уж холодильник лучшим стал
тебя не белые обижают?)
Что ненадолго присел на скамейку, отвёл внимание общественности, сам чуть отвлекся - пошло на пользу и было правильным решением