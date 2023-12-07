Финал Гран-при. Сакамото, Хендрикс, Левито, Сумийоши, Йошида и Пинзарроне выступят с короткими программами
8 декабря в Финале Гран-при женщины выступят с короткими программами.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Пекин, Китай
Женщины
Короткая программа
Начало – 14.55 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Рион Сумийоши (Япония)
2. Нина Пинзарроне (Бельгия)
3. Хана Йошида (Япония)
4. Луна Хендрикс (Бельгия)
5. Изабо Левито (США)
6. Каори Сакамото (Япония)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс
Болею за Изабо!