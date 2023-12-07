Финал Гран-при. Сакамото, Хендрикс, Левито, Сумийоши, Йошида и Пинзарроне выступят с короткими программами

Теги результаты Финал Гран-при по фигурному катанию сборная США сборная Японии сборная Бельгии женское катание Каори Сакамото Луна Хендрикс Рион Сумийоши Изабо Левито Нина Пинзарроне Хана Йошида Фигурное катание

8 декабря в Финале Гран-при женщины выступят с короткими программами.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Пекин, Китай

Женщины

Короткая программа

Начало – 14.55 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Первая разминка

1. Рион Сумийоши (Япония)

2. Нина Пинзарроне (Бельгия)

3. Хана Йошида (Япония)

4. Луна Хендрикс (Бельгия)

5. Изабо Левито (США)

6. Каори Сакамото (Япония)

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс

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6 комментариев
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Всем гладкого льда!
+13
0
+13
Удачи всем девочкам!
Болею за Изабо!
+5
-2
+3
Победы кому угодно, кроме Хендрикс!
+4
-1
+3
Рион чистых прокатов и победы!
+2
0
+2
Удачи Нине и Изабо
0
0
0
Изабелька, удачи!
0
0
0
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