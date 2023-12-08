Члены британского парламента призвали FA убрать трансгендеров из женского футбола

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия женский футбол происшествия Футбольная ассоциация Англии Политика Футбол

Члены британского парламента призвали убрать трансгендеров из женского футбола .

Они обвинили Футбольную ассоциацию Англии (FA) в том, что там «закрывают глаза» на эту проблему. Группа из более чем 70 депутатов и членов Палаты лордов обратилась к исполнительному директору FA Марку Буллингему с письмом, призвав организацию изменить курс.

«Было бы немыслимо, чтобы любому взрослому разрешили присоединиться к детской футбольной команде и соревноваться с детьми. Поэтому немыслимо, чтобы взрослому мужчине разрешили играть против женщин. Это не только подрывает принцип справедливости, но и угрожает безопасности женщин и девочек.

Поэтому мы просим, чтобы FA без дальнейших промедлений приняла меры по защите женского футбола, запретив всем мужчинам по рождению играть в женских командах», – говорится в письме.

Напомним, ранее футболистка-трансгендер Франческа Нидхэм, игравшая за женский клуб 7-го дивизиона «Россингтон Мэйн Лэдис», ушла из команды и женского футбола, так как соперницы бойкотировали матчи с ней. В FA тогда отметили, что ищут решение: «Хотим, чтобы английский футбол был инклюзивным».

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23 комментария
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Правильно, пускай переходят в мужской, пару раз получат по ногам и больше не будут ныть про равенство.
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Удивлен, что автор новости не Новиков
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варвары,как не толерантно
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Ответ Born is the King
Удивлен, что автор новости не Новиков
Так тут притеснение трансов,
Новиков выпустит статью когда их допустят в условном чемпионате Германии до женского футбола
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Недолго музыка играла
Недолго трапик танцевал
+3
-1
+2
свободу трансгендерам!!!!!!! 🥸

)))))))
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0
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ой, а что случилось?!)
а как же равенство всех трансгендеров и их права, за соблюдение которых бьется в истерике весь "цивилизованный мир"?

а здесь оказывается ВДРУГ, что есть женский футбол и мужской... надо же.... какая неожиданность...)
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Дудь уже побежал брать интервью у трансгендеров в Англии?
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Как-то не европиодно поступают
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Значит Холланд уйдет из Сити
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надо делать отдельную лигу, для каждого из 286 гендеров отдельно
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Ого, а вот это неожиданно.
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Пользуясь случаем, предлагаю переименовать тег вот этой всей нечисти в Новиковщину. Крепкого здоровья редактору Sports.ru Игорю Владимировичу Новикову. Для него такие новости, как ножом по сердцу.
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члены призвали убрать члены из женского футбола
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Трансгендеров надо убрать как таковых. Отовсюду
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а шо не так?)их пипки мешают девушкам играть?)) 😁
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Ответ a2wai
Правильно, пускай переходят в мужской, пару раз получат по ногам и больше не будут ныть про равенство.
По яйцам.
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Ответ Quinlan Scott
Значит Холланд уйдет из Сити
То есть, он мужик, в женском обличии выступающий среди женских команд ?
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Ответ Сергей Гаряшин
варвары,как не толерантно
Не инклюзивно.
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Члены призвали убрать трансгендеров… экзистенциальненько.
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