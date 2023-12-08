Члены британского парламента призвали FA убрать трансгендеров из женского футбола
Члены британского парламента призвали убрать трансгендеров из женского футбола .
Они обвинили Футбольную ассоциацию Англии (FA) в том, что там «закрывают глаза» на эту проблему. Группа из более чем 70 депутатов и членов Палаты лордов обратилась к исполнительному директору FA Марку Буллингему с письмом, призвав организацию изменить курс.
«Было бы немыслимо, чтобы любому взрослому разрешили присоединиться к детской футбольной команде и соревноваться с детьми. Поэтому немыслимо, чтобы взрослому мужчине разрешили играть против женщин. Это не только подрывает принцип справедливости, но и угрожает безопасности женщин и девочек.
Поэтому мы просим, чтобы FA без дальнейших промедлений приняла меры по защите женского футбола, запретив всем мужчинам по рождению играть в женских командах», – говорится в письме.
Напомним, ранее футболистка-трансгендер Франческа Нидхэм, игравшая за женский клуб 7-го дивизиона «Россингтон Мэйн Лэдис», ушла из команды и женского футбола, так как соперницы бойкотировали матчи с ней. В FA тогда отметили, что ищут решение: «Хотим, чтобы английский футбол был инклюзивным».
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Недолго трапик танцевал
)))))))
а как же равенство всех трансгендеров и их права, за соблюдение которых бьется в истерике весь "цивилизованный мир"?
а здесь оказывается ВДРУГ, что есть женский футбол и мужской... надо же.... какая неожиданность...)