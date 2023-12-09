Макдэвид набрал очки в 8-м матче подряд – 5+16 на отрезке. Он делит 7-е место в бомбардирской гонке НХЛ с 34 баллами в 22 играх

Теги рейтинги Ванкувер Колорадо Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Элиас Петтерссон Кэйл Макар Хоккей

Коннор Макдэвид набрал очки в 8-м матче подряд – 5+16 на отрезке.

Сегодня капитан «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3). 

Результативная серия 26-летнего канадца достигла 8 матчей (21 очко на отрезке, 5+16). 

Всего в сезоне у него 34 (9+25) балла в 22 играх. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» делит 7-е место в гонке бомбардиров с Кэйлом Макаром («Колорадо») и Элиасом Петтерссоном («Ванкувер»).

Лидирует Никита Кучеров («Тампа», 44 очка в 27 играх, 17+27). 

 

2 комментария
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Как недавно писал один эксперт тут в комментариях когда после 10 игр Мак набирал всего лишь очко за игру «Макдэвида наконец-то раскусили, прижимают к бортам и там спокойно обезнэкстванивают», помню долго смеялся, а его даже заплюсовали.
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