Макдэвид набрал очки в 8-м матче подряд – 5+16 на отрезке. Он делит 7-е место в бомбардирской гонке НХЛ с 34 баллами в 22 играх

Коннор Макдэвид набрал очки в 8-м матче подряд – 5+16 на отрезке.

Сегодня капитан «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3).

Результативная серия 26-летнего канадца достигла 8 матчей (21 очко на отрезке, 5+16).

Всего в сезоне у него 34 (9+25) балла в 22 играх. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» делит 7-е место в гонке бомбардиров с Кэйлом Макаром («Колорадо») и Элиасом Петтерссоном («Ванкувер»).

Лидирует Никита Кучеров («Тампа», 44 очка в 27 играх, 17+27).