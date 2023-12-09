«Оклахома» вырвала победу у «Голден Стэйт» в овертайме, Карри смазал бросок на победу в основное время

«Оклахома» в пятницу одолела « » (138:136), победитель определился в овертайме.

На последних секундах четвертой четверти сравнял счет, реализовав штрафные. после этого смазал бросок на победу из-за дуги.

Под занавес дополнительной 5-минутки имевшие преимущество «Тандер» справились с реализацией тактических штрафных.