«Оклахома» вырвала победу у «Голден Стэйт» в овертайме, Карри смазал бросок на победу в основное время
«Оклахома» в пятницу одолела «Голден Стэйт» (138:136), победитель определился в овертайме.
На последних секундах четвертой четверти Чет Холмгрен сравнял счет, реализовав штрафные. Стефен Карри после этого смазал бросок на победу из-за дуги.
Под занавес дополнительной 5-минутки имевшие преимущество «Тандер» справились с реализацией тактических штрафных.
в след сезоне минус 42 милиона клей и 30 крис. и вот они уже вне налога. всех кроме муди и подземски на обмен.