«Оклахома» вырвала победу у «Голден Стэйт» в овертайме, Карри смазал бросок на победу в основное время

Теги Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Стефен Карри Лугенц Дорт Чет Холмгрен Баскетбол

«Оклахома» в пятницу одолела «Голден Стэйт» (138:136), победитель определился в овертайме.

На последних секундах четвертой четверти Чет Холмгрен сравнял счет, реализовав штрафные. Стефен Карри после этого смазал бросок на победу из-за дуги.

Под занавес дополнительной 5-минутки имевшие преимущество «Тандер» справились с реализацией тактических штрафных.

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11 комментариев
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окла может предложить гсв 10 пиков за стефа. гсв пора в перестройку.
в след сезоне минус 42 милиона клей и 30 крис. и вот они уже вне налога. всех кроме муди и подземски на обмен.
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Последний танец - вот что такое ГСВ в этом сезоне , это было понятно еще по прошлому ПО
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А вообще я хочу покритиковать тренера Оклы. В овертайме за 1:23 его команда ведет 10 очков и два владения подряд они бросают на 7-10 секунде владения. В итоге ГСВ могли спокойно догнать Оклу и сократили до минус два.
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Ответ xQcoW
Другого и не ожидать от старого регрессирующего героя разминочных видосиков курри
карри проводит один ищ самых эффективных брсоковых сезонов в истории Васек)
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ A. V.
Последний танец - вот что такое ГСВ в этом сезоне , это было понятно еще по прошлому ПО
Похоронный танец скорее самих себя!
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ siberiancom
А вообще я хочу покритиковать тренера Оклы. В овертайме за 1:23 его команда ведет 10 очков и два владения подряд они бросают на 7-10 секунде владения. В итоге ГСВ могли спокойно догнать Оклу и сократили до минус два.
Такие подвиги не для ужасной Гсв
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