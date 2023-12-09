Бобровский отразил 26 из 27 бросков «Питтсбурга» и стал 1-й звездой матча. Победа – 13-я в 20 играх в сезоне

Теги Питтсбург Флорида Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков «Питтсбурга» и стал 1-й звездой матча.

Вратарь «Флориды» одержал 4-ю победу подряд в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:1). 

В активе россиянина 13 побед в 20 матчах в текущем сезоне при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,42. 

По числу выигранных матчей в сезоне Бобровский занимает 2-е место в лиге, уступая только Александру Георгиеву из «Колорадо» (14 побед в 22 играх). 

1 комментарий
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Очень хорошо смотрелся. И вообще, Пантеры сейчас сильно играют, сегодня прям прошедший плов вспомнил, не считая финала, конечно)
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