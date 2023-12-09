Бобровский отразил 26 из 27 бросков «Питтсбурга» и стал 1-й звездой матча. Победа – 13-я в 20 играх в сезоне
Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков «Питтсбурга» и стал 1-й звездой матча.
Вратарь «Флориды» одержал 4-ю победу подряд в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:1).
В активе россиянина 13 побед в 20 матчах в текущем сезоне при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,42.
По числу выигранных матчей в сезоне Бобровский занимает 2-е место в лиге, уступая только Александру Георгиеву из «Колорадо» (14 побед в 22 играх).