Бобровский отразил 26 из 27 бросков «Питтсбурга» и стал 1-й звездой матча. Победа – 13-я в 20 играх в сезоне

Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков «Питтсбурга» и стал 1-й звездой матча.

Вратарь «Флориды» одержал 4-ю победу подряд в игре регулярного чемпионата с « » (3:1).

В активе россиянина 13 побед в 20 матчах в текущем сезоне при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,42.

По числу выигранных матчей в сезоне Бобровский занимает 2-е место в лиге, уступая только Александру Георгиеву из «Колорадо» (14 побед в 22 играх).