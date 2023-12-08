«Ювентус» готовится расторгнуть контракт с Погба

Теги Ювентус серия А Италия дисквалификации возможные трансферы допинг Поль Погба Футбол

«Ювентус» готовится расторгнуть контракт с Полем Погба.

По данным La Gazzetta dello Sport, как только 30-летнего француза дисквалифицируют, туринский клуб расторгнет с ним договор.

Отмечается, что «Юве» не хочет ругаться с Погба, поэтому готов провести переговоры с ним и расторгнуть контракт по обоюдному согласию с компенсацией. Но если не получится договориться, туринцы будут расторгать контракт в одностороннем порядке.

Ранее антидопинговая прокуратура запросила четырехлетнюю дисквалификацию для французского полузащитника. 

Напомним, 20 августа чемпион мира сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила изначальный результат. 30-летний француз временно отстранен от футбола.

Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно?

Вторая допинг-проба Погба – тоже положительная. Грозит бан на 2-4 года

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52 комментария
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Юве еще и компенсацию платить будет? Разве не должно быть наоборот? Это Погба принимал допинг, имея контракт с клубом.
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Погба, давай в Сочи! Тут похер на допинг.
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Ответ Фарид Харисов
Это их инициатива с компенсацией, они не хотят, чтобы он начал в соцсетях токсичить на них и грозить судом. К тому же Погба не последний игрок для Юве, возвращение конечно ужасное вышло, но первый заход был отличный
Но ведь он же грубо нарушил условия контракта. Если, конечно, запрет на использование допинга был там прописан.
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Достойное завершение карьеры для дебила.
+14
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Ответ Мохнатый55
Но ведь он же грубо нарушил условия контракта. Если, конечно, запрет на использование допинга был там прописан.
Да, все так, это просто жест доброй воли со стороны клуба
+12
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+12
Ответ Максим Столбов
Ювентус конечно удивительный клуб, несут серьезные репутационные риски и убытки, но платят этому чудику.
Репутационные убытки? Хрусталь у которого с момента возвращения матчей 10 не наберётся попался на допинге — вот это да.

Всем всё равно, люди же понимают, что это не клуб ему дал допинг, и что Поль тот ещё придурок.
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И, вроде, чемпион мира, но всё равно есть ощущение, что профукал карьеру...
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Все-таки Погба немного сократил прибыль Юве от своей продажи в МЮ)
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«Ювентус» готовится расторгнуть контракт с Погба. Расторжение контракта будет проходить на стадионе перед матчем с Наполи.:)))))
+7
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+6
Ответ Мохнатый55
Юве еще и компенсацию платить будет? Разве не должно быть наоборот? Это Погба принимал допинг, имея контракт с клубом.
Это их инициатива с компенсацией, они не хотят, чтобы он начал в соцсетях токсичить на них и грозить судом.

К тому же Погба не последний игрок для Юве, возвращение конечно ужасное вышло, но первый заход был отличный
+10
-4
+6
Даже карьера Балотелли более цельное впечатление оставляет.
+7
-1
+6
Ответ Мохнатый55
Но ведь он же грубо нарушил условия контракта. Если, конечно, запрет на использование допинга был там прописан.
Ну, да, они имеют полное право разорвать контракт и без компенсации.

Но не хотят поступать жестко, у Погба и так не дела идут паршиво последний год.
+5
0
+5
Ответ Мохнатый55
Юве еще и компенсацию платить будет? Разве не должно быть наоборот? Это Погба принимал допинг, имея контракт с клубом.
боятся Мино Райолу даже с того света)
+5
-1
+4
Надо было в СА валить летом там бы замяли допинг а так,если человек идиот то это надолго.
+3
0
+3
«Юве» не хочет ругаться с Погба - а то придется иметь дело с шаманами и колдунами)
+2
0
+2
Ответ sergey2022
Как по мне, большое подозрение что с Погба дело с допингом клуб организовал, не знали как от него избавиться
вызывали специалистов, которые вдохновляются шпилями старых соборов?)
+3
-1
+2
Ответ freeman123
Ну он даже в таком состоянии усилит любой клуб РПЛ, но поедет он к саудитам, там денег насытят оооочень много
Кого он усилит? Он, по сути, 1.5 года не играл, у него в сумме минут 200 с апреля 2022 года, да и до того он железным здоровьем не славился и мог вылететть на полгода.
Т.е. он лет 5 хромает, из которых пару лет толком не играет. И сейчас он опять после травмы. Кого он усилит?
+1
0
+1
Ответ Мохнатый55
Но ведь он же грубо нарушил условия контракта. Если, конечно, запрет на использование допинга был там прописан.
Думаешь он один такой ? Другие просто более умело маскируют свою фарму.
+1
0
+1
А чего в МЮ не продадут?
+1
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+1
упоротый не заслужил компенсации
+1
0
+1
Ответ Фарид Харисов
Репутационные убытки? Хрусталь у которого с момента возвращения матчей 10 не наберётся попался на допинге — вот это да. Всем всё равно, люди же понимают, что это не клуб ему дал допинг, и что Поль тот ещё придурок.
зная итальянцев вполне возможно что по контракту он им еще должен останется, а допинг у Погба оказался в чае за завтраком на базе. Туда ему и дорога
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Ответ Beriya
упоротый не заслужил компенсации
Сотку то принес когда-то)
В целом для Ювентуса выгоднее без судов договориться, поэтому и предлагают
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Ответ Женёк Кропухинский
Рядом с Пирло и Маркизио он бы и в МЮ выглядел гениально. Но только всё же он выглядел. Ну или с Канте в сборной.
Ну, с Канте даже Лестер АПЛ брал...
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Ответ окечуква
Даже карьера Балотелли более цельное впечатление оставляет.
Да там была просто фейерверкическая карьера.
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у него хлеще чем у Санька Кокорина карьера))
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Ответ Schiaff1no
Сотку то принес когда-то) В целом для Ювентуса выгоднее без судов договориться, поэтому и предлагают
Муту...
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Ещё раз в МЮ?
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какая ему ещё компенсация?
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Ответ mj23.net
Все-таки Погба немного сократил прибыль Юве от своей продажи в МЮ)
да ювентус особо и не заработал на нем , из 100 млн что за него мю заплатил, 25 млн забрал райола , 5 млн пошли на покупку дома в Манчестере, еще предыдущим клубам пришлось заплатить около 2 млн. а потом второе пришествие Погба и он еще пару миллионов скушал
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Ответ Ruscello
Эпический финал. Как Погба стал "Балотелли".... При своем первом пришествии в Юве, Погба был гениален. Жаль, что все так заканчивается.
Рядом с Пирло и Маркизио он бы и в МЮ выглядел гениально. Но только всё же он выглядел. Ну или с Канте в сборной.
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