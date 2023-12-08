«Ювентус» готовится расторгнуть контракт с Погба
«Ювентус» готовится расторгнуть контракт с Полем Погба.
По данным La Gazzetta dello Sport, как только 30-летнего француза дисквалифицируют, туринский клуб расторгнет с ним договор.
Отмечается, что «Юве» не хочет ругаться с Погба, поэтому готов провести переговоры с ним и расторгнуть контракт по обоюдному согласию с компенсацией. Но если не получится договориться, туринцы будут расторгать контракт в одностороннем порядке.
Ранее антидопинговая прокуратура запросила четырехлетнюю дисквалификацию для французского полузащитника.
Напомним, 20 августа чемпион мира сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила изначальный результат. 30-летний француз временно отстранен от футбола.
Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно?
Вторая допинг-проба Погба – тоже положительная. Грозит бан на 2-4 года
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Всем всё равно, люди же понимают, что это не клуб ему дал допинг, и что Поль тот ещё придурок.
К тому же Погба не последний игрок для Юве, возвращение конечно ужасное вышло, но первый заход был отличный
Но не хотят поступать жестко, у Погба и так не дела идут паршиво последний год.
Т.е. он лет 5 хромает, из которых пару лет толком не играет. И сейчас он опять после травмы. Кого он усилит?
В целом для Ювентуса выгоднее без судов договориться, поэтому и предлагают