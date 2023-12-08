Геркус о крыше на стадионе: «Непонятно, почему не сделал «Спартак». Это примерно 10% к смете арены. Зимой можно проводить и концерты, и елки»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Открытие Банк Арена Газпром Арена (Крестовский) стадионы Илья Геркус Спорт-Экспресс Футбол

Илья Геркус высказался об установке крыш на футбольных стадионах.

— Какая крыша должна была быть [на «РЖД Арене»]?

— Довольно простая, натяжная — примерно такая, как на стадионе «Айнтрахта» во Франкфурте. Еще в Варшаве есть стадион с подобной крышей. Простенькая крыша, как зонтик. То есть она бы защищала от снега, дождя и давала бы дополнительная три градуса тепла.

Об отоплении трибун мы думали отдельно. Газовый обогрев, как в Питере, на «РЖД Арене» нереально провести.

— Более солидную крышу может позволить себе в России только «Зенит»?

— Нет. Кто угодно, если все это заложить в проект. Крыша на арене — это примерно 10 процентов к смете всего стадиона. То есть, в принципе, эти деньги можно было заложить в проекты стадионов в Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани. Но никто, видимо, это не предусмотрел. Об этом никто не подумал. Ни я, ни вы...

Надо просто побывать зимой на «Газпром-Арене», чтобы понять, как это здорово! Это со стороны кажется — ну крыша и крыша. А когда зимой на дворе минус 15, а ты сидишь и смотришь в тепле спокойно футбол — это круто!

— То есть «Зенит» всех переиграл?

— Питерцы же повторяли характеристики стадиона «Шальке». Выдвижное поле и крыша. Это изначально было заложено в техническом задании. Не знаю, понимали ли они тогда в полной мере, какое преимущество в итоге получат.

Но почему, допустим, то же самое не сделал «Спартак»? Непонятно. Зимой можно проводить и концерты, и елки, и так далее — все что угодно! – сказал бывший президент «Локомотива».

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10 комментариев
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может потому что Спартаку не подарили стадион, стоимостью миллиард, за 1 рубль?
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стадион строил не зенит, а город, а потом отдал зениту за 1 рубль в концессию.
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Продажа ёлок на стадионе отличный ход!
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Вроде простая и очевидная вещь, но Геркусу не видно. Ответ: Потому что без видвижного поля крыша вредна для травы. А это требует бОльших затрат и дополнительных площадей (огромных значит затрат).
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такой шанс был построить стадионы к ЧМ с крышей, как можно было такой шанс упустить...такой возможности точно больше не будет, обидно
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Стадион в Питере 1.2 млрд долл. Стадион Спартака - 400 млн. Какие 10%
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Учитывая кто и сколько строил стадион зенита и сколько на него было растрачено средств - говорить что он всех переиграл это кощунство.
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