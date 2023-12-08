Геркус о крыше на стадионе: «Непонятно, почему не сделал «Спартак». Это примерно 10% к смете арены. Зимой можно проводить и концерты, и елки»

Илья Геркус высказался об установке крыш на футбольных стадионах.

— Какая крыша должна была быть [на «РЖД Арене»]?

— Довольно простая, натяжная — примерно такая, как на стадионе «Айнтрахта» во Франкфурте. Еще в Варшаве есть стадион с подобной крышей. Простенькая крыша, как зонтик. То есть она бы защищала от снега, дождя и давала бы дополнительная три градуса тепла.

Об отоплении трибун мы думали отдельно. Газовый обогрев, как в Питере, на «РЖД Арене» нереально провести.

— Более солидную крышу может позволить себе в России только «Зенит»?

— Нет. Кто угодно, если все это заложить в проект. Крыша на арене — это примерно 10 процентов к смете всего стадиона. То есть, в принципе, эти деньги можно было заложить в проекты стадионов в Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани. Но никто, видимо, это не предусмотрел. Об этом никто не подумал. Ни я, ни вы...

Надо просто побывать зимой на «Газпром-Арене», чтобы понять, как это здорово! Это со стороны кажется — ну крыша и крыша. А когда зимой на дворе минус 15, а ты сидишь и смотришь в тепле спокойно футбол — это круто!

— То есть « » всех переиграл?

— Питерцы же повторяли характеристики стадиона «Шальке». Выдвижное поле и крыша. Это изначально было заложено в техническом задании. Не знаю, понимали ли они тогда в полной мере, какое преимущество в итоге получат.

Но почему, допустим, то же самое не сделал « »? Непонятно. Зимой можно проводить и концерты, и елки, и так далее — все что угодно! – сказал бывший президент «Локомотива».

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