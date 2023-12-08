Российских спортсменов, прошедших квалификацию в своих видах спорта, допустят до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная Беларуси Париж-2024 сборная Беларуси жен Легкая атлетика

Российских спортсменов допустят до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК, выпущенными в марте (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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118 комментариев
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Для теннисистов это допуск. Остальным нереально отобраться в таких условиях.
+54
-4
+50
Ответ dimonivanov
Для теннисистов это допуск. Остальным нереально отобраться в таких условиях.
Так теннисисты итак везде катаются. Их федерация комбинацию из трех пальцев показала + огромное количество коммерческих турниров.

Оказался, по факту, самый лучший вид спорта.
+46
-1
+45
Жога протащил?
+41
-8
+33
Хорошая новость для тех кто потратил годы на подготовку
+34
-7
+27
До ОИ допустим, до квалифая на ОИ - нет.

Гениально
+29
-5
+24
Ответ Dikey
Такие нейтральные спортсмены, что все знают, кто они и откуда)
Поэтому и непонятно нытье про "ой позор, все смеются, нельзя ехать". Сколько выступали нейтрально, никто не смеялся, наоборот самые буйные страны без конца возмущались, что мы даже российский флаг себе на форму напялили
+29
-12
+17
Такие нейтральные спортсмены, что все знают, кто они и откуда)
+19
-5
+14
Ответ Антон Г
Жога протащил?
Жога Бонито
+14
0
+14
Ответ Birdman NBA
какие ребята первые бойкот устроют??
Которые не проходят по критериям, очевидно же.
+17
-3
+14
Ответ Елена Бабушкина
Комментарий скрыт
На кой черт им отказываться? Единственные честные, независимые финансово, самостоятельные спортсмены.
+19
-5
+14
здорово! Только уже половина отборочных этапов уже прошло))
+12
-1
+11
Мне будет очень интересно посмотреть на участи сборных Палестины и Израиля на Олимпиаде-2024 и формулировки МОК по этому поводу. Если в случае России и Украины имеет место вооружённый конфликт двух армий, то во втором случае идёт безнаказанное истребление и геноцид мирного населения целого народа, на которое МОК плевал с высокой колокольни. Лицемерие просто запредельное
+16
-5
+11
Ответ Антон Г
Жога протащил?
У нас все через жогу. Полная жога!
+14
-5
+9
Ответ Алексей Петухов
Комментарий скрыт
Говорящая фамилия
+10
-1
+9
А как же им пройти квалификацию, если они до нее не допущены были?
+9
0
+9
Может огласите список спортсменов, которые прошли квалификацию?

А то какая-то большая вероятность, что огромную часть даже одиночников прокатили с отборами на Олимпиаду.
+8
-1
+7
Ну так и пусть едут за свой счет, они ведь себя представляют.
+12
-6
+6
Всех десятерых?
+6
0
+6
бойкот был бы разумным решением, хотя бы ради того что бы этот чушпан не заявил на открытии игр что присутствуют спортсмены всех стран
+14
-8
+6
Нейтральные, это которые не бюджетники?
+7
-2
+5
Ваще пофиг
+8
-3
+5
Ответ Ron Weasley
А разве мы в футбол когда то там играли?
Играли .В 1988 стали олимпийскими чемпионами
+6
-1
+5
Что за игра в напёрстки?

Как они отберутся, если их до соревнований не допускают, за исключением нескольких видов спорта
+5
-1
+4
То есть футбол,баскетбол,волейбол,гандбол- всё ?? Ну и зачем нужна такая Олимпиада ??
+4
0
+4
Лживое и половинчатое предложение.
Обман.
Нельзя вестись на разводку. И пусть делающие ехать снимаются с финансирования и едут только за свой счёт.
+6
-2
+4
Да что ж за день такой! Путин выдвигается в президенты, мок допустил наших спортсменов - что ни новость, то неожиданность!
+4
0
+4
Ответ Юра Плисецкий
Лживое и половинчатое предложение. Обман. Нельзя вестись на разводку. И пусть делающие ехать снимаются с финансирования и едут только за свой счёт.
Поедут только люди которые себя не уважают и не уважают своих коллег по сборной в том числе тех кому не дали участвовать в отборочных соревнованиях и команды. Это даже хорошо узнаем этих людей.
+4
0
+4
И как допускаться, если участие в соревнованиях федерации запрещают...?! Лицемерие... Садитесь на поезд, но кассы закрыты
+8
-4
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Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Париж-2024, в настоящий момент только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом плюс трое с белорусским паспортом).
+5
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+4
Ответ Боевой Бурят Путина
Комментарий скрыт
"Справедливое решение"
ну и что справедливого в отстранение сборных ? ты же понимаешь что они фактически зарубили карьеры ребятам своими решениями, человек 50 если пройдет и то вопрос,
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