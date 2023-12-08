Российских спортсменов, прошедших квалификацию в своих видах спорта, допустят до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе

Российских спортсменов допустят до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета ( ) разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК, выпущенными в марте (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

Олимпийские игры в пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.