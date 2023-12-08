Российских спортсменов, прошедших квалификацию в своих видах спорта, допустят до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
Российских спортсменов допустят до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе.
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК, выпущенными в марте (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Оказался, по факту, самый лучший вид спорта.
Гениально
А то какая-то большая вероятность, что огромную часть даже одиночников прокатили с отборами на Олимпиаду.
Как они отберутся, если их до соревнований не допускают, за исключением нескольких видов спорта
Обман.
Нельзя вестись на разводку. И пусть делающие ехать снимаются с финансирования и едут только за свой счёт.
ну и что справедливого в отстранение сборных ? ты же понимаешь что они фактически зарубили карьеры ребятам своими решениями, человек 50 если пройдет и то вопрос,