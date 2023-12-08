Роналду провел 1200 матчей за карьеру. Лишь у четверых больше – все они вратари
Игра против «Аль-Рияда» стала для Криштиану Роналду юбилейной.
Форвард, выступающий за «Аль-Наср» и сборную Португалии, к этому моменту провел 1200 игр за карьеру.
Роналду стал всего пятым футболистом, достигшим этой отметки. Опережают его Питер Шилтон (1375), Пол Бэсток (1286), Рожерио Сени (1237) и Фабио Лопес (1212). Все они вратари.
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Рон железный и это факт