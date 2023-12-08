Роналду провел 1200 матчей за карьеру. Лишь у четверых больше – все они вратари

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу рейтинги Питер Шилтон высшая лига Саудовская Аравия Рожерио Сени Аль-Наср Эр-Рияд Фабио Лопес Аль-Рияд Футбол

Игра против «Аль-Рияда» стала для Криштиану Роналду юбилейной.

Форвард, выступающий за «Аль-Наср» и сборную Португалии, к этому моменту провел 1200 игр за карьеру.

Роналду стал всего пятым футболистом, достигшим этой отметки. Опережают его Питер Шилтон (1375), Пол Бэсток (1286), Рожерио Сени (1237) и Фабио Лопес (1212). Все они вратари.

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50 комментариев
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Ну вот это действительно мощно. У любого другого полевого игрока проведшего > 900 игр тело уже бы давно сломалось, а у него все в полном порядке
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В 45 на ворота станет и будет дальше играть)
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3-е место думаю, точно пробьет. А вот дальше все будет зависеть от здоровья и мотивации.
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КАК риго первый ВО ВСЕХ новостях Роналду? Это он их выкладывает и сразу комментирует что ли?
Спортс, вы чего-то недоговариваете
+18
-8
+10
Ответ Tristan...
Это жёстко. Показатель выдающийся. Бешеное здоровье и вечные симуляции на протяжении всей карьеры, с помощью которых он избегал сотни жёстких столкновений и потенциальных травм дают эффект
не про Неймара новость.
+7
0
+7
Гений идёт за новым рекордом! Его не остановить.
+15
-10
+5
Ответ JENNINGS
КАК риго первый ВО ВСЕХ новостях Роналду? Это он их выкладывает и сразу комментирует что ли? Спортс, вы чего-то недоговариваете
Ригоберыч это нейросеть, созданная ради повышения трафика.
+5
-1
+4
Ответ Cruel Snake
Комментарий удален модератором
А как же ромка?
+6
-2
+4
Ответ JENNINGS
КАК риго первый ВО ВСЕХ новостях Роналду? Это он их выкладывает и сразу комментирует что ли? Спортс, вы чего-то недоговариваете
Всё просто- «сотрудник»))
+5
-2
+3
Великий. Да, уже не тот, что на пике, но его страсть к футболу на грани фантастики
+8
-7
+1
Ответ Маноло Санчи́с
3-е место думаю, точно пробьет. А вот дальше все будет зависеть от здоровья и мотивации.
Второе вполне под силам, а вот первое побить уже будет сложно.
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Ответ Leganessi
Комментарий скрыт
Модрич тоже на допинге?
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феноменальный показатель конечно!
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С его здоровьем спокойно 1300 игр сыграет..
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А толку.. Мозги то трёхлетнего.. 😀
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Биоробот 21 века
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уникалдо обновил очередной рекорд, не удивлен
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Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Модрич тоже на допинге?
Да весь проф спорт на допинге. Не только футбол. ВЕСЬ. И не после 30, а с самого начала
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Модрич тоже на допинге?
Все.
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Ответ atomio
скорее тут дело не только в теле, а больше в желании набивать рекорды/стату и т.д. ну и то, что не хочет забивать на футбол, как большинство в его возрасте. ну и он следит за питанием, кучи фитнесс-тренеров с ним и т.д. и т.п. кароче не карнавалит и не тусит как многие. его тело как раз подходит для пешеходных лиг типа СА, где он может играть мизинцем левой ноги и все равно будет лучшим среди местных продавцов кебабов (играя в местном гегемоне, в который шейхи вкачали млрд $ за пару лет). против сыроваров из Сан-Марино и других любителей в отборах к ЧЕ/ЧМ он тоже будет лучше, тем более с таким подбором игроков в сборной. а вот когда команда крепкая, сильная, серьезная - Марокко на ЧМ к пример, ну или "Аль-Хиляль Малкома" - его либо на лавку садят, либо он ничего не может (1 удар в створ, 1 мимо был в прошлом матче где их разбили).
Ну это последнии два года, хотя Зидан и всяки Роналдинью закончили ещё раньше
Рон железный и это факт
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Много Буратин вышло из под рук папы Карло, но одно полено он отложил в сторону
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Гигант.
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Комментарий удален пользователем
Ответ JENNINGS
КАК риго первый ВО ВСЕХ новостях Роналду? Это он их выкладывает и сразу комментирует что ли? Спортс, вы чего-то недоговариваете
Если этот персонаж сутками здесь сидит, чему удивляться)
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Ответ Великий Алонсо
Феноменальный атлет Роналду! И ведь до сих пор быстрый и ловкий, а ведь ему почти 39, назовите хоть одного футболиста в истории который в этом возрасте был бы столь мощным как Роналду, таких нет!
Метьюз в 41 Золотой мяч получил. Кстати, первый обладатель.
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Комментарий удален модератором
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