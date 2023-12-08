Роналду провел 1200 матчей за карьеру. Лишь у четверых больше – все они вратари

Игра против «Аль-Рияда» стала для Криштиану Роналду юбилейной.

Форвард, выступающий за «Аль-Наср» и сборную Португалии, к этому моменту провел 1200 игр за карьеру.

стал всего пятым футболистом, достигшим этой отметки. Опережают его (1375), Пол Бэсток (1286), (1237) и (1212). Все они вратари.

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