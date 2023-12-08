НБА. «Бостон» встретится с «Нью-Йорком», «Оклахома» примет «Голден Стэйт», «Финикс» – «Сакраменто» и другие матчи
В пятницу, 8 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 13 матчей.
«Бостон» встретится с «Нью-Йорком», «Оклахома» примет «Голден Стэйт», «Финикс» – «Сакраменто».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 9 декабря, 04.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 9 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 9 декабря, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 04.30, «Frost Bank Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 9 декабря, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 06.00, «Delta Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Но они не торты в последнее время ,это правда.А может они силы экономят до плова,а потом включатся.Хочется надеяться.
А то ,что Леброн будет первым кто турнир новый выиграет это для кого то секрет?