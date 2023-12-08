НБА. «Бостон» встретится с «Нью-Йорком», «Оклахома» примет «Голден Стэйт», «Финикс» – «Сакраменто» и другие матчи

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В пятницу, 8 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 13 матчей.

«Бостон» встретится с «Нью-Йорком», «Оклахома» примет «Голден Стэйт», «Финикс» – «Сакраменто».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Торонто
Дата проведения
9 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Орландо – Детройт
Дата проведения
9 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Филадельфия – Атланта
Дата проведения
9 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Бруклин – Вашингтон
Дата проведения
9 декабря, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Бостон – Нью-Йорк
Дата проведения
9 декабря, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Майами – Кливленд
Дата проведения
9 декабря, 04.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Мемфис – Миннесота
Дата проведения
9 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Голден Стэйт
Дата проведения
9 декабря, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Чикаго
Дата проведения
9 декабря, 04.30, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Денвер – Хьюстон
Дата проведения
9 декабря, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Финикс – Сакраменто
Дата проведения
9 декабря, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Юта – Клипперс
Дата проведения
9 декабря, 06.00, «Delta Center»
Онлайн матча

Портленд – Даллас
Дата проведения
9 декабря, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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9 комментариев
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Ответ Рома Шторкин
Ну че,отвели душу вчера на ветке?Постебались над гсвшниками? Ну ,хорошо. Но они не торты в последнее время ,это правда.А может они силы экономят до плова,а потом включатся.Хочется надеяться. А то ,что Леброн будет первым кто турнир новый выиграет это для кого то секрет?
Не секрет, конечно. Дед - это синоним блата и коррупции всей НБА. Ну хоть сегодня игровой день будет честным и без лицезрения его наглой рожи
+1
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+1
Ну че,отвели душу вчера на ветке?Постебались над гсвшниками? Ну ,хорошо.
Но они не торты в последнее время ,это правда.А может они силы экономят до плова,а потом включатся.Хочется надеяться.
А то ,что Леброн будет первым кто турнир новый выиграет это для кого то секрет?
+1
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Пончик не пройдёт! За коллектив физрука Чонси! ⚫🔴
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Ответ vzi
Лучше бы Финикс—Сакраменто были в 6 утра. На Кешу посмотреть всегда весело.
Он и в 5 не будет играть..(
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Ответ vzi
Лучше бы Финикс—Сакраменто были в 6 утра. На Кешу посмотреть всегда весело.
Кеша старый, сдулся после рубки в ЛАЛ. Теперь 2 недели ждать придется
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