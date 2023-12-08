Черданцев получил ТЭФИ как спортивный ведущий и комментатор, опередив Губерниева. Программа «Катар 2022. Все на футбол» также выиграла награду

Теги телевидение Дмитрий Губерниев Георгий Черданцев ЧМ-2022 Матч ТВ Футбол

Георгий Черданцев стал обладателем телевизионной награды.

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» получил премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».

В тройке финалистов были также выпуск программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» от 19 февраля 2023 года и комментарий Губерниева в лыжном масс-старте на 50 километров на Олимпийских Играх в Пекине-2022.

Черданцев награжден за программу «Катар 2022. Все на футбол», которая также удостоилась награды в номинации «Программа о спорте», где соперничала с передачами «Небесная грация» и «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Губерниев о ТЭФИ: «В глубокой жопе пассажиры, плохо комментирующие футбол. Трушечкин – комментатор хороший, просто компания у него была полное говно»

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68 комментариев
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Два самых одиозных персонажа во всем спортивном медиа боролись за самую престижную награду российского ТВ. Впрочем, неудивительно, телевидение в России, в последнее время особенно, находится в паллиативном состоянии.
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ЗашквариЩе!!!
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Жора разлогинься.
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Очень сильный комментатор, настолько, что даже не готовится к матчам
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Жополиз опередил лизожопа!!!
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Аксиома Эскобара.
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Чердаку можно дать приз за худший комментарий год. И есть за что. Матч 1/2 ЛЧ Интер-Милан, где он назвал Стамбул- столицей Турции и не мог правильно сосчитать дробь.
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Кто-то смотрел эту программу?
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Жора столько лет вылизывал всё что можно своим начальникам и начальницам, чтобы, наконец, добраться до этой награды. И вот свершилось! Триумф бездаря.
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Лизун опередил Губашлепа.
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Я сразу в комменты.
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Фиолетово.
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А как же Здесь был Тимур?
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Позор российской журналистике!!!
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ТВ деградировало. Эрнст тому подтверждение.
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Такие времена. Они и в политике, они и в медиа. Поэтому принимайте и второе, раз согласны с первым. Грубо. Да! Может не согласны с двумя вариантами, но нас не особо спрашивают 🤷
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Майонез же его.... майонезом ☠ ядовитым поливать будет. Прощай, Жора!
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А вообще, если выбирать между Губерниев vs кто-то другой, то пусть все же кто-то другой.
Губерниев вызвает какое-то брезгливое отвращение и ничего больше.
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Профнепригодность на уровне...Что у победителя, что у голосовавших
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Черданцев - как зеркало спортивного ТВ...такого дна еще не достигали...
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Ваши вкусы очень специфичны ...
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Жора себе плюсов понаставил. Имеет право, таки заслужил. А хейтерам минусы.
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Пророчество Василия Уткина сбылось
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Ответ Максим Столбов
Тоже мне номинанты на премию, все приличные комментаторы уже уехали заграницу.
максим остался?
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Ответ Олег Васильев
Я сразу в комменты.
За мной будете, я с утра занимал!
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Ответ STAVRsSC
Жора столько лет вылизывал всё что можно своим начальникам и начальницам, чтобы, наконец, добраться до этой награды. И вот свершилось! Триумф бездаря.
"Триумф бездаря".
Рыбак рыбака видит издалека.
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"Черданцев получил ТЭФИ как спортивный ведущий и комментатор, опередив Губерниева".
Можно смело брать еще одну ипотеку.
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трансляция должна быть живой и Черданцев даёт перчика в эфирах...не все комментарии по теме, но это и нужно....
Жора годами к эфирам не готовится, на трансляциях серии а постоянно несёт ахинею, выдумывая всякое, может и такое непрофессиональное отношение объяснишь?
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Слезь уже с чердака
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