Георгий Черданцев стал обладателем телевизионной награды.

Ведущий и комментатор « » получил премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».

В тройке финалистов были также выпуск программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» от 19 февраля 2023 года и комментарий Губерниева в лыжном масс-старте на 50 километров на Олимпийских Играх в Пекине-2022.

Черданцев награжден за программу «Катар 2022. Все на футбол», которая также удостоилась награды в номинации «Программа о спорте», где соперничала с передачами «Небесная грация» и «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Губерниев о ТЭФИ: «В глубокой жопе пассажиры, плохо комментирующие футбол. Трушечкин – комментатор хороший, просто компания у него была полное говно»

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