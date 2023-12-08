Черданцев получил ТЭФИ как спортивный ведущий и комментатор, опередив Губерниева. Программа «Катар 2022. Все на футбол» также выиграла награду
Георгий Черданцев стал обладателем телевизионной награды.
Ведущий и комментатор «Матч ТВ» получил премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».
В тройке финалистов были также выпуск программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» от 19 февраля 2023 года и комментарий Губерниева в лыжном масс-старте на 50 километров на Олимпийских Играх в Пекине-2022.
Черданцев награжден за программу «Катар 2022. Все на футбол», которая также удостоилась награды в номинации «Программа о спорте», где соперничала с передачами «Небесная грация» и «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
Губерниев о ТЭФИ: «В глубокой жопе пассажиры, плохо комментирующие футбол. Трушечкин – комментатор хороший, просто компания у него была полное говно»
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Губерниев вызвает какое-то брезгливое отвращение и ничего больше.
Рыбак рыбака видит издалека.
Можно смело брать еще одну ипотеку.