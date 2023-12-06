«Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ, Месси – спортсмен года по версии Time, 8:7 в матче КХЛ, конфликт «МЮ» с журналистами, Ковальчук вернулся в «Спартак» и другие новости

1. «Арсенал» на 97-й минуте вырвал победу у «Лутона» (4:3) благодаря голу Деклана Райса и сохранил лидерство в АПЛ.

2. «МЮ» в зоне турбулентности: пишут, что группа игроков недовольна тактикой Эрика тен Хага и считает ее «кавалерийской», а тренер никого не критикует публично, так как некоторые плохо на это реагируют. Сам нидерландец данное сообщение опроверг, а клуб не допустил на пресс-конференцию 4 авторов инсайдов.

3. Американский журнал Time признал Лионеля Месси лучшим спортсменом 2023 года.

4. В КХЛ «Спартак» и «Динамо» сыграли 8:7 и стали первыми командами, забившими по 7 голов в одной игре чемпионата. Матч вошел в топ-3 самых результативных в истории лиги. «Автомобилист» прервал победную серию СКА из 11 матчей, выиграв по буллитам. «Металлург» проиграл ЦСКА.

Кстати, «Спартак» прямо во время игры с «Динамо» объявил о возвращении Ильи Ковальчука.

5. МОК не изменил рекомендации относительно участия россиян в международных соревнованиях, несмотря на отстранение ОКР, и призвал спортивные федерации не признавать результаты «политически мотивированных соревнований».

6. Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген пропустит 2-3 месяца – ему сделают операцию из-за болей в спине. Клуб хочет, чтобы он вернулся к 1/8 финала Лиги чемпионов.

7. «Зениту» интересен Велингтон, трансфер которого в ЦСКА сорвался в сентябре. Предложение сделают до конца года.

8. НХЛ. «Оттава» победила «Рейнджерс» (6:2), Владимир Тарасенко набрал 2+1 и прервал 13-матчевую серию без голов, у Артемия Панарина гол и передача при «минус 2» и 4 потерях. «Лос-Анджелес» с 2 передачами Владислава Гаврикова вырвал победу у «Коламбуса» (4:3 ОТ после 0:3) и повторил рекорд лиги по числу выигранных подряд матчей в гостях со старта сезона (10). Все результаты дня – здесь.

9. Игроки и тренеры «Спартака» чуть не подрались с соперниками из «Ахмата» в перерыве матча в Грозном. Конфликт в подтрибунке уладил президент грозненцев и председатель парламента Чечни Магомед Даудов, пишет Baza. В клубах спокойно прокомментировали этот инцидент.

10. НБА. Внутрисезонный турнир. «Милуоки» набрал 146 очков в матче с «Нью-Йорком» и вышел в полуфинал.

11. «ПСЖ» хочет продлить контракт с Килианом Мбаппе. У Аль-Хелайфи два аргумента – Олимпиада в Париже и возможность стать лучшим бомбардиром в истории Лиги 1.

12. Адвокат жертвы Дани Алвеса требует 12 лет тюрьмы для экс-игрока «Барсы». Футболист заплатил штраф, чтобы сократить срок наказания вдвое.

13. Потолок зарплат в НХЛ увеличится до 87,7 млн долларов, пишет ESPN. Сейчас он составляет 83,5 млн.

14. Луис Суарес близок к переходу в «Интер Майами» Лео Месси. Пишут, что сделку вскоре закроют, а контракт будет рассчитан на год.

15. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить поп-ММА и проверить участников на экстремизм.

16. В АПЛ случилась первая тренерская отставка сезона: «Шеффилд Юнайтед» уволил Хекингботтома и вернул Уайлдера после 0:5 от «Бернли».

17. Болельщик «Нанта» погиб в стычке с фанатами «Ниццы» – он получил два ножевых ранения в спину. Подозреваемый задержан, выяснилось, что он 4 раза привлекался к уголовной ответственности и сидел за торговлю наркотиками.

Цитаты дня.

Загитова о своей школе в Казани: «Я смогу популяризировать фигурное катание, передавать навыки детям, которые нуждаются в этом»

Николай Валуев: «США поглотят – это исторический процесс, вспомните Римскую империю. Удел развращенных народов – подчиняться и растворяться»

Черданцев о сериале «Слово пацана»: «Хорошее кино. Кто нашел там героизацию или романтизацию уличных банд – непонятно. Странно искать пропаганду в собственном прошлом»

Алексей Терещенко: «Хоккей – спорт номер один в России. Но у нас ничего не производят для него, приходится закупать на Западе»

Пирс Морган: «Все, что Роналду сказал об «МЮ» и тен Хаге, оказалось правдой. Как этого клоуна еще не уволили?»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!