«Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ, Месси – спортсмен года по версии Time, 8:7 в матче КХЛ, конфликт «МЮ» с журналистами, Ковальчук вернулся в «Спартак» и другие новости
1. «Арсенал» на 97-й минуте вырвал победу у «Лутона» (4:3) благодаря голу Деклана Райса и сохранил лидерство в АПЛ.
2. «МЮ» в зоне турбулентности: пишут, что группа игроков недовольна тактикой Эрика тен Хага и считает ее «кавалерийской», а тренер никого не критикует публично, так как некоторые плохо на это реагируют. Сам нидерландец данное сообщение опроверг, а клуб не допустил на пресс-конференцию 4 авторов инсайдов.
3. Американский журнал Time признал Лионеля Месси лучшим спортсменом 2023 года.
4. В КХЛ «Спартак» и «Динамо» сыграли 8:7 и стали первыми командами, забившими по 7 голов в одной игре чемпионата. Матч вошел в топ-3 самых результативных в истории лиги. «Автомобилист» прервал победную серию СКА из 11 матчей, выиграв по буллитам. «Металлург» проиграл ЦСКА.
Кстати, «Спартак» прямо во время игры с «Динамо» объявил о возвращении Ильи Ковальчука.
5. МОК не изменил рекомендации относительно участия россиян в международных соревнованиях, несмотря на отстранение ОКР, и призвал спортивные федерации не признавать результаты «политически мотивированных соревнований».
6. Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген пропустит 2-3 месяца – ему сделают операцию из-за болей в спине. Клуб хочет, чтобы он вернулся к 1/8 финала Лиги чемпионов.
7. «Зениту» интересен Велингтон, трансфер которого в ЦСКА сорвался в сентябре. Предложение сделают до конца года.
8. НХЛ. «Оттава» победила «Рейнджерс» (6:2), Владимир Тарасенко набрал 2+1 и прервал 13-матчевую серию без голов, у Артемия Панарина гол и передача при «минус 2» и 4 потерях. «Лос-Анджелес» с 2 передачами Владислава Гаврикова вырвал победу у «Коламбуса» (4:3 ОТ после 0:3) и повторил рекорд лиги по числу выигранных подряд матчей в гостях со старта сезона (10). Все результаты дня – здесь.
9. Игроки и тренеры «Спартака» чуть не подрались с соперниками из «Ахмата» в перерыве матча в Грозном. Конфликт в подтрибунке уладил президент грозненцев и председатель парламента Чечни Магомед Даудов, пишет Baza. В клубах спокойно прокомментировали этот инцидент.
10. НБА. Внутрисезонный турнир. «Милуоки» набрал 146 очков в матче с «Нью-Йорком» и вышел в полуфинал.
11. «ПСЖ» хочет продлить контракт с Килианом Мбаппе. У Аль-Хелайфи два аргумента – Олимпиада в Париже и возможность стать лучшим бомбардиром в истории Лиги 1.
12. Адвокат жертвы Дани Алвеса требует 12 лет тюрьмы для экс-игрока «Барсы». Футболист заплатил штраф, чтобы сократить срок наказания вдвое.
13. Потолок зарплат в НХЛ увеличится до 87,7 млн долларов, пишет ESPN. Сейчас он составляет 83,5 млн.
14. Луис Суарес близок к переходу в «Интер Майами» Лео Месси. Пишут, что сделку вскоре закроют, а контракт будет рассчитан на год.
15. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить поп-ММА и проверить участников на экстремизм.
16. В АПЛ случилась первая тренерская отставка сезона: «Шеффилд Юнайтед» уволил Хекингботтома и вернул Уайлдера после 0:5 от «Бернли».
17. Болельщик «Нанта» погиб в стычке с фанатами «Ниццы» – он получил два ножевых ранения в спину. Подозреваемый задержан, выяснилось, что он 4 раза привлекался к уголовной ответственности и сидел за торговлю наркотиками.
Цитаты дня.
Загитова о своей школе в Казани: «Я смогу популяризировать фигурное катание, передавать навыки детям, которые нуждаются в этом»
Николай Валуев: «США поглотят – это исторический процесс, вспомните Римскую империю. Удел развращенных народов – подчиняться и растворяться»
Черданцев о сериале «Слово пацана»: «Хорошее кино. Кто нашел там героизацию или романтизацию уличных банд – непонятно. Странно искать пропаганду в собственном прошлом»
Алексей Терещенко: «Хоккей – спорт номер один в России. Но у нас ничего не производят для него, приходится закупать на Западе»
Пирс Морган: «Все, что Роналду сказал об «МЮ» и тен Хаге, оказалось правдой. Как этого клоуна еще не уволили?»
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Музей - это история. И должен иллюстрировать прошлое полностью, а не только лишь счастливые или слащавые моменты.
Постоянно скандалы с ними: то эти люди угрожали, что ислам придёт в каждый дом, когда был скандал со строительством мечети на святом озере, то они же призывали евреев громить, в общем - это рассадник радикальных экстремистских течений, с которым давно надо что-то делать
Можно снять хорошее кино о пьянке-и бухать в стране будут уже с 12-13 лет, и никто не будет по этому поводу даже париться - ведь бухать это так весело.
А можно снять хорошее кино о бандюганах - и ребятня начнет трусить мелочь со слабых, скрывать всё от взрослых и уже в 14 сядет на малолетку.
Черданцев, вам действительно нравится такое "хорошее кино"?