«МЮ» не допустил на пресс-конференцию 4 авторов инсайдов о недовольстве игроков тен Хагом

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«МЮ» не допустил на пресс-конференцию авторов инсайдов о разладе в команде.

Как пишет Daily Mail, клуб не допустил на сегодняшнюю пресс-конференцию Эрика тен Хага журналиста Sky Sports Каве Солекола, журналиста Manchester Evening News Самьюэла Лакхерста, специализирующегося на новостях о «Ман Юнайтед», журналиста The Mirror Дэвида Макдоннела и Роба Доусона из ESPN.

Manchester Evening News утверждает, что это решение Эндрю Уорда, директора «Ман Юнайтед» по коммуникациям.

«Юнайтед» подтвердил, что «предпринял действия против нескольких медиа, но не за публикацию текстов, которые не нравятся клубу, а за то, что они сделали это, не связавшись с «МЮ» и не дав клубу возможность прокомментировать эти публикации, возразить им или внести необходимый контекст».

«Мы считаем, что это важные принципы, которые необходимо защищать. Надеемся, что это заново запустит нашу работу и изменит то, как мы работаем вместе», – сказали в клубе.

Пока неизвестно, распространяется ли запрет только на сегодняшнюю пресс-конференцию.

Вчера Солекол сообщил, что половина игроков «МЮ» не поддерживает тен Хага, а также заявил, что футболистам не нравится стиль игры, обилие бега на занятиях, жесткость тренера и ситуация с Джейдоном Санчо.

Manchester Evening News недавно писала, что несколько лидеров «МЮ» неприятно удивлены уровнем трансферов, осущественных тен Хагом. Речь шла о Расмусе Хейлунде, купленном за 72 млн фунтов, Мэйсоне Маунте, за которого заплатили 60 млн фунтов, и Антони, который перешел из «Аякса» за 82 млн фунтов. Газета также сообщала, что тен Хагу пришлось отказаться от фразы «он не следует правилам», которую он раньше часто употреблял в послематчевых интервью.

Несколько дней назад Макдоннел сообщил, что тен Хаг столкнулся с «бунтом» в «Манчестер Юнайтед», а некоторые игроки недовольны своим положением в команде.

Доусон писал, что группа игроков «МЮ» недовольна тактикой тен Хага и считает ее «кавалерийской». Кроме того, он сообщил, что тренер никого не критикует публично, так как некоторые плохо на это реагируют. 

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36 комментариев
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Ну значит 100% правду написали. На воре и шапка горит
+43
-15
+28
Что же это такое получается - настоящий мужик тен хаг испугался парочки неудобных вопросов и потребовал забанить неугодных? Хочет только заранее согласованные вопросы? А где же его легендарные титановые кохонес? Ой как стыдно, ой как неловко...
+21
-8
+13
Ответ Cristiano Ronaldo
Странно другое, его ненавидят болельщики, многие игроки (кроме нидерландского неликвида), акционеры, но при этом Глейзеры его не увольняют. Мне сложно объяснить подобное, при помощи здравого смысла!
Прям ненавидят?
+12
0
+12
Ответ Yerkebulan
Ну значит 100% правду написали. На воре и шапка горит
типо если приправить фразу поговоркой, то он 1000% становится верной?
+11
0
+11
Тема с игроками - "крайними" уже не прокатывают. Теперь "крайние" - журналисты.
Ок
+4
0
+4
Инсайдеры попали в офсайд🙈
+4
-2
+2
Не помню ни одного другого тренера мю, за кого бы так клуб впрягался
+3
-1
+2
Учитывая силу медиа на острове - МЮ очень рискует скатиться в еще больший негатив в прессе... хотя казалось бы...
+2
0
+2
А как же лучший тренер современности, превосходный тактик и прочее что про него говорили на спортсе?
+4
-2
+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Странно другое, его ненавидят болельщики, многие игроки (кроме нидерландского неликвида), акционеры, но при этом Глейзеры его не увольняют. Мне сложно объяснить подобное, при помощи здравого смысла!
Я думаю, если болельщики его ненавидели бы, то уже были бы плакаты на трибунах, ленты на самолетах и т.п. Или его ненавидят болельщики Роналду?
+2
0
+2
Цензура
+5
-4
+1
Ответ Алексей Ненахов
С Володи из Кремля пример берут )
Приплел? Получилось? Ты наверняка доволен собой
+7
-6
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Странно другое, его ненавидят болельщики, многие игроки (кроме нидерландского неликвида), акционеры, но при этом Глейзеры его не увольняют. Мне сложно объяснить подобное, при помощи здравого смысла!
кстати большая часть фанатов с острова как раз таки поддерживают тен хага. соц сети это доказывают. поголовно все обвиняют пешеходов в недостаточной самоотдаче на поле
+1
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Ответ Yerkebulan
Ну значит 100% правду написали. На воре и шапка горит
за дезинфу и провакацию могли тоже не пустить.
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0
+1
Ответ Данил Луговский
Приплел? Получилось? Ты наверняка доволен собой
Да мне по барабану друг )
+3
-2
+1
Ответ Алексей Ненахов
Да мне по барабану друг )
Заметно.
+1
-1
0
Ответ Алексей Ненахов
Да мне по барабану друг )
Желудь уже выдали, вот и по барабану.
0
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Ответ Данил Луговский
Приплел? Получилось? Ты наверняка доволен собой
Ты не понимаешь это другое.
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Ответ ApXuMaHqPuT
Инсайдеры попали в офсайд🙈
https://youtu.be/ObpcGNCU944?feature=shared
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Ответ Captain Jack Harkness
Напоминает одного лидера одной очень большой страны. Там тоже на прямой связи только удобные вопросы задают.
Но вообще-то на пресс-конференциях дают и западным изданиям слово. Понятно, что голимым Голосу америки или Свободе никто не даст, но это было бы уж слишком - в Белом доме тоже Царьград не представлен.
+3
-3
0
Ответ Today I feel Qatari
Что же это такое получается - настоящий мужик тен хаг испугался парочки неудобных вопросов и потребовал забанить неугодных? Хочет только заранее согласованные вопросы? А где же его легендарные титановые кохонес? Ой как стыдно, ой как неловко...
Вроде ясно написано, кто инициатор. Зачем додумывать?
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Чтоб лысище не пришлось нелепые отмазы лепить в случае неудобных вопросов, хотя он и сам справляется, закапывая себя даже на обычных вопросах
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Эне удивлюсь, если теперь за этот бан журналистов эти издания начнут информационную войну против МЮ. Тогда только про это Спортс и будет писать. Благо, что материала хватит.
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МЮ продолжает себя закапывать!
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вот он мир "свободной журналистики"
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Это надо было сделать еще во время сливов по Гринвуду и выгнать из клуба тех, кто сливал инфу.
Я еще тогда сказал, что весь сезон будет слит и команда развалится из-за ситуации с Гринвудом, когда весь менеджмент и некоторые лидеры типа Бруну были за его возвращение, а после сливов в прессу руководство пошло на попятную. Сейчас повторилась бомбежка в СМИ немного по другой уже давней линии, как было при увольнении каждого предыдущего тренера после САФа. И это надо жестко пресекать.
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вот так же надо и с нашими журиками поступать, которые при каждом удобном пытаются топить такие клубы как Краснодар и выпячивать Спартак с Зенитом где не надо.
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Правление Тен Хага войдёт в историю как тоталитарный строй, а всех, кто не согласен, открепят от основы.
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