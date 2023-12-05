«МЮ» не допустил на пресс-конференцию 4 авторов инсайдов о недовольстве игроков тен Хагом

«МЮ» не допустил на пресс-конференцию авторов инсайдов о разладе в команде.

Как пишет Daily Mail, клуб не допустил на сегодняшнюю пресс-конференцию журналиста Sky Sports Каве Солекола, журналиста Manchester Evening News Самьюэла Лакхерста, специализирующегося на новостях о « », журналиста The Mirror Дэвида Макдоннела и Роба Доусона из ESPN.

Manchester Evening News утверждает, что это решение Эндрю Уорда, директора «Ман Юнайтед» по коммуникациям.

«Юнайтед» подтвердил, что «предпринял действия против нескольких медиа, но не за публикацию текстов, которые не нравятся клубу, а за то, что они сделали это, не связавшись с «МЮ» и не дав клубу возможность прокомментировать эти публикации, возразить им или внести необходимый контекст».

«Мы считаем, что это важные принципы, которые необходимо защищать. Надеемся, что это заново запустит нашу работу и изменит то, как мы работаем вместе», – сказали в клубе.

Пока неизвестно, распространяется ли запрет только на сегодняшнюю пресс-конференцию.

Вчера Солекол сообщил, что половина игроков «МЮ» не поддерживает тен Хага, а также заявил, что футболистам не нравится стиль игры, обилие бега на занятиях, жесткость тренера и ситуация с Джейдоном Санчо.

Manchester Evening News недавно писала, что несколько лидеров «МЮ» неприятно удивлены уровнем трансферов, осущественных тен Хагом. Речь шла о Расмусе Хейлунде, купленном за 72 млн фунтов, Мэйсоне Маунте, за которого заплатили 60 млн фунтов, и Антони, который перешел из «Аякса» за 82 млн фунтов. Газета также сообщала, что тен Хагу пришлось отказаться от фразы «он не следует правилам», которую он раньше часто употреблял в послематчевых интервью.

Несколько дней назад Макдоннел сообщил, что тен Хаг столкнулся с «бунтом» в «Манчестер Юнайтед», а некоторые игроки недовольны своим положением в команде.

Доусон писал, что группа игроков «МЮ» недовольна тактикой тен Хага и считает ее «кавалерийской». Кроме того, он сообщил, что тренер никого не критикует публично, так как некоторые плохо на это реагируют.

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