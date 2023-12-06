Тарасенко набрал 2+1 с «Рейнджерс», прервав серию из 13 матчей без голов. У него 17 очков в 20 играх
Владимир Тарасенко набрал 2+1 с «Рейнджерс», прервав серию из 13 игр без голов.
Форвард «Оттавы» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (6:2).
В активе россиянина стало 17 (5+12) очков в 20 играх сезона при полезности «+9».
Сегодня Тарасенко (19:15, 2:51 – в большинстве, «+3») отметился 3 бросками в створ и 2 блоками.
Вторую шайбу он забросил в пустые ворота. В тройку звезд также вошли Брэди Ткачак с дублем и Клод Жиру с 1+1.