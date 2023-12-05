Николай Валуев: «США поглотят – это исторический процесс, вспомните Римскую империю. Удел развращенных народов – подчиняться и растворяться»
Николай Валуев заявил, что США ждет поглощение.
«Это исторический процесс. Вспомним Римскую империю, и все встанет на места. Дана Уайт прав, когда говорит, что американцы стали мягкими.
Их поглотят. Они до сих пор держатся, потому что на острове. Удел развращенных народов – подчиняться и растворяться. Кстати, их правители ничего не теряют.
Правда, россиянам в массе своей Америка абсолютно по бую», – сказал бывший чемпион мира по боксу, а теперь депутат Госдумы Николай Валуев.
Уайт привел Хабиба в пример американцам: «Его команда смогла бы захватить США, а наше молодое поколение – кучка ссыкунов»
«Кебаб ничего не сделает». Диаз отреагировал на слова Уайта о том, что Хабиб может захватить США
Вообще Валуев молодец,раньше вышибалой был,на стрелки с авторитетами ездил. Сам под авторитетом ходил. А, теперь в думе заседает. Карьера прямо 🔥. Может ,даже президентом станет,умные слова уже научился в предложения складывать.
Сомневаюсь очень сильно, что его кто-нибудь знал вообще, проведя он всю боксерскую карьеру в России
Позволяют погружаться в исторические процессы, философствовать как Манилов.
Бгг, держатся? А им что-то угрожает? А если бы они были в Европе или Азии им бы что-то угрожало? Кто-то напал бы на них и поглотил?)))
Там Ким пару лет назад угрожал начать войну с США, Трамп приехал в ООН и сказал, что Северной Кореи конец.
Что сделал Ким? В тот же день отправил своих послов искать Трампа и просить о переговорах.
Дураков в мире не так много, Коля)