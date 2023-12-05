Николай Валуев: «США поглотят – это исторический процесс, вспомните Римскую империю. Удел развращенных народов – подчиняться и растворяться»

Теги Николай Валуев UFC Государственная дума Дана Уайт MMA Политика бокс Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев заявил, что США ждет поглощение.

«Это исторический процесс. Вспомним Римскую империю, и все встанет на места. Дана Уайт прав, когда говорит, что американцы стали мягкими.

Их поглотят. Они до сих пор держатся, потому что на острове. Удел развращенных народов – подчиняться и растворяться. Кстати, их правители ничего не теряют.

Правда, россиянам в массе своей Америка абсолютно по бую», – сказал бывший чемпион мира по боксу, а теперь депутат Госдумы Николай Валуев.

Уайт привел Хабиба в пример американцам: «Его команда смогла бы захватить США, а наше молодое поколение – кучка ссыкунов»

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78 комментариев
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Америка это Империя на острове. А россиянам, которым Америка построила всю промышленность и дала кучу технологий она по бую.👍🏻
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На острове? На каком острове? Мы,получается тоже на острове. Вообще слово материк ,;нужно убрать из лексикона,как устаревшее. Просто большой остров и маленький остров.
Вообще Валуев молодец,раньше вышибалой был,на стрелки с авторитетами ездил. Сам под авторитетом ходил. А, теперь в думе заседает. Карьера прямо 🔥. Может ,даже президентом станет,умные слова уже научился в предложения складывать.
+52
-4
+48
Кто поглотит?!!! Римская империя пала из-за внутренних разногласий. Можно сказать, сама себя поглотила. А в США до сих пор стандартно 2 партии, равнозначные и с конкуренцией!!! Для Коли это невидаль.
+47
-5
+42
Америка настолько по бую, что в инфополе её больше, чем самой России. "Я гналась за вами, чтобы сказать вам, насколько вы мне безразличны."
+43
-4
+39
Ну если такой интеллектуал-историк как Валуев предсказывает развал США...пора менять рубли на доллары.
+32
-1
+31
Так то Москва трети Рим, Николка
+22
-1
+21
Ответ GaasJT
Кто поглотит?!!! Римская империя пала из-за внутренних разногласий. Можно сказать, сама себя поглотила. А в США до сих пор стандартно 2 партии, равнозначные и с конкуренцией!!! Для Коли это невидаль.
Путин видимо поглотит, сразу после Авдеевки🤣
+21
0
+21
америка на острове, А Россия тогда на полуострове, получается...
+21
-1
+20
Все империи разваливаются рано или поздно. Российская как минимум 2 раза развалилась уже. Об этом бы подумать Николаю.
+20
-4
+16
Удары в голову всегда аукаются...
+17
-1
+16
Ответ Rollan Qerey Qazaqstan
На острове? На каком острове? Мы,получается тоже на острове. Вообще слово материк ,;нужно убрать из лексикона,как устаревшее. Просто большой остров и маленький остров. Вообще Валуев молодец,раньше вышибалой был,на стрелки с авторитетами ездил. Сам под авторитетом ходил. А, теперь в думе заседает. Карьера прямо 🔥. Может ,даже президентом станет,умные слова уже научился в предложения складывать.
удивляюсь тем,кто постоянно за него заступается со словами "на самом деле он умный и начитанный"
+15
-1
+14
– Вы стоите на самой низшей ступени развития...– вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить… А в то же время вы наглотались зубного порошку…
+12
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+12
Мне уже 40 лет. И сколько себя помню, все время слышал от отечественных экспертов по тв, радио, в газетах, сейчас в интернете, предсказания о том, как неизбежно развалится США, как лопнет экономический пузырь США, какой у США госдолг, что доллар - ничем не подкрепленная бумажка и далее по списку. За это время успел развалиться СССР, российская экономика пережила несколько масштабных кризисов и дефолтов, а США все никак не разваливаются. И доллар не лопается...
+11
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+11
Лет 30 уже 🤡 несут эту #уету про загнивающий Запад и про то, что скоро кирдык Америке...
+12
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Если уж проводить параллели исторические, то поглотили как раз Византию, то бишь Восточную Римскую Империю, колыбель православия, к которой мы относимся с большим пиететом.
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Рим продержался более 500 лет, значит у США ещё два с половиной века)
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Ответ Rollan Qerey Qazaqstan
На острове? На каком острове? Мы,получается тоже на острове. Вообще слово материк ,;нужно убрать из лексикона,как устаревшее. Просто большой остров и маленький остров. Вообще Валуев молодец,раньше вышибалой был,на стрелки с авторитетами ездил. Сам под авторитетом ходил. А, теперь в думе заседает. Карьера прямо 🔥. Может ,даже президентом станет,умные слова уже научился в предложения складывать.
На стрелки он ездил только с дедами вахтерами
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...а ещё я в неё ем!)
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Так же как граждане России по бую правительству России
+7
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Пока видно только медленное поглощение нас к сожалению...был великий и могучий СССР, теперь остался осколок, который Китаю теперь уже Европа сожрать не помешает, причем мы сами им в пасть полезли.
+7
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+6
Америка настолько по бую, что почти в каждом интервью надо рассказывать, что скоро ей кирдык
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Вымогатель Коля-кувалда философствует, какая прелесть.
+7
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Сколько живу, слышу что Америке кранты.
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Мысли Ввлуева поглотят логику.
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Тот случай, когда внешность человека идеально соответствует качеству и характеру его интеллекта. Даже созвучные линии партии тезисы можно озвучивать более менее в разумной форме. Но отрицательный отбор давно сделал свое дело.
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Ответ Юрий Мордвинов
америка на острове, А Россия тогда на полуострове, получается...
Это он про Гавайи
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А Коля, кстати, шикарно подходит на роль варвара в шкуре и с дубиной, разрушающего мраморные статуи в какой-нибудь театральной постановке
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комментарии от авторитетного историка
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Ответ Игорь Новиков
Все империи разваливаются рано или поздно. Российская как минимум 2 раза развалилась уже. Об этом бы подумать Николаю.
Такие,как он-служат любой власти)
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Ответ Рахим Фунтик Стерлинг
Так то Москва трети Рим, Николка
До Николая не дойдет, что сам живет в империи периода распада.
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Кроме глубоких познаний в истории, Валуев совершил огромный прорыв в географии, как оказалось, Америка это остров, тем самым развеяв в пыль заблуждения учёных, столько столетий наивно считавших Америку материком
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Николай Шариков.
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Да, и доллар скукоживается.
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Боксеров учат особой географии? Что у них называется островом?
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«Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе»
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Сильно на ринге по башке набили
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Интересно, он после 30 узнал про Римскую империю, или все-таки раньше?
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Ответ Даник Муша
Ну если такой интеллектуал-историк как Валуев предсказывает развал США...пора менять рубли на доллары.
До марта можно подождать.
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Похоже на данный момент уровень Николая это "Спокойной ночи, малыши".
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Коля-кувалда - идеальный депутат для нашего времени. Говорящая голова, где-то услышал сравнение США и Римской империи и повторил, не задумываясь.
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Философ :)
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Холуев как новый историк, да ещё и географ ))). Северная Америка - уже остров, что дальше?
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Ответ Артём Сергеев
удивляюсь тем,кто постоянно за него заступается со словами "на самом деле он умный и начитанный"
для самца бабуина
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Кстати сам Коля кувалда заработал свою популярность выступая как раз на потеху «развращенному» Западу.
Сомневаюсь очень сильно, что его кто-нибудь знал вообще, проведя он всю боксерскую карьеру в России
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когда то всех рано или поздно поглатят.. Китайцы.)
+4
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На каком острове, Коленька?
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Хороши дары Америки Южной.
Позволяют погружаться в исторические процессы, философствовать как Манилов.
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«Они до сих пор держатся, потому что на острове»

Бгг, держатся? А им что-то угрожает? А если бы они были в Европе или Азии им бы что-то угрожало? Кто-то напал бы на них и поглотил?)))
Там Ким пару лет назад угрожал начать войну с США, Трамп приехал в ООН и сказал, что Северной Кореи конец.
Что сделал Ким? В тот же день отправил своих послов искать Трампа и просить о переговорах.
Дураков в мире не так много, Коля)
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Ответ Игорь Новиков
Все империи разваливаются рано или поздно. Российская как минимум 2 раза развалилась уже. Об этом бы подумать Николаю.
Видимо, Валуев так рассуждает: раз Николай Второй не думал об этом, что же ему, боксеру, об этом думать?
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Ответ Артём Сергеев
удивляюсь тем,кто постоянно за него заступается со словами "на самом деле он умный и начитанный"
Это его школьный классный руководитель который тоже сдавал деньги на ремонт школы.
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