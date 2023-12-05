Николай Валуев: «США поглотят – это исторический процесс, вспомните Римскую империю. Удел развращенных народов – подчиняться и растворяться»

Николай Валуев заявил, что США ждет поглощение.

«Это исторический процесс. Вспомним Римскую империю, и все встанет на места. прав, когда говорит, что американцы стали мягкими.

Их поглотят. Они до сих пор держатся, потому что на острове. Удел развращенных народов – подчиняться и растворяться. Кстати, их правители ничего не теряют.

Правда, россиянам в массе своей Америка абсолютно по бую», – сказал бывший чемпион мира по боксу, а теперь депутат Госдумы .

Уайт привел Хабиба в пример американцам: «Его команда смогла бы захватить США, а наше молодое поколение – кучка ссыкунов»

«Кебаб ничего не сделает». Диаз отреагировал на слова Уайта о том, что Хабиб может захватить США