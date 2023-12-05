Гендиректор «Ахмата» о конфликте со «Спартаком» в перерыве: «Ребята эмоционально поговорили, завели друг друга. Никаких драк не происходило»

Ахмед Айдамиров прокомментировал перепалку представителей «Ахмата» и «Спартака».

Ранее появилась информация о том, что футболисты и тренеры « » едва не подрались с игроками и персоналом «Ахмата» в перерыве матча (1:2) Мир .

«Никаких драк и конфликтов там не происходило. Ребята просто поговорили, и все.

Футболисты эмоционально поговорили, завели друг друга на второй тайм и пошли в раздевалки.

Ничего более там не было», – сказал генеральный директор « » Ахмед Айдамиров.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!