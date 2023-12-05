Гендиректор «Ахмата» о конфликте со «Спартаком» в перерыве: «Ребята эмоционально поговорили, завели друг друга. Никаких драк не происходило»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Ахмед Айдамиров Спорт-Экспресс Футбол

Ахмед Айдамиров прокомментировал перепалку представителей «Ахмата» и «Спартака».

Ранее появилась информация о том, что футболисты и тренеры «Спартака» едва не подрались с игроками и персоналом «Ахмата» в перерыве матча (1:2) Мир РПЛ.

«Никаких драк и конфликтов там не происходило. Ребята просто поговорили, и все.

Футболисты эмоционально поговорили, завели друг друга на второй тайм и пошли в раздевалки.

Ничего более там не было», – сказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

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3 комментария
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А помните как болел Спартака полк Кадырова тоже поговорили в подтрибунном
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"наш скот Бериша вел себя порядочно"-добавил Айдамиров
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Ответ T622222
А помните как болел Спартака полк Кадырова тоже поговорили в подтрибунном
эмоционально поговорили, завели друг друга
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