Болельщик «Нанта» погиб в стычке с фанатами «Ниццы» – он получил два ножевых ранения в спину. Подозреваемый 4 раза привлекался к уголовной ответственности и сидел за торговлю наркотиками

Болельщик «Нанта» скончался после столкновений с фанатами «Ниццы».

«Нант» принимал «Ниццу» в 14-м туре Лиги 1. Матч закончился победой хозяев со счетом 1:0.

Перед игрой группа болельщиков «канареек» напала на колонну автомобилей, в которых находились фанаты гостей. В ходе столкновений 31-летний мужчина, болельщик «Нанта», получил два ножевых ранения в спину. Потерпевший скончался на месте.

Полиция арестовала подозреваемого – им оказался 35-летний мужчина, который ранее 4 раза привлекался к уголовной ответственности. В частности, он отбывал тюремный срок за торговлю наркотиками. В настоящее время он находится под стражей.

Кроме того, открыто и уголовное дело в отношении фанатов «Нанта» – по статьям о «насилии при отягчающих обстоятельствах» и «порче имущества».

«Я потребовал начать расследование актов преднамеренного насилия при отягчающих обстоятельствах, которые, вероятно, были совершены фанатами «Нанта» в отношении колонны транспортных средств, перевозивших болельщиков «Ниццы».

Расследование должно установить обстоятельства, при которых была атакована эта колонна, учитывая, что число болельщиков «Нанта» было значительным, и эта цифра сильно варьируется в зависимости от показаний», – сообщил прокурор Нанта Рено Годель.

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