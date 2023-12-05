Болельщик «Нанта» погиб в стычке с фанатами «Ниццы» – он получил два ножевых ранения в спину. Подозреваемый 4 раза привлекался к уголовной ответственности и сидел за торговлю наркотиками

Теги Ницца Нант лига 1 Франция происшествия болельщики Футбол

Болельщик «Нанта» скончался после столкновений с фанатами «Ниццы».

«Нант» принимал «Ниццу» в 14-м туре Лиги 1. Матч закончился победой хозяев со счетом 1:0.

Перед игрой группа болельщиков «канареек» напала на колонну автомобилей, в которых находились фанаты гостей. В ходе столкновений 31-летний мужчина, болельщик «Нанта», получил два ножевых ранения в спину. Потерпевший скончался на месте. 

Полиция арестовала подозреваемого – им оказался 35-летний мужчина, который ранее 4 раза привлекался к уголовной ответственности. В частности, он отбывал тюремный срок за торговлю наркотиками. В настоящее время он находится под стражей. 

Кроме того, открыто и уголовное дело в отношении фанатов «Нанта» – по статьям о «насилии при отягчающих обстоятельствах» и «порче имущества». 

«Я потребовал начать расследование актов преднамеренного насилия при отягчающих обстоятельствах, которые, вероятно, были совершены фанатами «Нанта» в отношении колонны транспортных средств, перевозивших болельщиков «Ниццы». 

Расследование должно установить обстоятельства, при которых была атакована эта колонна, учитывая, что число болельщиков «Нанта» было значительным, и эта цифра сильно варьируется в зависимости от показаний», – сообщил прокурор Нанта Рено Годель.

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6 комментариев
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Неужели Промес????
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По-любому какой-нибудь гасконец схлестнулся с провансальцем . Ох уж эти французы! Как что , так сразу за ножи !
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А у нас Фан АйДи и такого нет
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Ответ T622222
Нож в спину это отличительная особенность фанатов Европы. У нас кстати были конечно аргументы в руках, но ножи точно редкость. Вот вам и цивилизация
откажись от аргументов , ты умный парень, не превращайся в дерььмо, послушай умных советов , хардкор отказался от них уже давно!
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