МОК призвал спортивные федерации не признавать результаты «политически мотивированных соревнований»
В МОК призвали не признавать результаты, показанные на «политически мотивированных соревнованиях».
Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте Международного олимпийского комитета по итогам Олимпийского саммита в Швейцарии.
«Ассоциация международных федераций летних видов спорта и Ассоциация международных федераций зимних видов спорта подтвердили свои рекомендации международным федерациям не принимать участия в политически мотивированных спортивных мероприятиях.
Они подтвердили, что каждая федерация должна отказаться от рассмотрения вопроса о включении подобных мероприятий в свой международный спортивный календарь и не должна признавать результаты, достигнутые спортсменами на этих соревнованиях», – говорится в релизе.
В 2022 году МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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> Вы не понимаете, это другое...
Откатить бы сейчас все в год эдак в 1988-й, когда спортсмены просто бегали и прыгали... нет, там разумеется, тоже была куча подводных камней, но хотя бы без подобного отвратительного лицемерия и бреда.