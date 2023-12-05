МОК призвал спортивные федерации не признавать результаты «политически мотивированных соревнований»

Теги МОК Игры БРИКС Игры дружбы Легкая атлетика

В МОК призвали не признавать результаты, показанные на «политически мотивированных соревнованиях».

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте Международного олимпийского комитета по итогам Олимпийского саммита в Швейцарии. 

«Ассоциация международных федераций летних видов спорта и Ассоциация международных федераций зимних видов спорта подтвердили свои рекомендации международным федерациям не принимать участия в политически мотивированных спортивных мероприятиях.

Они подтвердили, что каждая федерация должна отказаться от рассмотрения вопроса о включении подобных мероприятий в свой международный спортивный календарь и не должна признавать результаты, достигнутые спортсменами на этих соревнованиях», – говорится в релизе.

В 2022 году МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине. 

В 2024 году Россия проведет Всемирные Игры дружбы, Игры стран БРИКС и Игры будущего. 

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12 комментариев
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То есть участие в Олимпиаде? Это же самое политически мотивированное соревнование!
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Это мрак.
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Т.е. мок выступил против самого себя что ли?)
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> Подождите, как так, вы же сами принимаете политически мотивированные решения?!
> Вы не понимаете, это другое...
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Ахаха,порвались
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Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Молчите. И не забывайте надувать щеки.
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Ну не признавайте. От этого особо хуже никому не станет.
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У мок нет права к чему-то призывать после того как они нарушили олимпийскую хартию. Надеюсь Игры Дружбы и Игры БРИКС пройдут на самом высоком уровне.
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МОК решил себе в ногу выстрелить, чтоль?)
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Все это уже даже не смешно. С политически мотивированными соревнованиями, терапевтическими исключениями и прочей ерундой.

Откатить бы сейчас все в год эдак в 1988-й, когда спортсмены просто бегали и прыгали... нет, там разумеется, тоже была куча подводных камней, но хотя бы без подобного отвратительного лицемерия и бреда.
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Шок-контент! МОК призвал не признавать Олимпиаду.
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Я никак понять не могу, ну отстранили вы уже российских спортсменов, они и так на ОИ и другие соревнования многие не допущены, с чего так все перевозбудились то с этих Игр Дружбы и БРИКС, тем более нам тут местные либералы вещают, что это никому ненужные и неинтересные соревнования, и никто на них не приедет, а МОК на них плевать
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