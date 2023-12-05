МОК призвал спортивные федерации не признавать результаты «политически мотивированных соревнований»

В МОК призвали не признавать результаты, показанные на «политически мотивированных соревнованиях».

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте Международного олимпийского комитета по итогам Олимпийского саммита в Швейцарии.

«Ассоциация международных федераций летних видов спорта и Ассоциация международных федераций зимних видов спорта подтвердили свои рекомендации международным федерациям не принимать участия в политически мотивированных спортивных мероприятиях.

Они подтвердили, что каждая федерация должна отказаться от рассмотрения вопроса о включении подобных мероприятий в свой международный спортивный календарь и не должна признавать результаты, достигнутые спортсменами на этих соревнованиях», – говорится в релизе.

В 2022 году МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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