Прервалась победная серия СКА из 11 матчей – проиграли «Автомобилисту» по буллитам
«Автомобилист» прервал победную серию СКА.
Команда тренера Николая Заварухина одержала победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против клуба из Санкт-Петербурга (3:2 Б).
Таким образом, «Автомобилист» прервал победную серию СКА, которая продлилась 11 игр.
Клуб из Екатеринбурга занимает седьмое место в таблице Востока, имея в активе 44 балла в 40 играх КХЛ.
СКА находится на четвертой позиции на Западе, набрав 49 очков в 38 матчах.
Прям проклятие какое то))