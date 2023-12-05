Прервалась победная серия СКА из 11 матчей – проиграли «Автомобилисту» по буллитам

Теги СКА Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

«Автомобилист» прервал победную серию СКА.

Команда тренера Николая Заварухина одержала победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против клуба из Санкт-Петербурга (3:2 Б).

Таким образом, «Автомобилист» прервал победную серию СКА, которая продлилась 11 игр.

Клуб из Екатеринбурга занимает седьмое место в таблице Востока, имея в активе 44 балла в 40 играх КХЛ.

СКА находится на четвертой позиции на Западе, набрав 49 очков в 38 матчах.

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18 комментариев
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Авто хорошо поехала, но дважды в дороге что-то ломалось, но пройдя ТО, успешно доехала!😀
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спасибо большое. Екатеринбург
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Красотааа, Красотищеее!!!!!
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Ну уважили молодцы Екатеринбуржцы 🤝
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свердловск бился прям за всю страну. молодцы!
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Какой же бальзам на душу поверьте Автомобилисты от вашей победы сегодня , а Галкину вообще респект -красавец по игре в воротах !
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Выехали за счёт работоспособности нижних звеньев,игры лидеров,на которую и делается ставка в плане результативной игры,по прежнему нет.Первый период был неплох,второй - очень даже неплох,а вот в третьем несколько подсели Главное,не проиграли,и то вперёд.
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Соседи с победой!!! Молодцы✋👋
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Джага Джага!
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давайте уже йосю выпускайте. достопочтенная публика ждéт.
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С победой!!! Только Зборовский опять косячит🤦
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сломали систему
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Ответ PRICE
Омск 11 подряд, ММг 11, СКА 11 Прям проклятие какое то))
А не 10 Омск ?
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Ответ PRICE
Омск 11 подряд, ММг 11, СКА 11 Прям проклятие какое то))
Красивое число просто) поэтому следующую проигрывают.
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Что выиграли у такого соперника, молодцы. Временами смотрелись очень неплохо, особенно во втором периоде, когда встречали соперника в их зоне, не давали раскатиться. Так бы всегда играли. Нижние звенья очень неплохо смотрелимь. В меньшинстве сыграли отлично, особо благодаря Галкину. Но были необязательные удаления, второе от Зборовского просто глупое, шайба была уже далеко от ворот, а он начал клюшкой размахивать на пятаке. Удачи команде!
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Омск 11 подряд, ММг 11, СКА 11
Прям проклятие какое то))
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С победой!!! Но нет игры…Как и не было до того. Продолжаем верить и надеяться на перемены.
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