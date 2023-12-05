Прервалась победная серия СКА из 11 матчей – проиграли «Автомобилисту» по буллитам

«Автомобилист» прервал победную серию СКА.

Команда тренера одержала победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против клуба из Санкт-Петербурга (3:2 Б).

Таким образом, « » прервал победную серию СКА, которая продлилась 11 игр.

Клуб из Екатеринбурга занимает седьмое место в таблице Востока, имея в активе 44 балла в 40 играх КХЛ.

находится на четвертой позиции на Западе, набрав 49 очков в 38 матчах.