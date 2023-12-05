Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить поп-ММА и проверить участников на экстремизм

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить поп-ММА.

«Надо запретить такое глупое и социально опасное явление как поп-ММА. Это радикальная форма ММА, в основе которой лежат провокация, агрессия и мат. Нужно полностью заблокировать подобные проекты, контент, который является керосином деструктивного поведения у молодежи. Проверить их основателей и участников на экстремизм, провести комплексную проверку со стороны ФНС.

Что это за такое шоу, спорт или еще-что. Со своей стороны обращусь на имя Даниила Егорова, главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и главы МВД Владимира Колокольцева», – заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

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