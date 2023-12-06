«Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ. «Ливерпуль» отстает на 5 очков при матче в запасе, «Ман Сити» – на 6
«Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ.
Команда тренера Микеля Артеты обыграла «Лутон» в 15-м туре чемпионата Англии – 4:3.
После 15 проведенных матчей «канониры» набрали 36 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Они опережают «Ливерпуль» на 5 баллов, «Манчестер Сити» – на 6, «Астон Виллу» – на 7, «Тоттенхэм» – на 9. Эти клубы провели на одну игру меньше.
Следующий матч в рамках АПЛ «Арсенал» проведет 9 декабря – против «Астон Виллы».
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Всех болельщиков Арсенала с победой!! Лутон - снимаю шляпу, молодцы.
Других причин его недостояния на рамке не вижу.
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Плюс у Арсенала будет на день больше отдыха. Должны затащить, соперник удобный.
Пару угловых, пару ударов, спасибо Райе за подарки.
Куда еще больше? Автобус и так забил больше нужного.
Каждый матч - отдельная миссия. Посоны, гоу вскрывать высокую оборону Эмери в субботу🤙💪