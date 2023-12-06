«Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ. «Ливерпуль» отстает на 5 очков при матче в запасе, «Ман Сити» – на 6

«Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ.

Команда тренера Микеля Артеты обыграла «Лутон» в 15-м туре чемпионата Англии – 4:3.

После 15 проведенных матчей «канониры» набрали 36 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Они опережают « » на 5 баллов, « » – на 6, « » – на 7, « » – на 9. Эти клубы провели на одну игру меньше.

Следующий матч в рамках «Арсенал» проведет 9 декабря – против «Астон Виллы».

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