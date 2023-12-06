«Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ. «Ливерпуль» отстает на 5 очков при матче в запасе, «Ман Сити» – на 6

Теги Ливерпуль Микель Артета Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

«Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ.

Команда тренера Микеля Артеты обыграла «Лутон» в 15-м туре чемпионата Англии – 4:3. 

После 15 проведенных матчей «канониры» набрали 36 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Они опережают «Ливерпуль» на 5 баллов, «Манчестер Сити» – на 6, «Астон Виллу» – на 7, «Тоттенхэм» – на 9. Эти клубы провели на одну игру меньше. 

Следующий матч в рамках АПЛ «Арсенал» проведет 9 декабря – против «Астон Виллы». 

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28 комментариев
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Сохранил лидерство, но не наши нервы
+35
-1
+34
Спасибо Арсеналу за зрелищный матч, до последней секунды не ложился спать! :))

Всех болельщиков Арсенала с победой!! Лутон - снимаю шляпу, молодцы.
+15
-2
+13
Повезло, спасибо Райсу. Но как же он хорош, никто и не вспоминает сколько за него заплатили - потому что пока отрабатывает каждый пенни. Продолжай в том же духе, Деклан
+12
-1
+11
Хейтери Арсенала сегодя +6 добавлено гол на 96:16 аааааваа судя ташит Арсенал хахааххха
+11
-5
+6
в таких играх и куют задел на чемпионство
+8
-2
+6
Ответ Roma Tarasych
Сохранил лидерство, но не наши нервы
Точно… так нельзя делать
+4
0
+4
Ответ alex_bio@list.ru
в таких играх и куют задел на чемпионство
В прошлом году после матча против Борнмута также думал... Лучше так не надо, нужно заранее до финального свистка решить исход матча
+4
0
+4
Ответ Roma Tarasych
Сохранил лидерство, но не наши нервы
За то подорвал горящие задницы хейтеров и крутые эмоции болельщикам Арсенала
+4
-1
+3
Ответ Minimalist7
Спасибо Арсеналу за зрелищный матч, до последней секунды не ложился спать! :)) Всех болельщиков Арсенала с победой!! Лутон - снимаю шляпу, молодцы.
Про шляпу годно получилось 🤙
+3
0
+3
Ответ alex_bio@list.ru
в таких играх и куют задел на чемпионство
Эх, если бы. Вспоминается матч с Лестером в 2016 или с Борнмутом в прошлом сезоне. Увы, такие победы ничего не гарантируют
+4
-1
+3
Ответ sundance
Точно… так нельзя делать
удача сегодня была с ними, но всё же есть лимит☝️
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+2
У Ливерпуля Салах на кубок Африки уедет, они из борьбы сами выпадут. А вот от МС надо отрываться, пока у них спад
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Может Артета дал Райе - слово пацана?
Других причин его недостояния на рамке не вижу.
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Ответ Arsenal till I Die
Повезло, спасибо Райсу. Но как же он хорош, никто и не вспоминает сколько за него заплатили - потому что пока отрабатывает каждый пенни. Продолжай в том же духе, Деклан
ну во втором голе мог бы сыграть и получше.
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Ответ gninnur esrever*
В прошлом году тоже отрывались, а толку?
А, ну если в прошлом не получилось, тогда да.

?
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Ответ natan111
Может Артета дал Райе - слово пацана? Других причин его недостояния на рамке не вижу.
или к Райи компромат на Артету.
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Хорошо, что сохранил. Важные три очка. А вот очко Райи я бы уже не сохранял.
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Ответ Слутск Халлского
Дальше Вилла на выезде, ох тяжко будет
У них проходной двор в обороне. Увлекаются созданием искусственного офсайда чересчур.
Плюс у Арсенала будет на день больше отдыха. Должны затащить, соперник удобный.
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Ответ Quinlan Scott
Комментарий удален пользователем
Может потому что они не атаковали весь матч?
Пару угловых, пару ударов, спасибо Райе за подарки.
Куда еще больше? Автобус и так забил больше нужного.
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Ответ Quinlan Scott
Комментарий удален пользователем
Да успокойся уже, все равно ничего не изменится)
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Ответ Quinlan Scott
Комментарий удален пользователем
ахахахахахха
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Ответ pit4er
У Ливерпуля Салах на кубок Африки уедет, они из борьбы сами выпадут. А вот от МС надо отрываться, пока у них спад
В прошлом году тоже отрывались, а толку?
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Комментарий удален пользователем
Столько эмоций, столько нервов, теперь и уснуть будет тяжело
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Вообще насрать на косяки и пропущенные. Три очка есть, можно поесть.

Каждый матч - отдельная миссия. Посоны, гоу вскрывать высокую оборону Эмери в субботу🤙💪
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Дальше Вилла на выезде, ох тяжко будет
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Хаверц быстрее адаптировался чем Райя.
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