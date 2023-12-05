Эрик тен Хаг: «Истории об игроках в медиа – неправда. Никакого хаоса в раздевалке. У нас нет проблем»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг опроверг инсайды о негативной атмосфере в «Манчестер Юнайтед».

Ранее появилась информация о том, что половина игроков не поддерживает тренера – им не нравится стиль игры, обилие бега на занятиях, жесткость тен Хага и ситуация с Джейдоном Санчо. Также сообщалось, что группа игроков «МЮ» недовольна тактикой тен Хага и считает ее «кавалерийской».

«Манчестер Юнайтед» не допустил авторов этих и других инсайдов на пресс-конференцию тен Хага.

«Они сначала должны были прийти к нам, а не печатать статьи за нашей спиной – это неправильно. У нас хорошие отношения: они приходят к нам заранее, а потом мы об этом спорим.

Публикации в медиа об игроках – это неправда. Никакого хаоса в раздевалке. В любой команде всегда будут игроки, которые не играют или играют меньше. Соответственно, они менее счастливы. В некоторых обстоятельствах это необходимо, а им нужно ждать шанс. Но нет, у нас нет проблем», – сказал тен Хаг.

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16 комментариев
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Он напоминает мем с собакой в огне и надписью: "This is fine"
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Ждем слив, что игрокам не понравилось, что Тен Хаг соврал на пресс-конференции, что все хорошо
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Все идёт в четком соответствии с графиком, по плану
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Сейчас ты проблема для МЮ
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я просто представить не могу конференцию, где он сказал, что все правда и у нас жёсткий срач
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Это почему журналисты должны спрашивать 0Хага ,что печатать? Пародирует Ферги что-ли?
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короче журналисты уже сливают его, фаны тоже. Осталось 2 матча с челси и Баварией и досвидос Амиго 🙏😃
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у него ЧСВ. он думает что своим высокомерием звёздных "перевоспитает" под себя? тогда он глуп. он даже околозвезд не может укратить, это говорит о том что он ещё не готов плавать врюершине со звездными. реально лысый шарлатан
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Судьба тен Хага в МЮ в руках Баварии
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Спокойствие, товарищи! Наш корабль идет ко дну, но, похоже, это всего лишь неожиданный поворот в нашем комедийном сценарии.
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Было бы странно, если бы он сказал что-то другое.
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