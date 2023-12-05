Эрик тен Хаг: «Истории об игроках в медиа – неправда. Никакого хаоса в раздевалке. У нас нет проблем»

Эрик тен Хаг опроверг инсайды о негативной атмосфере в «Манчестер Юнайтед».

Ранее появилась информация о том, что половина игроков не поддерживает тренера – им не нравится стиль игры, обилие бега на занятиях, жесткость тен Хага и ситуация с Джейдоном Санчо. Также сообщалось, что группа игроков «МЮ» недовольна тактикой тен Хага и считает ее «кавалерийской».

« » не допустил авторов этих и других инсайдов на пресс-конференцию тен .

«Они сначала должны были прийти к нам, а не печатать статьи за нашей спиной – это неправильно. У нас хорошие отношения: они приходят к нам заранее, а потом мы об этом спорим.

Публикации в медиа об игроках – это неправда. Никакого хаоса в раздевалке. В любой команде всегда будут игроки, которые не играют или играют меньше. Соответственно, они менее счастливы. В некоторых обстоятельствах это необходимо, а им нужно ждать шанс. Но нет, у нас нет проблем», – сказал тен Хаг.

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