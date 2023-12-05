Загитова о своей школе в Казани: «Я смогу популяризировать фигурное катание, передавать навыки детям, которые нуждаются в этом»
Алина Загитова рассказала, что сама будет тренировать в своей школе.
Школу фигурного катания Алины Загитовой планируют открыть в Казани в 2024 году.
– Что касается моей школы, то проделана уже колоссальная работа, не сравнимая ни с чем. Я шучу, что я уже стала архитектором, проектировщиком.
Тренером пока еще не стала, но я в активной стадии. Также сейчас активно ищем для школы профессионалов своего дела, тренеров.
Эта школа будет уникальна тем, что будет много того, чего нет в других школах. Пока не могу раскрыть секреты, но думаю, что дети будут довольны.
Главное, что я смогу популяризировать фигурное катание, передавать свои навыки и все то, что я натренировала за многие годы карьеры, детям, которые нуждаются в этом.
– То есть сами будете тренировать в своей школе?
– Конечно! Этот проект для меня не просто передача ему своего имени, я буду полностью вникать во все процессы. Это масштабная работа моей жизни, мне очень интересно. Думаю, что это выльется во что‑то глобальное.
Огромное спасибо руководству Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле, – сказала олимпийская чемпионка.
«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?
А если она будет просто "вникать", находясь в Москве и бегая с шоу на фотосессию и обратно, это будет уже не тренерство, а так...свадебный генерал.
Алине есть чему научить детей, если она подойдет к этому вопросу серьезно.
очень ждëм открытие школы, Алина научит детей побеждать, работать на льду, как это сделала она сама, и, думаю, не будет на пенсию отправлять в 16 лет, как это сделали с ней, успехов тебе, наша единственная абсолютная чемпионка👑👑👑🌟🌟🌟♥♥♥
Да и пошла бы набираться опыта с любой младшей группой, на любом катке. Ту же Липницкую не видно и не слышно - возится с детками.
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А разве не сми вытащили эту ошибку в публичное пространство понятно с какой целью и написали десятки статей. Команда Алины решила использовать это в коммерческих целях. Почему нет? Удачно или нет, другой вопрос. Сделай подобное МЖ, посыпалась бы море восторгов. Умницы, с чю, креативная, молодец...