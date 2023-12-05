Алина Загитова рассказала, что сама будет тренировать в своей школе.

Школу фигурного катания планируют открыть в Казани в 2024 году.

– Что касается моей школы, то проделана уже колоссальная работа, не сравнимая ни с чем. Я шучу, что я уже стала архитектором, проектировщиком.

Тренером пока еще не стала, но я в активной стадии. Также сейчас активно ищем для школы профессионалов своего дела, тренеров.

Эта школа будет уникальна тем, что будет много того, чего нет в других школах. Пока не могу раскрыть секреты, но думаю, что дети будут довольны.

Главное, что я смогу популяризировать фигурное катание, передавать свои навыки и все то, что я натренировала за многие годы карьеры, детям, которые нуждаются в этом.

– То есть сами будете тренировать в своей школе?

– Конечно! Этот проект для меня не просто передача ему своего имени, я буду полностью вникать во все процессы. Это масштабная работа моей жизни, мне очень интересно. Думаю, что это выльется во что‑то глобальное.

Огромное спасибо руководству Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле, – сказала олимпийская чемпионка.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?