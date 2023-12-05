Загитова о своей школе в Казани: «Я смогу популяризировать фигурное катание, передавать навыки детям, которые нуждаются в этом»

Теги сборная России женское катание Матч ТВ Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, что сама будет тренировать в своей школе.

Школу фигурного катания Алины Загитовой планируют открыть в Казани в 2024 году. 

– Что касается моей школы, то проделана уже колоссальная работа, не сравнимая ни с чем. Я шучу, что я уже стала архитектором, проектировщиком.

Тренером пока еще не стала, но я в активной стадии. Также сейчас активно ищем для школы профессионалов своего дела, тренеров.

Эта школа будет уникальна тем, что будет много того, чего нет в других школах. Пока не могу раскрыть секреты, но думаю, что дети будут довольны.

Главное, что я смогу популяризировать фигурное катание, передавать свои навыки и все то, что я натренировала за многие годы карьеры, детям, которые нуждаются в этом.

– То есть сами будете тренировать в своей школе?

– Конечно! Этот проект для меня не просто передача ему своего имени, я буду полностью вникать во все процессы. Это масштабная работа моей жизни, мне очень интересно. Думаю, что это выльется во что‑то глобальное.

Огромное спасибо руководству Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле, – сказала олимпийская чемпионка.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?

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51 комментарий
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долгие годы карьеры аж 2 сезона 😂
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Попахивает субсидиями, дотациями и тендерами
+34
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опять эта кринжатина
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Сейчас ворвутся боты с женскими именами и нучнут писать Алиночка все сама и у тебя все получится
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Чтобы стать полноценным тренером, придется переехать в Казань на пмж и забросить все шоу. Что-то мне не верится, что Алина на такое пойдёт.
А если она будет просто "вникать", находясь в Москве и бегая с шоу на фотосессию и обратно, это будет уже не тренерство, а так...свадебный генерал.
+21
-7
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Вот же самомнение у девицы: и архитектор, и проектировщик.)
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Какие навыки?..
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А на чьи деньги будет построена "моя школа"?
+14
-7
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Ответ Ярик01
Просто ради интереса, неужели чтобы работать детским тренером или по смежной деятельности не нужно педагогическое образование, переквалификация или хотя бы какие-нибудь курсы?
Вы это у всех спрашиваете или только у Алины? Как там поживают Усачёва, Сотникова, Косторная?
+9
-2
+7
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Ответ Lana74
Алина, главное побольше молчи, нельзя к детям с таким косноязычием лезть
Дети к ней не ораторскому мастерству идут учиться, а на коньках кататься.
+9
-5
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Ответ Artemon1302
Вы это у всех спрашиваете или только у Алины? Как там поживают Усачёва, Сотникова, Косторная?
Еще Самодурова Соня, тренер сборной
+5
-1
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Ответ Ярик01
Просто ради интереса, неужели чтобы работать детским тренером или по смежной деятельности не нужно педагогическое образование, переквалификация или хотя бы какие-нибудь курсы?
Алина учится на третьем курсе РГУФК и на четвертом РАНХиГС
+8
-4
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Ответ Грибная Фея
долгие годы карьеры аж 2 сезона 😂
Она всю жизнь на коньках, с детства на льду, да и после приостановки коньки на гвоздь не вешала. У нее огромный опыт.
+4
0
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Ответ Karamazoff
Какие навыки?..
Ну уж что-что, а кататься Загитова умеет.
+10
-6
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Я да я, дальше продолжать не будем
+14
-10
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а разве не она сама неоднократно вставляла безызбежное слово в мерч, на ТВ и в своих постах, то есть в публичном пространстве?) нечего на зеркало пенять...
+10
-6
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2 года по взрослым это долгая карьера?
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Мы здесь собрались, чтобы узнать, о каких навыках идёт речь? :)
+8
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Ответ Amneris
Да никак. Она сама не понимает, что вообще такое тренерство. И да, если б было действительно интересно этим заниматься, Алина не выползала бы из спортивного института. Да и пошла бы набираться опыта с любой младшей группой, на любом катке. Ту же Липницкую не видно и не слышно - возится с детками.
Просто удивительно, сколько здесь людей, которые знают, что нужно делать Загитовой...
+3
0
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Ответ Лека-Лека
Информация позитивная. Но я не поняла: Алина говорит, что будет работать тренером в своей школе. Тренер - это каждый день с детишками. Алина переезжает в Казань? Или это будут спорадические мастер классы?
Думаю, что будет совмещать на первых порах. Дорогу Москва-Казань построили. Вполне можно совмещать пока, а там жизнь подскажет. Активностей будет меньше, что вполне естественно. Сколько можно.. в сказках Навки кататься. У Алины будут проекты поинтереснее.
+8
-6
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Ответ Artemon1302
Вы это у всех спрашиваете или только у Алины? Как там поживают Усачёва, Сотникова, Косторная?
ага, как там Самодурова в тренерах сборной поживает, курсы хоть закончила?
+2
0
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Просто ради интереса, неужели чтобы работать детским тренером или по смежной деятельности не нужно педагогическое образование, переквалификация или хотя бы какие-нибудь курсы?
+8
-6
+2
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Ответ Olgacher
Думаю, что будет совмещать на первых порах. Дорогу Москва-Казань построили. Вполне можно совмещать пока, а там жизнь подскажет. Активностей будет меньше, что вполне естественно. Сколько можно.. в сказках Навки кататься. У Алины будут проекты поинтереснее.
Дай то бог.
Алине есть чему научить детей, если она подойдет к этому вопросу серьезно.
+6
-4
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минусы превращаются в плюсы👍

очень ждëм открытие школы, Алина научит детей побеждать, работать на льду, как это сделала она сама, и, думаю, не будет на пенсию отправлять в 16 лет, как это сделали с ней, успехов тебе, наша единственная абсолютная чемпионка👑👑👑🌟🌟🌟♥♥♥
+4
-3
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Ответ fewral
Вот же самомнение у девицы: и архитектор, и проектировщик.)
Она же сказала что она так шутит) Но да, представьте себе и в проект заглядывала. Потому что человек ответственный.
+1
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Ответ Olgacher
Комментарий скрыт
От школы для детей пользы явно побольше чем от фильма для фанатов.
+1
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Алина, главное побольше молчи, нельзя к детям с таким косноязычием лезть
+10
-10
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Ответ Лека-Лека
Информация позитивная. Но я не поняла: Алина говорит, что будет работать тренером в своей школе. Тренер - это каждый день с детишками. Алина переезжает в Казань? Или это будут спорадические мастер классы?
Да никак. Она сама не понимает, что вообще такое тренерство. И да, если б было действительно интересно этим заниматься, Алина не выползала бы из спортивного института.
Да и пошла бы набираться опыта с любой младшей группой, на любом катке. Ту же Липницкую не видно и не слышно - возится с детками.
+5
-5
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Ответ Аля Иванова
А на чьи деньги будет построена "моя школа"?
Тебя это каким образом волнует?
+5
-5
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Ответ Татьяна Тычинская
Вы читать не умеете?
они видят то, что им хочется видеть
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-4
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Ответ Zakal
опять эта кринжатина
Дак найдите себе другое занятие, нормальное
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Ответ Trash Talking
Мы здесь собрались, чтобы узнать, о каких навыках идёт речь? :)
фигурного катания, конечно же
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"а разве не она сама неоднократно вставляла безызбежное слово в мерч, на ТВ и в своих постах, то есть в публичном пространстве?) нечего на зеркало пенять...Грибная Фея.
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А разве не сми вытащили эту ошибку в публичное пространство понятно с какой целью и написали десятки статей. Команда Алины решила использовать это в коммерческих целях. Почему нет? Удачно или нет, другой вопрос. Сделай подобное МЖ, посыпалась бы море восторгов. Умницы, с чю, креативная, молодец...
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