«Спартак» и «Динамо» – первые команды в КХЛ, забившие по 7 голов в одной игре. Матч вошел в топ-3 самых результативных в истории лиги

Теги Спартак Алексей Кудашов Алексей Жамнов КХЛ рекорды Динамо Хоккей

«Спартак» и «Динамо» забили по 7 голов в матче КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова одержала победу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ (8:7 ОТ).

Две команды забросили по 7 шайб в одной игре впервые в истории лиги.

Матч «Спартак» – «Динамо» вошел в топ-3 самых результативных в истории КХЛ.

Не менее 15 голов ранее забивали в игре «Витязь» – «Динамо» Минск (15 голов, 9:6, 30 октября 2016 года) и в матче «Барыс» – «Витязь» (17 шайб, 11:6, 4 января 2009 года).

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61 комментарий
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Динамовская смена в конце это конечно угар какой-то
+39
-1
+38
Когда приятно смотреть хоккей двух команд которые не рассказывают про систему 🤣,а просто хорошо играют!!!
+33
-3
+30
Лучший матч сезона
+21
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+21
Я последний раз такой хоккей видел , когда мне было 9 лет, у нас на коробке сборные заводов играли, наши профессионалы в рваной форме и с крепкого бодуна матч вытянули. Наверное тогда я хоккей и полюбил))). Динамики спасибо за игру, Спартак с победой!!!
+16
0
+16
Ответ Tigris
Динамовская смена в конце это конечно угар какой-то
Если посмотреть на повторе, видно, что нападающий Спартака их обоих обманул, сделав вид, что собирается выходить из зоны и можно в это время оперативно замениться
+14
0
+14
что я увидел сегодня 🤤прям от души команды играли, 15 шайб на двоих это что-то, спасибо динамовцам за игру, обе команды показали отличный хоккей, такой хоккей нам нужен ☝️😘👏👏
+12
0
+12
Старейшее дерби России подарило трэш и угар, тащем-то
+9
0
+9
Ответ Олег Соколов
Когда приятно смотреть хоккей двух команд которые не рассказывают про систему 🤣,а просто хорошо играют!!!
на то они и лидеры👏👏👏
+7
0
+7
В золотую коллекцию нашей доброй КХЛ!
+6
0
+6
Ответ Олег Соколов
Когда приятно смотреть хоккей двух команд которые не рассказывают про систему 🤣,а просто хорошо играют!!!
но не в обороне🤣🤣🤣🤣
+6
0
+6
🏒🔥🔥🔥👍
+7
-1
+6
Спартак с победой, какой же огненный матч! Спасибо командам за такую игру.
+6
0
+6
Куда Миронов вместе с Уилом поехали? Кб шайбой в динамовской зоне владел, а они вдвоем на смену покатились. Даже дети в спортшколах так смены не проводят
+5
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Вот это я понимаю результативность))
+5
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+5
Динамо! Купите уже нормальных вратарей!!!
+4
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+4
Матч сезона, однозначно
+4
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+4
Ответ Пёс Газзаева
Если посмотреть на повторе, видно, что нападающий Спартака их обоих обманул, сделав вид, что собирается выходить из зоны и можно в это время оперативно замениться
Совершенно точно. Галимов потрясающе сыграл, о чем сказал Беляев после матча.
+4
0
+4
Такой хоккей я во времена СССР смотрел ,только играли ЦСКА и Динамо, армейцы вели 6:2, динамовцы сравняли, а затем вышли вперед, но удержать победу не смогли, армейцы сравняли 7:7, так игра и закончилась.
+3
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Ответ Stop-D
Вот это я понимаю результативность))
так там по ходу без вратарей играли)
+3
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Ответ wolkov
что в нем лучшего? команды в дыр-дыр играли как во дворе
И? В ПО на оборону насмотримся, а атаки и голы это всегда зрелище
+3
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+3
"ФОНБЕТ ОВЕРТАЙМ"

Господи, куда дальше эти названия вставлять будете?
позорище какое-то
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У защитников и вратарей сегодня выходной
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Невероятный матч! Тем приятнее победа в нем! Ура!!!
+3
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Ответ zenit1925roma1927
"ФОНБЕТ ОВЕРТАЙМ" Господи, куда дальше эти названия вставлять будете? позорище какое-то
Удивишься, но в североамериканских лигах проданы не только овертаймы, но и всплывающие баннеры со статистикой. "Матч стал третьим результативным в истории - сообщает нам Додо Пицца". Есть куда еще расти
+2
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+2
Ответ Tigris
Динамовская смена в конце это конечно угар какой-то
Устали пацаны сильно 😂
+2
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+2
Ответ Tigris
Динамовская смена в конце это конечно угар какой-то
дык поздно уже было, мамка домой загнала
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Ответ pizzatcarizza
Лучший матч сезона
С запасом .
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Любите шоу ?! Ходите на Спартак !!!
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Просто огнище матч! Спартак с победой! дважды проигрывать -3 и победить - вот это характер!!!
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Такой хоккей - праздник для болельщиков и катастрофа для главных тренеров команд.
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Ответ zenit1925roma1927
"ФОНБЕТ ОВЕРТАЙМ" Господи, куда дальше эти названия вставлять будете? позорище какое-то
"Фонбет тренерский запрос на оффсайд")
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Абсолютная фантастика
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Сумасшедший матч! Всех КБ с победой! Динамо - молодцы, боролись! 🔥🔥🔥
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Такой хоккей нам нужен
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Напомнило сумасшедший матч между Филадельфией и Виннипегом в 2011-м)) там 8-9 было
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Ответ pizzatcarizza
Лучший матч сезона
Согласен!! Пока точно 👍ДА
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Что это было? Огонь!!!
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Сегодня на поле было четыре Дайсона 😂
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залетало всё
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Вот это настоящая реклама хоккея, где хотели забивать, а не мешали играть друг другу, как в плей-офф.
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Было весело, жаль, что уже в третьем периоде скоростей не хватало, можно было замахнуться и на побольше шайб )
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Ответ Alexey Catalonsky
Если ты системный, тебе на другую ветку - пафоса и превосходства))). Там таких любят. Здесь ребята любят зрелище и конкуренцию.
так я тоже зрелище люблю. только здесь была дырявая оборона и вратари. комбинации вышли из чата
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Ответ wolkov
что в нем лучшего? команды в дыр-дыр играли как во дворе
Если ты системный, тебе на другую ветку - пафоса и превосходства))). Там таких любят. Здесь ребята любят зрелище и конкуренцию.
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Ответ wolkov
что в нем лучшего? команды в дыр-дыр играли как во дворе
Вспомнился наш матч с Уфой в сезоне 2010-2011, быковский СЮ против вуйтековского Локо–2 хоккейные Барсы той КХЛ.Тоже красивые цифры 7:6, тоже камбэк хозяйской команды в 3 периоде но при этом качество хоккея и исполнители были несопоставимы, при всём уважении и благодарности Спартаку и Динамо за сегодняшний концерт
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Ответ wolkov
так это не игра в хоккей. когда я такие дикие ошибки в обороне вижу, не понимаю, от чего кайфовать, будь я болелой спартака или динамо
Может не комплексная игра, но матч получился ярким, а это главное. Болелы Спартака точно кайфанули)
Если так цените оборону,то советую матчи Локо посмотреть, там она превосходная
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Эмоции переполняют. Очень рад, что посетил данный матч.
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Ответ Торт Спартак
"Фонбет тренерский запрос на оффсайд")
"Винлайн" - команда попросила тайм-аут...
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Будь у Спартака оборона понадéжней, Динамо бы максимум 3 - 4 шайбы забило, а свои 5 - 6 из сетки вытащило. Очень много дарим соперникам возможностей. Любим например, в большинстве пускать.
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Ааа, что я посмотрел только что?! Это было круто! В памяти надолго останется! 👍👍👍
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Хоть и не болею ни за Динамо,ни за Спартак но матч просто бомба!
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