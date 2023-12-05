«Спартак» и «Динамо» – первые команды в КХЛ, забившие по 7 голов в одной игре. Матч вошел в топ-3 самых результативных в истории лиги
«Спартак» и «Динамо» забили по 7 голов в матче КХЛ.
Команда тренера Алексея Жамнова одержала победу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ (8:7 ОТ).
Две команды забросили по 7 шайб в одной игре впервые в истории лиги.
Матч «Спартак» – «Динамо» вошел в топ-3 самых результативных в истории КХЛ.
Не менее 15 голов ранее забивали в игре «Витязь» – «Динамо» Минск (15 голов, 9:6, 30 октября 2016 года) и в матче «Барыс» – «Витязь» (17 шайб, 11:6, 4 января 2009 года).
Господи, куда дальше эти названия вставлять будете?
позорище какое-то
Если так цените оборону,то советую матчи Локо посмотреть, там она превосходная