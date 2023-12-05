Потолок зарплат в НХЛ увеличится до 87,7 млн долларов (ESPN)
В НХЛ увеличится потолок зарплат.
По данным ESPN, НХЛ проинформировала владельцев клубов о том, по прогнозам, в следующем году потолок зарплат будет увеличен до 87,7 млн долларов.
Напомним, в сезоне-2023/24 потолок зарплат составляет 83,5 млн долларов.
Лига должна расширяться. Постепенно, но это один из немногих векторов возможного развития в условиях тотального отставания от двух других лиг
НХЛ однозначно нужно расширение в сторону других регионов и дальнейший охват Канады. Хотя бы до Квебека. С учетом возможного послабление налогового бремени для канадских клубов