Потолок зарплат в НХЛ увеличится до 87,7 млн долларов (ESPN)

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В НХЛ увеличится потолок зарплат.

По данным ESPNНХЛ проинформировала владельцев клубов о том, по прогнозам, в следующем году потолок зарплат будет увеличен до 87,7 млн долларов.

Напомним, в сезоне-2023/24 потолок зарплат составляет 83,5 млн долларов.

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21 комментарий
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Торонто все равно не вывезет всех звёзд)
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Ответ Сульшер жги!
Лучше б они сделали чтобы самые слабые клубы вылетали в АХЛ , а их места занимали клубы от туда посильнее . Но куда им до такого додуматься . НХЛ продолжает деградацию
Хахахаха, да, поэтому смотри кхл, там тебе самое место)
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интересно, кто же заберёт Макдэвида за 19 мл.
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Хорошо, 4 млн это условно "бесплатный" нидеррайтер(из последнего), ну или повышение ЗП усов. Я думал меньше вырастет.
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Ответ Damn Daaamn
Торонто все равно не вывезет всех звёзд)
Ну если бы все из топ 6 скинули по ляму с контрактов то с учётом этой прибавки хватило бы на Нюландера. Но никто не скинет)
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Ответ theOne19
У них Сергачев за 8,5, Витя точно не попросит меньше, да и столько же тоже - вряд ли. 9-10 лямов на первые три года - вынь да полож.
Ему будет уже почти 35, какие 10 лямов и что значит первые 3 года? Ему 8 летний контракт хотят дать?)
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+3
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Отлично. Новый 8 миллионный контракт Сорокина безболезненно для платёжки Айлендерс пройдет.
+3
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+3
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ theOne19
У них Сергачев за 8,5, Витя точно не попросит меньше, да и столько же тоже - вряд ли. 9-10 лямов на первые три года - вынь да полож.
Я про кепку. Как будет делится контракт-это уже другое. Но Стэм может сделать скидку и не гнаться за длинным рублем. Но пока догадки. Поглядим.
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Ответ Sonnyanderson
Я думаю они оба в районе 8-8,5 попросят
У них Сергачев за 8,5, Витя точно не попросит меньше, да и столько же тоже - вряд ли. 9-10 лямов на первые три года - вынь да полож.
+3
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+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ curdboy
Стэммер за 6.5, и Витю тогда уже можно прямо сразу продлять))
Я думаю они оба в районе 8-8,5 попросят
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смотришь на зарплаты сокеристов, амер футболистов, баскетболистов. Становится жаль хоккеистов 😀
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Адекватно. Нагрузка будет по-прежнему на умелый менеджмент, а не халявный прирост денег.
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Анахайм, Аризона, Баффало напичканые топовой молодежью и имея даже сейчас задел в потолке, имеют очень хорошие перспективы!
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Стэммер за 6.5, и Витю тогда уже можно прямо сразу продлять))
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Хорошая новость, а то ТОПЫ или около ТОПы требуют хорошую надбавку и зачастую не хватает на средних игроков, хорошего качества
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Ответ Spit@ma
Отличная новость. Потолок сейчас - это то, что мешает развитию лиги в сравнении с теми же НБА и НФЛ. Конечно, с учетом ограниченного роста аудитории хоккея в Северной Америке. НХЛ однозначно нужно расширение в сторону других регионов и дальнейший охват Канады. Хотя бы до Квебека. С учетом возможного послабление налогового бремени для канадских клубов
Куда там расширять еще?Из крупных городов :Квебек ,да Гамильтон(где более менее арены)
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Ответ beltravel71
Куда там расширять еще?Из крупных городов :Квебек ,да Гамильтон(где более менее арены)
Там есть болельщики, есть высокий интерес к хоккею, есть рекламный рынок. Для Северной Америки это единственный room to grow.

Лига должна расширяться. Постепенно, но это один из немногих векторов возможного развития в условиях тотального отставания от двух других лиг
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Ответ Кирил Тарароев
Хахахаха, да, поэтому смотри кхл, там тебе самое место)
ты что то имеешь против кхл?не позорься.
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+5%, чуть выше уровня инфляции )
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Отличная новость. Потолок сейчас - это то, что мешает развитию лиги в сравнении с теми же НБА и НФЛ. Конечно, с учетом ограниченного роста аудитории хоккея в Северной Америке.

НХЛ однозначно нужно расширение в сторону других регионов и дальнейший охват Канады. Хотя бы до Квебека. С учетом возможного послабление налогового бремени для канадских клубов
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