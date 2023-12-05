Потолок зарплат в НХЛ увеличится до 87,7 млн долларов (ESPN)

В НХЛ увеличится потолок зарплат.

По данным , проинформировала владельцев клубов о том, по прогнозам, в следующем году потолок зарплат будет увеличен до 87,7 млн долларов.

Напомним, в сезоне-2023/24 потолок зарплат составляет 83,5 млн долларов.