Пирс Морган: «Все, что Роналду сказал об «МЮ» и тен Хаге, оказалось правдой. Как этого клоуна еще не уволили?»

Пирс Морган вновь раскритиковал Эрика тен Хага.

Телеведущий, выпустивший скандальное интервью с в ноябре 2022 года, выложил фотографию тренера «Манчестер Юнайтед» и написал: «Как этого клоуна еще не уволили?»

Затем он прокомментировал инсайд Sky Sports о том, что половина игроков « » не поддерживает Эрика тен Хага. «Только половина?» – написал Морган.

Также Морган выложил скриншоты из интервью с Роналду и написал: «Напоминание: все, что Криштиану сказал мне о «Манчестер Юнайтед» и Эрике тен Хаге год назад, оказалось правдой».

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