Пирс Морган: «Все, что Роналду сказал об «МЮ» и тен Хаге, оказалось правдой. Как этого клоуна еще не уволили?»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Эрик тен Хаг Пирс Морган Футбол

Пирс Морган вновь раскритиковал Эрика тен Хага.

Телеведущий, выпустивший скандальное интервью с Криштиану Роналду в ноябре 2022 года, выложил фотографию тренера «Манчестер Юнайтед» и написал: «Как этого клоуна еще не уволили?»

Затем он прокомментировал инсайд Sky Sports о том, что половина игроков «Ман Юнайтед» не поддерживает Эрика тен Хага. «Только половина?» – написал Морган.

Также Морган выложил скриншоты из интервью с Роналду и написал: «Напоминание: все, что Криштиану сказал мне о «Манчестер Юнайтед» и Эрике тен Хаге год назад, оказалось правдой».

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95 комментариев
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Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Рон был недоволен инфоструктурой клуба. и он все сказал по факту, олд траффорд разваливается, бассейн и т.п… а кринж тут только все твои комментарий под каждым постом, не разу не увидел что то адекватное от тебя…
+68
-15
+53
Злорадничают Морган с Роналду, но и тренер сам хорош. Если выгнал игрока ради результата, то должен результат обеспечить.
+57
-8
+49
Ответ Anton Abaturov
в 38 лет? Естественно не тянул. А кто в таком возрасте потянет? Но это не отменяет того факта,что Рон говорил тогдао делах в клубе и какие оценки давал
Но это не отменяет и того факта, что Рон возомнил себя самым крутым игроком АПЛ, который должен был проводить все игры не взираю на форму
+50
-11
+39
Ну так это отменяет того, что Роналду в АПЛ в свои годы уже просто не тянул. Был и остался сейчас игроком не уровня АПЛ. Если тен Хаг сейчас тоже пойдет в пустыню тренировать, у него там тоже будут норм результаты. Просто очень разный уровень лиг.
+43
-16
+27
Они оба клоуна, если на то пошло)
+34
-18
+16
Ответ mel1189
Да верно всё. Из некогда великого клуба делают посмешище и помойку. Очень печально всё это. Надеюсь, всё же возрадятся как некогда Ливерпуль и Арсенал.
Арсенал ещё пока никуда не возродился по-настоящему, к сожалению. Надо наконец взять АПЛ или ЛЧ и тогда можно уже будет что-то заявлять. За последние лет 10 достижения МЮ и Арсенала примерно одинаковые и даже есть перевес в пользу МЮ по трофеям и количеству сезонов в ЛЧ.
+15
-2
+13
Морган, конечно, клоун, но неплохо так устроился. 5 числа - аванс, 25 числа - расчёт. Два выс.ра в адрес Тен Хага в месяц по расписанию и нет финансовых проблем)
+11
-1
+10
я ждал это, думаю это уже конец для лысого
+23
-13
+10
Пирс Морган так и брызгает говном
+10
-2
+8
Да верно всё. Из некогда великого клуба делают посмешище и помойку. Очень печально всё это. Надеюсь, всё же возрадятся как некогда Ливерпуль и Арсенал.
+13
-6
+7
Ответ Silent2006
Ну так это отменяет того, что Роналду в АПЛ в свои годы уже просто не тянул. Был и остался сейчас игроком не уровня АПЛ. Если тен Хаг сейчас тоже пойдет в пустыню тренировать, у него там тоже будут норм результаты. Просто очень разный уровень лиг.
в 38 лет? Естественно не тянул. А кто в таком возрасте потянет? Но это не отменяет того факта,что Рон говорил тогдао делах в клубе и какие оценки давал
+20
-13
+7
это Роналду ещё не очень в финансах разбирается - не сказал про Энтони за 100 миллионов.
+6
-3
+3
Ответ kaviknat
Но это не отменяет и того факта, что Рон возомнил себя самым крутым игроком АПЛ, который должен был проводить все игры не взираю на форму
Сколько он забил за первый сезон после возвращения? И это в 38 лет)) А серьезно даже молодые столько не забивают. Он стар но свои голы забьет
+11
-8
+3
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
не дай бог я начну понимать тебя…
+5
-2
+3
Так и есть, все оказалось правдой.
+4
-2
+2
Ответ mel1189
Да верно всё. Из некогда великого клуба делают посмешище и помойку. Очень печально всё это. Надеюсь, всё же возрадятся как некогда Ливерпуль и Арсенал.
Не понимаю почему все носятся с этим Арсеналом ,команда ничего не выиграла,впервые за многие годы вышла в лч,но гонору у болельщиков запредельное стало им уже и Ливерпуль не соперник
+3
-1
+2
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Сколько он забил за первый сезон после возвращения? И это в 38 лет)) А серьезно даже молодые столько не забивают. Он стар но свои голы забьет
Без него забивали больше.
В сезоне 19 - 20 МЮ забил 70 и пропустил 45.
С кринжем забили 54 и пропустили 54 и после серебра АПЛ скатились на 6 место.
+3
-1
+2
Ответ Иннокентий Смоктуновский
Арсенал ещё пока никуда не возродился по-настоящему, к сожалению. Надо наконец взять АПЛ или ЛЧ и тогда можно уже будет что-то заявлять. За последние лет 10 достижения МЮ и Арсенала примерно одинаковые и даже есть перевес в пользу МЮ по трофеям и количеству сезонов в ЛЧ.
В лиге, где есть Гвардиола, наивно требовать победы.
Это может случиться, но должно сильно повезти.
В первой половине сезона МанСити пока делает подарки, но небольшие (3:3, 4:4, 1:1, 1:2). Но ещё есть вторая половина сезона.
+1
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+1
Ответ Иннокентий Смоктуновский
Арсенал ещё пока никуда не возродился по-настоящему, к сожалению. Надо наконец взять АПЛ или ЛЧ и тогда можно уже будет что-то заявлять. За последние лет 10 достижения МЮ и Арсенала примерно одинаковые и даже есть перевес в пользу МЮ по трофеям и количеству сезонов в ЛЧ.
Откровенно говоря, Арсенал никогда не был в такой ситуации как МЮ сейчас. Да к игре были вопросы, к составу были вопросу, но такого бардака, интриг и скандалов не было.
+3
-2
+1
Ответ DonaldBrashear 2.0
Пирс Морган молодец, вызывает все больше и больше уважения. Последние его видео посвящены теме Израиль - Палестина, и он там занимает самую правильную позицию. За Палестину и простых людей! А Тен Хага в отставку давно пора, и пусть с собой заберет Онана и Антони тоже.
нормальные люди не будут поддерживать палестину)
+5
-4
+1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
https://www.youtube.com/watch?v=NoUhGvjk5qw&ab_channel=AllProects Переведи, что ты там поешь?))
АХАХАХАХАХА😂😂😂
+1
0
+1
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
https://youtu.be/aaEhWy1gTeA?si=CqwkqEh1XsiNt_5s
Переведи что ты там поешь
+1
0
+1
Ответ GuruFutbola
Ничего, может скоро узнаешь про пассивный доход и заживешь так же хорошо как я)
у нас разное понимание слова хорошо жить, если для тебя это просыпаться и весь день ненавидеть реал. и перед сном тоже зайти чуть-чуть поненавидеть реал и лечь спать)) а так да, знаем таких с пассивным доходом, когда с родителями живешь и за компом весь день сидишь ненавидишь всех
+1
0
+1
Ответ DonaldBrashear 2.0
Нормальные люди как-раз и будут поддерживать Палестину и простой народ, а не различные формы экстремизма с обеих сторон.
весь палестинский народ яро поддерживает хамас, тех людей, которые убивали безоружных туристов, поэтому адекватные никогда их поддерживать не станут
+3
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Ответ Jaxongir Shodiev
я ждал это, думаю это уже конец для лысого
интервью пресс секретаря Рона? печальный конец, ничего не скажешь))
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Ответ FilFil
Клоун? Я как бы не фанат МЮ, но кажется это перебор. Кто он такой, чтобы позволять себе такие высказывания.
А кто такой этот Мем Хаг, чтобы выгонять лучшего игрока в истории футбола?
+4
-3
+1
Ответ Kira_B
что-то старина Пирс сдаёт, ничего про Месси и ЗМ даже не ввернул:)))
да мне кажется после переезда Месси в сша он больше ничего плохого не скажет в его сторону. чемодан, вокзал, пустыня
+1
0
+1
Сколько уже этих тренеров сменилось после Фергюсона. Тут как в анекдоте, видимо, само место прОклятое. Сдается, у сэра Алекса была сделка с красным дьяволом)
+1
0
+1
да сейчас и некого ставить... хотя пример Тоттенхэма впечатляет
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0
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"оБ "МЮ" )))
+1
0
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Это было понятно изначально. Болельщики МЮ это знают.
Лишь фанаты Интер Майами шумят в коментах под новостями МЮ уже целый год
+12
-11
+1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Смешно стрелки переводишь, в своем однообразном стиле)) Жестко конечно ты тогда на товарняке России и Таджикистана спалился))
Если ты думаешь, что видел меня в душамбе на трибуне, то ты ошибаешься, ты обознался 🤣🤣🤣🤣
0
0
0
Ответ mr kovalsky
https://youtu.be/aaEhWy1gTeA?si=CqwkqEh1XsiNt_5s Переведи что ты там поешь
https://youtu.be/94K1HgpoTS8?si=vktqtUVP3w-k-_FI
Гуру и Риго празднуют победу над «Атлетико» )))
0
0
0
Ответ prosto D.
Злорадничают Морган с Роналду, но и тренер сам хорош. Если выгнал игрока ради результата, то должен результат обеспечить.
Ну ему надо было еще выгнать человек 6 из основы и самому не делать сомнительные трансферы, такие как супер вратарь чемпион мира по игре ногами и бегунок справа с топ статой за два сезона.
0
0
0
Ответ GuruFutbola
https://youtu.be/6-89E8iczVQ?si=V2pnJ7sYJ1rVQG8h На какой секунде тебя искать?
Я не был на свадьбе твоего отчима))
+3
-3
0
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
https://youtu.be/AFiEGJR9RZM )))))))))))
https://youtu.be/6-89E8iczVQ?si=V2pnJ7sYJ1rVQG8h

На какой секунде тебя искать?
+2
-2
0
Ответ Silent2006
Ну так это отменяет того, что Роналду в АПЛ в свои годы уже просто не тянул. Был и остался сейчас игроком не уровня АПЛ. Если тен Хаг сейчас тоже пойдет в пустыню тренировать, у него там тоже будут норм результаты. Просто очень разный уровень лиг.
Не факт, тот же Жиру или Ибрагимович в Милане показали себя норм. Роналду тоже нормально бы играл, приди в комнаду хороший тренер. 7хаг - это не тренер для ТОП-клуба и он не с одним Роналду в МЮ плохо и неуважительно поступил.
+5
-5
0
Ответ DonaldBrashear 2.0
аа, понятно, даже смысла разговаривать нет. люди, которые не хотят замечать смертей более 5 тысяч детей и считают это норм - это ладно, ваше дело. мне вас просто жаль.
А те 1500 что погибли на стоянке возле больницы в это число входят?
0
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Ответ songbilong
победы клуба, воспитание и продажа игроков будучи лучшими игроками, ведь Арсен в последнее годы своей карьеры так и делал
Какой Арсен? Венгер или Захарян?)
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Ответ Coongur
А как тренер может влиять на стадион, бассейн и инфраструктуру?
победы клуба, воспитание и продажа игроков будучи лучшими игроками, ведь Арсен в последнее годы своей карьеры так и делал
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Ответ Writer 1
Пирс Морган предоставляет в своем шоу слово обоим сторонам конфликта. Это не означает, что он за тех или иных. И то, что страдают гражданские - безусловно несправедливо. Но он за тех, кто пострадал 7 числа, и за тех, кто пал в результате бомбардировок. Но пока идея "от реки и до моря - Палестина будет свободной" не перестанет существовать в физическом виде, этому конфликту быть хоть 1000 лет.
ага ,пока идея "от реки до моря - Великий Израиль" не перестанет существовать в физическом виде, этому конфликту быть хоть 1000 лет. Вы хоть знаете, что фразу "от реки до моря" придумала партия Ликуд? Израильская? хоть бы разобрались сначала, прежде чем писать.

Пирс Морган как и все нормальные люди осуждает 7 октября, но он осуждает и гибель гражданских лиц, и да, он за создание 2 государств. Так что, он явно за Палестину и обычных людей, что как я написал и выше, делают все НОРМАЛЬНЫЕ люди в мире.
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Ответ xjsxfkpft8
не дай бог я начну понимать тебя…
Если поймаешь себя на мысли, что согласен с этим чудаком, то сразу вызывай психиатра)
0
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Ответ vzi
Судя по всему времени на наслаждение жизнью очень мало. Потому что комменты ты строчишь с утра до ночи. Или это как в нетленном стихе: одной рукой письмо строчил, другой…
Мулатку трогал
0
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Ответ GuruFutbola
Я через приложение пишу в свободное время от наслаждения жизнью)
Судя по всему времени на наслаждение жизнью очень мало. Потому что комменты ты строчишь с утра до ночи.
Или это как в нетленном стихе: одной рукой письмо строчил, другой…
0
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Ответ kaviknat
Но это не отменяет и того факта, что Рон возомнил себя самым крутым игроком АПЛ, который должен был проводить все игры не взираю на форму
Пересмотри интервью, он про себя там вообще не говорит, в основном про МЮ в целом, немного про тренера и про руководство и владельцев, так что хватит нести херню
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Ответ GuruFutbola
Прочитай каждый, тебе понравится
ладно, залезай назад в шкаф нарниец, еще столько новостей про реал впереди, береги силы
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Ответ GuruFutbola
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Ответ Vova Jmur
весь палестинский народ яро поддерживает хамас, тех людей, которые убивали безоружных туристов, поэтому адекватные никогда их поддерживать не станут
аа, понятно, даже смысла разговаривать нет. люди, которые не хотят замечать смертей более 5 тысяч детей и считают это норм - это ладно, ваше дело. мне вас просто жаль.
+1
-1
0
МЮ команда с токсичной атмосферой. И внутри и снаружи.
Тен Хаг с токсичной атмосферой не справляется.
Интервью Роналду токсичную атмосферу внутри и, особенно, вокруг МЮ умножило во много раз, если не породило, вообще.
Так что, нынешние проблемы МЮ - это в большой степени результат деятельности Роналду.
+1
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Лениво Морган глумится как-то, мог бы и поусерднее
+1
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0
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