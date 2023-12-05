Пирс Морган: «Все, что Роналду сказал об «МЮ» и тен Хаге, оказалось правдой. Как этого клоуна еще не уволили?»
Пирс Морган вновь раскритиковал Эрика тен Хага.
Телеведущий, выпустивший скандальное интервью с Криштиану Роналду в ноябре 2022 года, выложил фотографию тренера «Манчестер Юнайтед» и написал: «Как этого клоуна еще не уволили?»
Затем он прокомментировал инсайд Sky Sports о том, что половина игроков «Ман Юнайтед» не поддерживает Эрика тен Хага. «Только половина?» – написал Морган.
Также Морган выложил скриншоты из интервью с Роналду и написал: «Напоминание: все, что Криштиану сказал мне о «Манчестер Юнайтед» и Эрике тен Хаге год назад, оказалось правдой».
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В сезоне 19 - 20 МЮ забил 70 и пропустил 45.
С кринжем забили 54 и пропустили 54 и после серебра АПЛ скатились на 6 место.
Это может случиться, но должно сильно повезти.
В первой половине сезона МанСити пока делает подарки, но небольшие (3:3, 4:4, 1:1, 1:2). Но ещё есть вторая половина сезона.
Переведи что ты там поешь
Лишь фанаты Интер Майами шумят в коментах под новостями МЮ уже целый год
Гуру и Риго празднуют победу над «Атлетико» )))
На какой секунде тебя искать?
Пирс Морган как и все нормальные люди осуждает 7 октября, но он осуждает и гибель гражданских лиц, и да, он за создание 2 государств. Так что, он явно за Палестину и обычных людей, что как я написал и выше, делают все НОРМАЛЬНЫЕ люди в мире.
Или это как в нетленном стихе: одной рукой письмо строчил, другой…
Тен Хаг с токсичной атмосферой не справляется.
Интервью Роналду токсичную атмосферу внутри и, особенно, вокруг МЮ умножило во много раз, если не породило, вообще.
Так что, нынешние проблемы МЮ - это в большой степени результат деятельности Роналду.