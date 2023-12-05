МОК не изменил рекомендации относительно участия россиян в международных соревнованиях, несмотря на отстранение ОКР

МОК не изменил рекомендации относительно участия российских спортсменов в соревнованиях.

Об этом заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета по итогам Олимпийского саммита, завершившегося в Швейцарии.

«На Олимпийском саммите было сообщено, что, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, МОК не изменил свои рекомендации относительно участия индивидуальных нейтральных спортсменов в международных соревнованиях.

Было подчеркнуто, что такая защита прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на приостановку деятельности их Национального олимпийского комитета, является устоявшейся практикой, уважающей права человека, и применялась ранее», – говорится в сообщении пресс-службы .

Также в релизе МОК отмечается, что организация не поменяет количество лицензий и систему квалификации на Игры-2024 года в Париже из-за ситуации с российскими и белорусскими спортсменами.

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