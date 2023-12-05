МОК не изменил рекомендации относительно участия россиян в международных соревнованиях, несмотря на отстранение ОКР

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР ТАСС Биатлон

МОК не изменил рекомендации относительно участия российских спортсменов в соревнованиях.

Об этом заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета по итогам Олимпийского саммита, завершившегося в Швейцарии. 

«На Олимпийском саммите было сообщено, что, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, МОК не изменил свои рекомендации относительно участия индивидуальных нейтральных спортсменов в международных соревнованиях.

Было подчеркнуто, что такая защита прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на приостановку деятельности их Национального олимпийского комитета, является устоявшейся практикой, уважающей права человека, и применялась ранее», – говорится в сообщении пресс-службы МОК

Также в релизе МОК отмечается, что организация не поменяет количество лицензий и систему квалификации на Игры-2024 года в Париже из-за ситуации с российскими и белорусскими спортсменами.

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго

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8 комментариев
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Устоялось значит. Ну, скоро усядется, а там и уляжется.
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Ответ IrbIS
когда россияне стали рабами америки? в какой момент она забрала их умы и поглотила души?
У большинства Россиян слово Америка деформировала мозг. С этим, уже, ничего не поделать.
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Ответ Sergey
У большинства Россиян слово Америка деформировала мозг. С этим, уже, ничего не поделать.
Кошмар. Срочно учебник русского языка за 5-й класс хватай.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Ksenia RN
Кошмар. Срочно учебник русского языка за 5-й класс хватай.
Мужику своему советуй, что ему делать.)))
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