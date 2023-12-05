Тер Стеген пропустит 2-3 месяца – ему сделают операцию из-за болей в спине. «Барса» хочет, чтобы он вернулся к 1/8 ЛЧ
Марк-Андре тер Стеген перенесет операцию на спине и пропустит несколько месяцев.
Diario Sport сообщает, что вратарь «Барселоны», проконсультировавшись с несколькими немецкими врачами, которым он доверяет, и выслушав разные мнения, решил согласиться на операцию, которая позволит решить его проблемы со спиной. Тер Стеген пропустит несколько месяцев.
Отмечается, что пока рано говорить о том, будет ли немец готов к первому матчу «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится либо 13-14 февраля, либо 20-21 февраля. В матчах Суперкубка Испании он точно не сыграет.
As подтверждает информацию о решении тер Стегена согласиться на операцию. По данным источника, вратарь пропустит 2-3 месяца. При этом «Барселона» нацелена на то, чтобы Марк-Андре сыграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Статистику 31-летнего вратаря «Барселоны» можно найти здесь.
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Может там грыжа обострилась, например. Тогда это многолетний накопительный процесс и сборная тут ни при чем(только если его не заставляли там приседания со штангой делать до отказа ног)