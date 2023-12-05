Тер Стеген пропустит 2-3 месяца – ему сделают операцию из-за болей в спине. «Барса» хочет, чтобы он вернулся к 1/8 ЛЧ

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Суперкубок Испании Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген перенесет операцию на спине и пропустит несколько месяцев.

Diario Sport сообщает, что вратарь «Барселоны», проконсультировавшись с несколькими немецкими врачами, которым он доверяет, и выслушав разные мнения, решил согласиться на операцию, которая позволит решить его проблемы со спиной. Тер Стеген пропустит несколько месяцев.

Отмечается, что пока рано говорить о том, будет ли немец готов к первому матчу «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится либо 13-14 февраля, либо 20-21 февраля. В матчах Суперкубка Испании он точно не сыграет.

As подтверждает информацию о решении тер Стегена согласиться на операцию. По данным источника, вратарь пропустит 2-3 месяца. При этом «Барселона» нацелена на то, чтобы Марк-Андре сыграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Статистику 31-летнего вратаря «Барселоны» можно найти здесь.

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25 комментариев
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Крепкого здоровья МАТШу 🚩 Спина - это серьёзно.
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+21
Ответ Ночной кошмар Логинова
Де Хеа? Если он придет, начну болеть за Барсу)
Не нужен никакой Де Хеа при таком Пенье)
+23
-6
+17
Потеря конечно. И конечно же травма получена в сбродной.
+13
-6
+7
Ответ войд
А зачем ДХ переходить в середняк с 4 места?)
К действующему чемпиону - ты хотел сказать?
+8
-1
+7
Здоровья МАТШу🙏
+6
-1
+5
Это конечно большая потеря , но здоровье важнее . Удачи Иньяке , надеюсь не подведёт.
+6
-2
+4
Ответ TDB
Есть ощущение, что Пенья его задвинет
ага, особенно если будет играть как с Райо))))
+5
-1
+4
Пенья, спасибо, что ты есть
+3
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+2
Ответ Aleksandr Blaugranas
Надо Де Хеа брать в январе
Пенья пока неплох)
+3
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+2
Здоровья, вернётся сильнее чем когда либо
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Ответ Nike of FW
Потеря конечно. И конечно же травма получена в сбродной.
Справедливости ради, он просто на тренировке в сборной почувствовал боль. Скорее всего травма уже была.
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Привезите к нам оперируем эндоскопический через месяц будет готов 😂😂😂
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Ответ Nike of FW
Потеря конечно. И конечно же травма получена в сбродной.
Если у него грыжа(а я читаю новости про него и вижу, что обострения то есть, то нет, а значит похоже на грыжу и что давит на нерв, и что нет уверенности, что даже несколько недель отдыха помогут), то можно посмотреть на пример Василевского(вратарь Тампы в НХЛ). Операцию сделали в начале октября - в середине ноября уже вернулся на лёд, сегодня ночью даже на 0 отстоял. Да, у футбольных вратарей наверно чуть подольше будет период до полноценных тренировок, т.к. нет такой защиты спины и тела, как в хоккее, но тогда это будет 2-3 месяца и возвращение во 2 половине февраля.
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Ответ Nike of FW
Потеря конечно. И конечно же травма получена в сбродной.
А что за проблема то?
Может там грыжа обострилась, например. Тогда это многолетний накопительный процесс и сборная тут ни при чем(только если его не заставляли там приседания со штангой делать до отказа ног)
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Здоровья Марку!
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Тер Стегену здоровья, а Пенья должен воспользоваться шансом. Матч с Атлетико показал, что вратарь талантливый и перспективный.
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Да что ж такое …
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тер Штегену скорейшего выздоровления, а Пенье фарта побольше. Последний матч с матрасами он отлично провёл как и вся Барса.
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МАТШу здоровья, Пенье прогресса, уверенности и больше тренировок в игре ногами.
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Как же Пенье фартит
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Здоровья
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